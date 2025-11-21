quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΩΝΕΣ

Ανακοινώθηκε το κανάλι που θα μεταδίδει τη Φόρμουλα 1 για τα επόμενα 3 χρόνια στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21.11.2025
AutoTypos Team
anakoinothike-to-kanali-pou-tha-metadidei-ti-formoula-1-gia-ta-epomena-3-chronia-stin-ellada-760583

Ο Όμιλος Antenna ανανεώνει τα δικαιώματα της Φόρμουλα 1 έως το 2028, με ζωντανές μεταδόσεις στο ANT1+ και επιλεγμένους αγώνες στον ANT1

Η Φόρμουλα 1 θα συνεχίσει να προβάλλεται από τα τηλεοπτικά κανάλια του Ομίλου Antenna και την περίοδο 2026–2028, μετά την ανανέωση των δικαιωμάτων που είχε αποκτήσει ο ANT1 το 2023 από την κρατική τηλεόραση.

Ο όμιλος μεταδίδει όλες τις διαδικασίες των αγωνιστικών τριημέρων των Grand Prix ζωντανά μέσω του συνδρομητικού ANT1+, ενώ οι κατατακτήριες δοκιμές προβάλλονται ετεροχρονισμένα στην ελεύθερη συχνότητα του καναλιού. Παράλληλα, ο ANT1 μεταδίδει επιλεγμένους αγώνες της Formula 1 ζωντανά, όπως το GP Λας Βέγκας, ενώ οι υπόλοιποι προβάλλονται σε μαγνητοσκόπηση.

Διαβάστε επίσης: Φόρμουλα 1: Τι ώρα και που θα δείτε το Grand Prix του Λας Βέγκας

Μετά το τέλος κάθε αγώνα, η εκπομπή «Formula 1 Show» μεταφέρει στους τηλεθεατές αναλυτική επισκόπηση των σημαντικότερων στιγμών, σε συνδυασμό με ζωντανές συνδέσεις από τους απεσταλμένους στις πίστες και κάλυψη από το στούντιο.

Όλες οι ειδήσεις

Το μοντέρνο ιταλικό B-SUV που παίρνεις με όφελος 6.500 ευρώ – Ποιο είναι;

Λαμπάκι βενζίνης: Πόσα χιλιόμετρα έχω από όταν ανάψει;

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό – Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ANT1#Formula 1#Φόρμουλα 1
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

lancia-ypsilon-hf-o-thrylos-ton-rally-xanagrafei-tin-istoria-tou-apo-tin-archi-783660

ΑΓΩΝΕΣ

21.11.2025

Lancia Ypsilon HF: Ο θρύλος των ράλλυ ξαναγράφει την ιστορία του από την αρχή
formoula-1-ti-ora-kai-pou-tha-deite-to-grand-prix-tou-las-vegkas-783457

ΑΓΩΝΕΣ

20.11.2025

Φόρμουλα 1: Τι ώρα και που θα δείτε το Grand Prix του Λας Βέγκας
f1-5-vasikes-plirofories-prin-ton-agona-tou-las-vegkas-783332

FORMULA 1

18.11.2025

F1: 5 βασικές πληροφορίες πριν τον αγώνα του Λας Βέγκας
to-tromaktiko-trakarisma-tou-bortoleto-sti-vrazilia-kai-posa-ekatommyria-kostise-video-783041

FORMULA 1

14.11.2025

Το τρομακτικό τρακάρισμα του Bortoleto στη Βραζιλία και πόσα εκατομμύρια κόστισε (video)
o-toto-volf-poulaei-meros-ap-to-33-tou-posostou-tou-sti-mercedes-i-apotimisi-tis-opoias-einai-6-dis-dolaria-698113

ΑΓΩΝΕΣ

12.11.2025

Ο Τότο Βολφ πουλάει μέρος απ’ το 33% του ποσοστού του στη Mercedes, η αποτίμηση της οποίας, είναι 6 δισ. δολάρια
f1-vrazilia-2008-des-to-pio-dramatiko-teleioma-agona-stin-istoria-tou-athlimatos-video-781803

FORMULA 1

08.11.2025

F1-Βραζιλία 2008: Δες το πιο δραματικό τελείωμα αγώνα στην ιστορία του αθλήματος (Video)

Πρόσφατες Ειδήσεις