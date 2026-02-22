Τι σημαίνουν τα πίσω φώτα στα νέα μονοθέσια της F1

Εν μέσω πολλών και σημαντικών αλλαγών στη νέα σεζόν της F1, τα νέα φώτα για πολλούς πέρασαν απαρατήρητα – Ποια η χρησιμότητά τους;

Η F1 μπαίνει σε λίγες μέρες και επίσημα στη νέα εποχή, με τους κινητήρες να ισορροπούν μεταξύ ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι πιο στρατηγικοί στη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, επιλέγοντας πότε θα βυθίσουν το πόδι τους στο γκάζι και πότε θα το σηκώσουν για να κρατήσουν ενέργεια για τη σωστή στιγμή.

Οι αλλαγές σε κινητήρες σε κανονισμούς φέρνουν αλλαγές και στην ασφάλεια, με το φως οπίσθιας πρόσκρουσης να έχει πια πολλαπλές λειτουργίες και νέα φώτα να έχουν μπει στις άκρες της αεροτομής και στους πλευρικούς καθρέπτες.

Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας MGU-K

Στην καρδιά του ενδιαφέροντος βρίσκεται το σύστημα ανάκτησης ενέργειας MGU-K (Motor Generator Unit – Kinetic). Το εν λόγω σύστημα μετατρέπει κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική κατά το φρενάρισμα, παρέχοντας μέχρι και 120 kW (περίπου 160 ίππους) επιπλέον ισχύος, βελτιώνοντας έτσι αισθητά την απόδοση και την αποδοτικότητα των νέων μονοθεσίων.

Το πότε ένας οδηγός έχει στη διάθεσή του την εν λόγω επιπλέον ισχύ είναι άκρας σημασίας, τόσο στις αποφάσεις των οδηγών, όσο και για την ασφάλειά τους.

Εδώ έρχονται και οι αλλαγές στα φώτα που βρίσκονται στο πίσω μέρος κάθε μονοθεσίου, με το κεντρικό φως οπίσθιας σύγκρουσης (το οποίο έχει γίνει οβάλ για την εξοικονόμηση 180 γραμμαρίων βάρους) να πλαισιώνεται πια από δύο ορθογώνια φώτα που τοποθετούνται στις δυο άκρες της αεροτομής, ενώ νέα φώτα έχουν μπει και στους πλευρικούς καθρέπτες των μονοθεσίων.

Η χρησιμότητα των νέων φώτων

Ξεκινώντας από τα νέα φώτα στους πλευρικούς καθρέπτες των μονοθεσίων της F1, αυτά προειδοποιούν τους άλλους οδηγούς όταν ένα αυτοκίνητο έχει επιβραδύνει κάτω από τα 20 χλμ./ώρα ή έχει σταματήσει στην πίστα. Τα νέα φώτα στους καθρέπτες ανάβουν και όταν το μονοθέσιο είναι σταματημένο με νεκρά ταχύτητα κατά την εκκίνηση του αγώνα, ενώ σβήνουν όταν ο οδηγός επιλέξει την πρώτη ταχύτητα.

Παράλληλα, οι πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές έχουν γίνει στον τρόπο λειτουργίας του φωτός οπίσθιας πρόσκρουσης, ενώ τα νέα φώτα στις άκρες της αεροτομής έχουν μπει για να ενισχύσουν το εν λόγω φως και μιμούνται το μοτίβο το οποίο αυτό ακολουθεί. Το φως οπίσθιας πρόσκρουσης έχει πια πολλαπλές λειτουργίες που έχουν να κάνουν με την κατάσταση της μπαταρίας του αυτοκινήτου, ανάλογα με τον τρόπο που αναβοσβήνει.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό. Όταν το φως αναβοσβήνει μια φορά, αυτό υποδηλώνει ότι η MGU-K παρέχει λιγότερη από την πλήρη ισχύ των 350 kW. Δύο φορές σημαίνει ότι η MGU-K δεν παρέχει καθόλου ισχύ και δεν επαναφορτίζεται και τέλος, όταν αναβοσβήνει συνεχόμενα σημαίνει ότι η MGU-K επαναφορτίζεται ενώ ο κινητήρας εξακολουθεί να λειτουργεί με πλήρη ισχύ – πιο γνωστό στα paddock της F1 ως «super clipping».

Αυτό συμβαίνει όταν ο οδηγός έχει το πόδι του βυθισμένο στο γκάζι, αλλά η MGU-K λειτουργεί σαν γεννήτρια, με το μονοθέσιο να χάνει ισχύ – χρησιμοποιώντας έως 250 kW – για να φορτίσει την μπαταρία.

Το κόκκινο χρώμα στο φως οπίσθιας πρόσκρουσης χρησιμοποιείται επίσης για άλλα σενάρια μειωμένης ταχύτητας, όπως ένα αυτοκίνητο ασφαλείας ή εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας και διπλή κίτρινη σημαία, ενώ παραμένουν αναμμένα ως φώτα βροχής όταν το μονοθέσιο φορά ενδιάμεσα η ελαστικά βροχής.

Το φως οπίσθιας πρόσκρουσης μπορεί πια να αλλάξει χρώμα ανάλογα την περίσταση, ανάβοντας μπλε όταν ο οδηγός του μονοθεσίου δεν κατέχει το πλήρες superlicence, ενώ παραμένει κόκκινο (όπως και τα πλευρικά) σε κανονικές συνθήκες αγώνα.

Tι κρατάμε:

Οι αλλαγές σε μονοθέσια και κανονισμούς φέρνουν και τις απαραίτητες αλλαγές στον τομέα της ασφάλειας

Νέα φώτα πλαισιώνουν το φως οπίσθιας πρόσκρουσης, ενώ νέα φώτα έχουν τοποθετηθεί και στους πλευρικούς καθρέπτες

Τα φώτα στους καθρέπτες ανάβουν όταν ένα μονοθέσιο έχει σταματήσει στην πίστα ή κινείται με κάτω από τα 20 χλμ./ώρα

Το φως οπίσθιας πρόσκρουσης αναβοσβήνει με διαφορετικούς τρόπους δίνοντας πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος MGU-K

Τα νέα πλευρικά φώτα στην αεροτομή μιμούνται το μοτίβο του φωτός οπίσθιας πρόσκρουσης

Πηγή: The-Race.com