Αλλάζει το Ράλλυ Ακρόπολις: Φεύγει από τη Λαμία – Πού θα είναι η νέα βάση του αγώνα;

Μετά από πέντε χρόνια επιτυχίας με έδρα τη Λαμία, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις γυρίζει σελίδα αλλάζοντας «βάση».

Από το 2026, η έδρα του εμβληματικού γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) μεταφέρεται στο Λουτράκι, σε μια περιοχή με μακρά παράδοση στους ελληνικούς και διεθνείς αγώνες ράλλυ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ιστορικό θεσμό.

Τρεις εξαιρετικές προτάσεις

Για τη νέα έδρα του αγώνα στη χώρα μας υπήρξαν τρεις εξαιρετικά αξιόλογες προτάσεις από τους Δήμους, Αλμυρού-Βόλου, Λαμίας και Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, με όλες να αξιολογούνται με γνώμονα την πληρότητα, τη λειτουργικότητα και τη συνολική τους συνεισφορά στην επιτυχή διοργάνωση του αγώνα.

Κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης, το Λουτράκι επιλέχθηκε ως νέα έδρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Η απόφαση αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία του αγώνα, προσφέροντας μια νέα ευκαιρία στους διοργανωτές, αλλά και νέες προκλήσεις για τα πληρώματα. Η διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα εξακολουθήσει να διατρέχει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε γνωστές και αγαπημένες ειδικές διαδρομές, διατηρώντας τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία που το κάνουν να ξεχωρίζει στο καλεντάρι του WRC.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε σχετικά:

«Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί έναν ζωντανό θεσμό του ελληνικού αθλητισμού και έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας μας διεθνώς. Βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τρεις άρτιες προτάσεις. Μετά την αξιολόγηση από την Οργανωτική Επιτροπή, αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας του αγώνα στο Λουτράκι. Αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή, γεμάτη προκλήσεις και προοπτικές για τον εθνικό μας αγώνα. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα εργαστούν συντονισμένα για να διασφαλιστεί η επιτυχία της νέας φάσης του αγώνα, που θα συνεχίσει να διέρχεται από τρεις Περιφέρειες».

Η Οργανωτική Επιτροπή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για το 2026, με στόχο έναν σύγχρονο, ανταγωνιστικό και τεχνικά απαιτητικό αγώνα, αντάξιο της ιστορίας του και της εμπιστοσύνης της FIA και του WRC Promoter.

Ο Simon Larkin, Senior Director – Events του WRC Promoter, δήλωσε σχετικά:

«Όταν το WRC επέστρεψε στην Ελλάδα το 2021 για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, έγινε με την πρόθεση το ράλλυ να μπορεί κατά καιρούς να αλλάζει έδρα, ώστε να μεγιστοποιείται η σπουδαία αγωνιστική του κληρονομιά και ο σημαντικός οικονομικός αντίκτυπος που φέρνει ένα γεγονός του WRC σε κάθε χώρα και περιοχή που το φιλοξενεί. Η Λαμίαυπήρξε εξαιρετική έδρα επί πέντε χρόνια. Με κοινό όραμα με τον Υπουργό κ. Βρούτση και την ομάδα του, φέρνουμε τώρα την “καρδιά” του αγώνα στο Λουτράκι, πιο κοντά στην Αθήνα. Το Λουτράκι προσφέρει πλούσιες επιλογές ειδικών και ευκολότερη πρόσβαση για νέο κοινό, μαζί με πρόσθετες ευκαιρίες τουρισμού».

Πηγή: Αcropolisrally.gr

Full Hybrid B-SUV: Toyota Yaris Cross ή Renault Captur – Ποιο προτιμάς;

Η τελευταία ευκαιρία να πάρεις diesel supermini – Πόσο κοστίζει;

Οδική ασφάλεια: Τι καλύπτει και πότε «χρεώνει»