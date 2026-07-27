Ποιο νησί έχει την ακριβότερη βενζίνη φέτος το καλοκαίρι;

Η ακρίβεια στη βενζίνη γίνεται ακόμη πιο αισθητή στα ελληνικά νησιά, όπου το αυξημένο μεταφορικό κόστος και η περιορισμένη παρουσία πρατηρίων ανεβάζουν παραδοσιακά τις τιμές.

Το καλοκαίρι του 2026, όμως, η κατάσταση είναι ακόμη δυσκολότερη, καθώς σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς η απλή αμόλυβδη βενζίνη έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, το νησί στο οποίο καταγράφεται η υψηλότερη τιμή είναι η Αμοργός. Σε πρατήριο στα Κατάπολα, η απλή αμόλυβδη των 95 οκτανίων πωλείται ακόμη και προς 2,350 ευρώ το λίτρο, τιμή που αποτελεί μία από τις υψηλότερες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Αμοργός: Έως 2,350 ευρώ το λίτρο

Η Αμοργός κατακτά μία πρωτιά που δύσκολα θα ήθελαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της. Με την τιμή της αμόλυβδης στα 2,350 ευρώ ανά λίτρο, το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ χωρητικότητας 50 λίτρων μπορεί να κοστίσει έως και 117,50 ευρώ. Για ένα αυτοκίνητο που καταναλώνει περίπου 7 λίτρα βενζίνης ανά 100 χιλιόμετρα, το κόστος καυσίμου φτάνει τα 16,45 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Ακόμη και αν οι αποστάσεις στο νησί δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, οι συνεχείς μετακινήσεις μεταξύ παραλιών, οικισμών και λιμανιών μπορούν να αυξήσουν αισθητά το συνολικό κόστος των διακοπών. Η διαφορά σε σχέση με την πανελλαδική μέση τιμή είναι μεγάλη. Στα τέλη Ιουλίου, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα βρισκόταν περίπου στα 1,977 ευρώ το λίτρο, δηλαδή σχεδόν 37 λεπτά χαμηλότερα σε σύγκριση με την υψηλότερη τιμή της Αμοργού. Αυτό σημαίνει ότι ένα γέμισμα 50 λίτρων στην Αμοργό μπορεί να κοστίζει περίπου 18,65 ευρώ περισσότερο από ένα αντίστοιχο γέμισμα με βάση τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Οι Κυκλάδες παραμένουν η ακριβότερη περιοχή

Η υψηλή τιμή στην Αμοργό δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Οι Κυκλάδες είναι συνολικά η ακριβότερη περιοχή της χώρας για αγορά καυσίμων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης των 95 οκτανίων να διαμορφώνεται περίπου στα 2,223 ευρώ ανά λίτρο. Στη Μύκονο και στην Ερμούπολη της Σύρου, η απλή αμόλυβδη φτάνει έως τα 2,279 ευρώ το λίτρο, ενώ υψηλές τιμές καταγράφονται και σε άλλα νησιά του συμπλέγματος. Οι τιμές αυτές σημαίνουν ότι ακόμη και στις πιο οικονομικές εκδόσεις αυτοκινήτων, το κόστος μιας διαδρομής μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Ένα μικρό βενζινοκίνητο μοντέλο με μέση κατανάλωση 6 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα χρειάζεται καύσιμο αξίας περίπου 13,34 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα, με βάση τη μέση τιμή των Κυκλάδων.

Πού αλλού ξεπερνά τα 2 ευρώ η βενζίνη;

Αυξημένες τιμές καταγράφονται και στα Δωδεκάνησα, όπου η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βρίσκεται περίπου στα 2,106 ευρώ το λίτρο. Στον Δήμο Ρόδου, μάλιστα, η τιμή μπορεί να φτάσει τα 2,279 ευρώ, αγγίζοντας τα επίπεδα της Μυκόνου και της Σύρου. Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ βρίσκεται η βενζίνη και σε άλλες νησιωτικές περιοχές. Στην Κεφαλονιά διαμορφώνεται περίπου στα 2,066 ευρώ, στη Σάμο στα 2,020 ευρώ και στο Ηράκλειο Κρήτης στα 2,018 ευρώ ανά λίτρο. Οι τιμές δεν είναι ίδιες σε όλα τα πρατήρια και μπορούν να μεταβάλλονται ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα. Για τον λόγο αυτό, πριν από τον ανεφοδιασμό είναι χρήσιμο να γίνεται έλεγχος στο επίσημο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, όπου δημοσιεύονται οι δηλωμένες τιμές των πρατηρίων ανά περιοχή.

Γιατί είναι ακριβότερη η βενζίνη στα νησιά;

Η μεταφορά των καυσίμων στα νησιά γίνεται κυρίως μέσω πλοίων και απαιτεί επιπλέον στάδια αποθήκευσης και διανομής. Το κόστος αυτό μεταφέρεται στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία. Παράλληλα, σε αρκετά μικρά νησιά λειτουργούν ελάχιστα πρατήρια. Ο περιορισμένος ανταγωνισμός, οι χαμηλότεροι όγκοι πωλήσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα και τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα επιβαρύνουν περαιτέρω την τιμή ανά λίτρο. Το καλοκαίρι προστίθεται και η σημαντική αύξηση της ζήτησης. Τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τα δίκυκλα, τα επαγγελματικά οχήματα και η αυξημένη τουριστική κίνηση δημιουργούν μεγαλύτερη κατανάλωση, σε μία περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εμφανίζουν επίσης έντονες διακυμάνσεις.

Πώς μπορούν να περιορίσουν το κόστος οι οδηγοί;

Όσοι σχεδιάζουν διακοπές με αυτοκίνητο σε νησί που συνδέεται οδικώς ή ακτοπλοϊκώς με την ηπειρωτική χώρα μπορούν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ πριν από την αναχώρηση. Στα μεγαλύτερα νησιά, όπου υπάρχουν περισσότερα πρατήρια, αξίζει να γίνεται σύγκριση τιμών πριν από κάθε ανεφοδιασμό. Η ήπια οδήγηση μπορεί επίσης να κάνει αισθητή διαφορά. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας, η αποφυγή έντονων επιταχύνσεων, η σωστή πίεση των ελαστικών και η αφαίρεση περιττού βάρους περιορίζουν την κατανάλωση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα μικρότερα νησιά, όπου οι αποστάσεις ανάμεσα στα πρατήρια μπορεί να είναι μεγάλες και το ωράριο λειτουργίας περιορισμένο. Η αναζήτηση της χαμηλότερης τιμής δεν πρέπει να οδηγεί τον οδηγό να κινείται συνεχώς με τη ρεζέρβα. Για το καλοκαίρι του 2026, λοιπόν, η Αμοργός εμφανίζεται ως το νησί με την ακριβότερη βενζίνη, με τιμή που φτάνει τα 2,350 ευρώ ανά λίτρο. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το κόστος μετακίνησης αποτελεί πλέον σημαντικό μέρος του συνολικού προϋπολογισμού των διακοπών, ιδιαίτερα για όσους επιλέγουν να εξερευνήσουν τα ελληνικά νησιά με αυτοκίνητο.

Πηγή: Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων – Υπουργείο Ανάπτυξης