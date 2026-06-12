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Q-ELECTRIC

Έρχεται ο αντίπαλος των Renault 5 και Volkswagen ID.Polo από την MG

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο θα αποκαλυφθεί στο διάσημο βρετανικό φεστιβάλ, με τη μάρκα να υπόσχεται ένα νέο κεφάλαιο στη σχεδιαστική και τεχνολογική της πορεία

Η MG ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο φετινό Goodwood Festival of Speed, όπου θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο που προς το παρόν παραμένει καλυμμένο από μυστήριο. Η εταιρεία δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες-teaser, χωρίς να αποκαλύπτει ουσιαστικές λεπτομέρειες, ωστόσο όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη μελλοντική της γκάμα.

Από τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η MG διακρίνεται ένα αμάξωμα με χαμηλό προφίλ, έντονα φουσκωμένους θόλους και δυναμικές αναλογίες. Αν και η εταιρεία αποφεύγει να μιλήσει για την κατηγορία στην οποία ανήκει το νέο μοντέλο, η σχεδίασή του δείχνει να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο στυλ και την αεροδυναμική σε σχέση με τα σημερινά οικογενειακά μοντέλα της μάρκας.

Νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Η MG αναφέρει ότι το νέο αυτοκίνητο θα αποτελέσει έκφραση της νέας σχεδιαστικής κατεύθυνσης που αναπτύσσει το παγκόσμιο σχεδιαστικό της κέντρο. Οι γραμμές του δείχνουν πιο τολμηρές και πιο συναισθηματικές σε σχέση με όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τη μάρκα τα τελευταία χρόνια.

Η παρουσίαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η MG βρίσκεται σε φάση ταχείας επέκτασης στην Ευρώπη, αναζητώντας πλέον όχι μόνο όγκο πωλήσεων αλλά και ισχυρότερη ταυτότητα για τα προϊόντα της.

Όχι μόνο ένα νέο μοντέλο

Παράλληλα με τη νέα αποκάλυψη, η MG θα φέρει στο Goodwood και τα πρωτότυπα Cyber X και Cyberster Black, τα οποία λειτουργούν ως δείγματα των μελλοντικών σχεδιαστικών και τεχνολογικών προθέσεων της εταιρείας.

Το Cyber X υιοθετεί μια πιο τετραγωνισμένη, σχεδόν off-road αισθητική, ενώ το Cyberster Black παρουσιάζει μια πιο πολυτελή εκδοχή του ήδη γνωστού ηλεκτρικού roadster της MG.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως στο άγνωστο μέχρι στιγμής μοντέλο που κρύβεται πίσω από τα teaser, καθώς αυτό αναμένεται να αποτελέσει το σημαντικότερο λανσάρισμα της εταιρείας στο φεστιβάλ.

Η MG ανεβάζει τον πήχη

Τα τελευταία χρόνια η MG έχει μετατραπεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές στην Ευρώπη, κυρίως χάρη στα προσιτά ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα της. Με τη νέα αυτή παρουσίαση φαίνεται πως η εταιρεία θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει και πιο ξεχωριστά προϊόντα, με έμφαση στον σχεδιασμό, την τεχνολογία και τον χαρακτήρα.

Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν στο Goodwood Festival of Speed, όπου η MG αναμένεται να αποκαλύψει πλήρως το νέο μοντέλο και να παρουσιάσει το όραμά της για τα επόμενα χρόνια.

Τι κρατάμε

  • Η MG θα αποκαλύψει ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο στο Goodwood Festival of Speed.
  • Τα teaser δείχνουν ένα αυτοκίνητο με χαμηλό, δυναμικό αμάξωμα.
  • Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τεχνικά χαρακτηριστικά ή ονομασία.
  • Τα πρωτότυπα Cyber X και Cyberster Black θα πλαισιώσουν την παρουσίαση.
  • Η νέα αποκάλυψη θεωρείται κομβικής σημασίας για τη μελλοντική πορεία της MG.

 

 

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Tags
#Goodowood Festival of Speed#MG
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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