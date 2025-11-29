Ο Sébastien Ogier γράφει ξανά ιστορία: 9 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής WRC

Η Σαουδική Αραβία δεν φημίζεται για τα ράλι της. Όμως η φετινή της πρεμιέρα στο ημερολόγιο του WRC έγραψε ιστορία.

Ανάμεσα σε βραχώδεις χαράδρες και πεδία με άμμο που θύμιζαν Dakar, ο Sébastien Ogier έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: κέρδισε, χωρίς απαραίτητα να χρειαστεί να βγει πρώτος. Ένα ράλι στρατηγικής, υπομονής και εμπειρίας μετατράπηκε στο τελευταίο κεφάλαιο ενός ανθρώπου που πλέον στέκεται δίπλα στον Loeb, στην κορυφή της ιστορίας.

Ο πρωταθλητής που δεν γερνά

Ο Ogier μπήκε στο WRC Rally Saudi Arabia γνωρίζοντας πως η μάχη θα κριθεί σε λεπτομέρειες. Με μόλις δύο βαθμούς προβάδισμα από τον Elfyn Evans, έπρεπε να κρατήσει τη ψυχραιμία του απέναντι σε ένα πεδίο που δεν συγχωρούσε. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούσαν τους 35 βαθμούς και οι πέτρες έκαναν κάθε ειδική παγίδα. Κι όμως, ο Γάλλος με το γνωστό του χειρουργικό στυλ, διαχειρίστηκε το Yaris Rally1 σαν να ήταν προέκταση του σώματός του.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στην προτελευταία ειδική, την Asfan των 33 χιλιομέτρων. Εκεί, ο Ogier επιτέθηκε ακριβώς όσο χρειαζόταν για να εξασφαλίσει τη θέση που του έδινε το πρωτάθλημα. Δεν χρειάστηκε να ρισκάρει, ούτε να κυνηγήσει τη νίκη. Η 3η θέση στη γενική ήταν αρκετή για να φέρει τον ένατο τίτλο καριέρας, ισοφαρίζοντας τον μεγάλο Sébastien Loeb και φτάνοντας στο ονειρεμένο 9-9. Στα 41 του χρόνια, γίνεται ο γηραιότερος πρωταθλητής στην ιστορία του WRC. Μια πορεία που ξεκίνησε το 2008 με τη Citroën και φτάνει σήμερα να στέκεται στην απόλυτη κορυφή – για ακόμη μια φορά.

Ο Neuville στο ψηλότερο σκαλί

Την ίδια στιγμή, ο Thierry Neuville έγραψε το δικό του φινάλε στη σεζόν. Ο Βέλγος της Hyundai ολοκλήρωσε το ράλι με προβάδισμα 54,7 δευτερολέπτων από τον ομόσταυλό του Adrien Fourmaux, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Ήταν μια μικρή αποζημίωση για μια χρονιά γεμάτη ανατροπές, όπου η τύχη δεν στάθηκε με το μέρος του. Ο Neuville, αν και εκτός μάχης τίτλου, έδειξε ξανά γιατί θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους οδηγούς της γενιάς του. Η ταχύτητά του στην έρημο, σε συνδυασμό με την ακρίβεια στο διάβασμα των ειδικών, του επέτρεψαν να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία με το κεφάλι ψηλά. Η Hyundai, από την πλευρά της, δείχνει πλέον να έχει φτάσει σε τεχνικό επίπεδο που της επιτρέπει να διεκδικεί ξανά στα ίσα.

Η στρατηγική νίκη της Toyota

Για την Toyota Gazoo Racing, η φετινή χρονιά στο WRC ήταν υπόδειγμα οργάνωσης και συνέπειας. Το Yaris Rally1 απέδειξε πως, έστω κι αν δεν είναι πάντα το πιο εκρηκτικό, είναι το πιο αξιόπιστο και ισορροπημένο αυτοκίνητο της κατηγορίας. Ο Ogier και ο Evans έφεραν συνεχόμενα βάθρα, με αποτέλεσμα η ιαπωνική ομάδα να κατακτήσει και τον τίτλο Κατασκευαστών. Ο team principal, Jari-Matti Latvala, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Sébastien δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Απλώς μας θυμίζει ότι το ράλι είναι σπορ στρατηγικής και χαρακτήρα. Αυτό είναι το WRC στην πιο αγνή του μορφή». Και πράγματι, ο Ogier το απέδειξε: σε έναν αγώνα όπου οι υπόλοιποι πάλευαν με την άμμο και τη φθορά, εκείνος κράτησε ρυθμό, προστάτεψε τα ελαστικά και δεν υπέκυψε ποτέ στην πίεση. Ίσως αυτό να είναι το πιο μεγάλο του όπλο: όχι η ταχύτητα, αλλά η αίσθηση του πότε να σταματήσει.

Το φινάλε μιας εποχής;

Μετά τη νίκη του τίτλου, ο Ogier άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης. «Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω πλήρη σεζόν. Ίσως ήρθε η ώρα να απολαύσω ό,τι έχω χτίσει», δήλωσε με το γνώριμο χαμόγελο. Όμως, όσοι γνωρίζουν τον Γάλλο, ξέρουν ότι δύσκολα θα πει την τελευταία του λέξη. Ο συνοδηγός του, Vincent Landais, γιορτάζει το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μια συνεργασία που απέδωσε καρπούς από την πρώτη στιγμή, με εμπιστοσύνη και συνέπεια. Για τον Landais, αυτή η χρονιά σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής — για τον Ogier, ίσως το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο ενός βιβλίου που γράφεται εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Το WRC σήμερα

Το 2025 αποδείχθηκε χρονιά μετάβασης. Οι υβριδικές τεχνολογίες των αυτοκινήτων Rally1 ωρίμασαν, οι ειδικές έγιναν πιο απαιτητικές και νέοι προορισμοί – όπως η Σαουδική Αραβία – έφεραν φρέσκο ενδιαφέρον. Το πρωτάθλημα δείχνει να βρίσκει ξανά ρυθμό, με έντονο ανταγωνισμό και περισσότερη διεθνή απήχηση. Η μάχη μεταξύ Toyota και Hyundai αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, ενώ όλοι περιμένουν να δουν αν η M-Sport Ford θα επιστρέψει με πλήρη εργοστασιακή στήριξη. Μέσα σε όλα αυτά, ο Ogier παραμένει σημείο αναφοράς. Όχι μόνο για τους τίτλους, αλλά για τη στάση ζωής που εκπέμπει: ήρεμη δύναμη, τεχνική αρτιότητα και καθαρό μυαλό. Είναι ο οδηγός που ξέρει πώς να κερδίζει όταν πρέπει και να υποχωρεί όταν δεν χρειάζεται.

Τι κρατάμε

Ο Ogier γίνεται θρύλος με 9 τίτλους , ισοφαρίζοντας τον Loeb

, ισοφαρίζοντας τον Loeb Ο Neuville ολοκληρώνει ιδανικά τη σεζόν με νίκη στη Σαουδική Αραβία

με νίκη στη Σαουδική Αραβία Η Toyota αποδεικνύει την ανωτερότητά της σε αξιοπιστία και τακτική

σε αξιοπιστία και τακτική Το WRC ανανεώνεται, με νέες τοποθεσίες και φρέσκια δυναμική

