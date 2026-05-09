Η μεγάλη επιστροφή του V8 της Mercedes-AMG – Φέτος τα αποκαλυπτήρια

Η Mercedes-AMG πήρε το μήνυμα του κοινού και επαναφέρει τους θρυλικούς V8 κινητήρες σε μέρος της γκάμας της

Μπορεί να χρειάστηκε να πέσει αρκετό «κράξιμο», αλλά αυτό τουλάχιστον φαίνεται πως έπιασε τόπο: η Mercedes-AMG άκουσε το κοινό της και αποφάσισε να επαναφέρει τους κινητήρες που κατέληξαν από σήμα κατατεθέν της να κόβονται… στη μέση. Ο λόγος φυσικά για τους V8 κινητήρες, τους οποίους η Mercedes-AMG αποφάσισε για κάποιον λόγο να αντικαταστήσει με τετρακύλινδρα υβριδικά συστήματα σε μοντέλα όπως η C63, ή αλλιώς, η πιο μισητή AMG ever.

Ο λαός της AMG «επαναστάτησε» και αυτό επιβεβαιώθηκε κι από τις απογοητευτικά λίγες πωλήσεις, καθώς η πλειοψηφία των αγοραστών εξακολουθεί να προτιμά τον χαρακτήρα και τον ήχο των παραδοσιακών θερμικών V8.

Νέος V8 κινητήρας «στα σκαριά»

Αλλαγή πλεύσης λοιπόν από τη Mercedes-AMG, με έναν νέο V8 κινητήρα να ετοιμάζεται να επιστρέψει σε επιλεγμένα μοντέλα, αν και όχι στη νέα C63. Αντίθετα, οι V8 εκδόσεις θα περιοριστούν σε μεγαλύτερα και ακριβότερα μοντέλα της γκάμας.

Σύμφωνα με τον CEO της AMG, Michael Scheibe, ο νέος V8 θα κάνει το ντεμπούτο του σε SUV μέχρι το τέλος της χρονιάς, πριν επεκταθεί και σε άλλα μοντέλα της γκάμας. Ένας από τους βασικούς υποψήφιους είναι η ειδική έκδοση της σειράς Mythos που βασίζεται στη Mercedes-AMG CLE Coupe, για την οποία οι φήμες κάνουν λόγο για ισχύ 646 ίππων αποκλειστικά από θερμικό κινητήρα.

Παράλληλα, και η επερχόμενη έκδοση Black Series που βασίζεται στην Mercedes-AMG GT αναμένεται να διατηρήσει τον V8 κινητήρα. Αντίστοιχα, σε περίπτωση επιστροφής της Mercedes-AMG E63 – ώστε να ανταγωνιστεί μοντέλα όπως η BMW M5 και το νέο Audi RS6 – η παρουσία ενός V8 κινητήρα θεωρείται δεδομένη.

Flat-plane crank V8 σε εξελιγμένη μορφή

Αν και η AMG δεν έχει αποκαλύψει πλήρως τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου κινητήρα, όλα δείχνουν πως πρόκειται για εξέλιξη του flat-plane crank V8 κινητήρα 4,0 λίτρων που βρίσκουμε σε ανανεωμένα μοντέλα όπως η Mercedes-Benz S-Class και η Mercedes-Benz GLS του 2027. Εκεί αποδίδει 530 ίππους και 750 Nm ροπής, με τις εκδόσεις AMG να αναμένεται να προσφέρουν ακόμη υψηλότερες επιδόσεις μέσω της αναβαθμισμένης εκδοχής M177 Evo.

Όσο για το μέλλον των plug-in hybrid τετρακύλινδρων κινητήρων, η εταιρεία δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις. Όπως παραδέχθηκε ο Scheibe, η επιστροφή στον V8 μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό του βάρους, καθώς τα υβριδικά συστήματα με μπαταρίες προσθέτουν σημαντική μάζα – κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία ενός ελαφριού και καθαρόαιμου σπορ αυτοκινήτου.

Παρόλα αυτά, τα plug-in hybrid μοντέλα δεν πρόκειται να αποσυρθούν. Εκδόσεις όπως οι Mercedes-AMG GLE 53 και Mercedes-AMG E 53 θα παραμείνουν στη γκάμα, αποτελώντας έναν συμβιβασμό για αγορές με αυστηρότερους κανονισμούς εκπομπών, όπως η Ευρώπη.

Τι κρατάμε: