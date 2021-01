Η νέα Bentley Bentayga V8 βραβεύτηκε ως το απόλυτο υπερπολυτελές SUV, με την απονομή του τίτλου “Luxury SUV of the Year”, στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων “4×4 of the Year Awards” του έγκριτου βρετανικού περιοδικού “4×4”, με χορηγό την εταιρεία ελαστικών BFGoodrich.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των βραβείων του περιοδικού, το ίδιο μοντέλο τη μία χρονιά βραβεύεται ως Performance SUV of the Year, με έμφαση στις επιδόσεις που προσφέρει, και την αμέσως επόμενη, μετά την προσθήκη ενός V8 κινητήρα που το καθιστά πιο προσιτό, βραβεύεται ως Luxury SUV of the Year, με την κριτική επιτροπή να δίνει έμφαση και να αναδεικνύει την απόλυτη πολυτέλεια που προσφέρει το μοντέλο.

Σχετικά, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού 4×4, Alan Kidd, σχολίασε: «Μέχρι πέρυσι, αντιλαμβανόμασταν την Bentayga ως SUV επιδόσεων. Τόσο η δυναμική όσο και οι επιδόσεις του μοντέλου ήταν τόσο κυρίαρχα, που αποδείχθηκε εύκολο να παραβλέψουμε την κορυφαία πολυτέλεια, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του DNA κάθε Bentley, που πλέον, με τον V8 κινητήρα περνάει σε πρώτο πλάνο».

Η Bentayga εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή κατά τη διάρκεια μιας ειδικά σχεδιασμένης εκδήλωσης της Bentley τον Οκτώβριο, η οποία περιλάμβανε πολύ απαιτητικές διαδρομές εντός και εκτός δρόμου για τη νέα Bentayga: οδήγηση σε λασπόλακους με ύψος νερού έως και μισό μέτρο, σε πλάγιες κλίσεις έως 35 μοιρών και σε πολύ έντονες κλίσεις ανάβασης και κατάβασης, ολοκληρώθηκε με ευκολία από τα έξυπνα off-road συστήματα της Bentayga.

Η νέα Bentayga ήταν το πρώτο μοντέλο της Bentley ως μέρος της στρατηγικής Beyond100 της μάρκας, που εξαγγέλθηκε το 2020. Ακολούθησε την πρώτη γενιά του μοντέλου, που με περισσότερα από 20.000 αυτοκίνητα αποδείχθηκε ένα μεγάλο best-seller έναντι των ανταγωνιστών της.

Μία εντελώς νέα εξωτερική όψη, που υιοθετεί το νέο σχεδιαστικό DNA της Bentley που κυριαρχεί πλέον σε ολόκληρη τη γκάμα, συνδυάζεται στη νέα Bentayga με το τρίπτυχο ενός grand tourer, μιας ευρύχωρης πολυτελούς λιμουζίνας και ενός off-roader. Το μοντέλο, που δημιούργησε την κατηγορία των SUV πολυτελείας, έχει βελτιωθεί τόσο ώστε να αποτελεί σημείο αναφοράς όσον αφορά στην απόλυτη ισχύ, την πολυτέλεια και τη χρηστικότητα. Σχεδιασμένη και κατασκευασμένη χειροποίητα στο Crewe της Αγγλίας, η νέα Bentayga κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις αγορές σε όλο τον κόσμο.