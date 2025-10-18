Έρχεται το νέο σκληροτράχηλο SUV της Toyota – Ποιο είναι;

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο SUV της Toyota θα μπορούσε να κάνει το ντεμπούτο του στις 20 Οκτωβρίου.

Ενώ όλα δείχνουν πως η Toyota ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα νέο, μικρότερο, SUV με off-road χαρακτήρα, η ιαπωνική μάρκα δεν μας έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες πέρα από τα teaser που είδαμε πριν μερικά χρόνια. Τώρα, το ιαπωνικό μέσο, Creative 331, λέει πως η Toyota ετοιμάζεται να παρουσιάσει το Land Cruiser FJ (πιθανό όνομα) πολύ σύντομα.

Ίσως το δούμε και την επόμενη εβδομάδα

Σύμφωνα με το Creative 331, η Toyota σχεδίαζε να λανσάρει το νέο Land Cruiser FJ στην Ιαπωνία μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ωστόσο, μια νέα αναφορά από το Mag-X υποστηρίζει πως θα το δούμε στις 20 Οκτωβρίου. Το νέο Land Cruiser FJ θα διαθέτει έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα 2,7 λίτρων, ίδιον με αυτόν που τροφοδοτεί τη βασική έκδοση του Hilux. Ο εν λόγω κινητήρας αποδίδει 163 ίππους και 245 Nm ροπής.

Διαβάστε επίσης: Αυτή είναι η τελευταία έκδοση του πολυτελούς SUV της Volkswagen – Στην Ελλάδα ξεπερνά τις 103.000 ευρώ

Το νέο Land Cruiser φέρεται πως έχει παρόμοιο μέγεθος με το Corolla Cross, όντας περίπου μερικούς πόντους μικρότερο σε μήκος. Παραμένει άγνωστο σε πια αρχιτεκτονική θα βασίζεται, με τις τελευταίες αναφορές να λένε πως θα βασίζεται στην πλατφόρμα IMV-o, ενώ παλαιότερες έκαναν λόγο για την αρχιτεκτονική TNGA-F, στην οποία η Toyota βασίζει ήδη τα, Land Cruiser, Tacoma και Tundra.

Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, ή μέχρι να ξεκινήσει το Japan Mobility Show στα τέλη του μήνα.

Τι κρατάμε:

Το νέο σκληροτράχηλο SUV της Toyota ίσως είναι πιο κοντά απ’ ότι νομίζαμε

Φήμες το θέλουν να αποκαλύπτεται στην Ιαπωνία στις 20 Οκτωβρίου

Αυτό θα ονομάζεται πιθανότατα Land Cruiser FJ

Πηγή: Motor1.com

