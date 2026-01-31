To υπερπλήρες full hybrid SUV της Ford που παίρνεις με 267 ευρώ/μήνα – Έχει 180 ίππους

Πλούσια εξοπλισμένο με κινητήρα 180 ίππων και αυτόματο κιβώτιο με μηνιαίο μίσθωμα 267 ευρώ τον μήνα

Το νέο Ford Kuga FHEV είναι μια ιδανική πρόταση για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο, ευρύχωρο και τεχνολογικά προηγμένο SUV. Η Ford κάνει την απόκτηση του υβριδικού SUV ακόμα πιο εύκολη μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης με μηνιαίο μίσθωμα 267 ευρώ για την πλούσια εξοπλισμένη έκδοση ST-Line με αυτόματο κιβώτιο και απόδοση 180 ίππων.

Πλούσιος εξοπλισμός και επιδόσεις στην έκδοση ST-Line

Στην έκδοση ST-Line το υβριδικό SUV της Ford διατίθεται με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Η καμπίνα του είναι προσεγμένη ποιοτικά και προσφέρει άπλετους χώρους που μπορούν να προσαρμοστούν ευέλικτα, αυξάνοντας τον χώρο αποσκευών από έως και 553 λίτρων, τα οποία μπορούν να γίνουν 1.534 με την πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο, το νέο Kuga μπορεί να ανταποκριθεί το ίδιο αποτελεσματικά στις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και σε ένα ταξίδι με την οικογένεια.

H ψηλή θέση οδήγησης προσφέρει καλή ορατότητα, ενώ το Kuga FHEV προσφέρει κορυφαία επίπεδα συνδεσιμότητας, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης των επιβατών μέσα από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών και την οθόνη αφής των 13,2 ιντσών που υποστηρίζεται από το σύστημα SYNC 4 της Ford.

Στην έκδοση ST-Line, το νέο Kuga FHEV παραμένει πιστό στο οδηγοκεντρικό DNA της Ford, με τη συμπεριφορά του στον δρόμο να ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα σε άνεση και απόλυτο έλεγχο. Το Kuga εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια, ενώ η κίνηση εκτός δρόμου γίνεται ακόμα ευκολότερη στην τετρακίνητη έκδοση.

Προηγμένο Full Hybrid σύστημα κίνησης

Το νέο Ford Kuga FHEV δεν αναγκάζει τον οδηγό να φορτίζει ο ίδιος την μπαταρία, αφού αυτή φορτίζει μέσω του προηγμένου συστήματος αναγεννητικής πέδησης, με τον ηλεκτροκινητήρα να λειτουργεί ως γεννήτρια κατά την επιβράδυνση. Επίσης, ο ατμοσφαιρικός κινητήρας μπορεί να τροφοδοτεί και αυτός με ενέργεια την μπαταρία υψηλής τάσης, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν. Το υβριδικό SUV της Ford μπορεί να κινηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά για μεγάλο χρονικό διάστημα κυρίως σε αστικό περιβάλλον.

Το Ford Kuga FHEV εξοπλίζεται με ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης που έχει στον πυρήνα του έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 2,5 λίτρων με μεταβλητό χρονισμό, που λειτουργεί στον αποδοτικό κύκλο Atkinson. Αυτός ο κινητήρας συνεργάζεται με έναν τριφασικό και υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια υδρόψυκτη -επίσης- μπαταρία ιόντων λιθίου που έχει χωρητικότητα 1,1 kWh και βρίσκεται εγκατεστημένη χαμηλά στο δάπεδο του οχήματος.

Το σύστημα κίνησης του Ford Kuga FHEV ελέγχεται μέσω μιας προηγμένης ηλεκτρονικής μονάδας, έχει απόδοση 180 ίππους και συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο CVT για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα καυσίμου και ευκολία οδήγησης σε όλες τις συνθήκες. Το σύνολο αυτό εξασφαλίζει κατανάλωση 5,3 l/100 km, με τη μέγιστη αυτονομία να φτάνει έως και τα 900 km με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ.

