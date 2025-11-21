Ο Όμιλος Antenna ανανεώνει τα δικαιώματα της Φόρμουλα 1 έως το 2028, με ζωντανές μεταδόσεις στο ANT1+ και επιλεγμένους αγώνες στον ANT1

Η Φόρμουλα 1 θα συνεχίσει να προβάλλεται από τα τηλεοπτικά κανάλια του Ομίλου Antenna και την περίοδο 2026–2028, μετά την ανανέωση των δικαιωμάτων που είχε αποκτήσει ο ANT1 το 2023 από την κρατική τηλεόραση.

Ο όμιλος μεταδίδει όλες τις διαδικασίες των αγωνιστικών τριημέρων των Grand Prix ζωντανά μέσω του συνδρομητικού ANT1+, ενώ οι κατατακτήριες δοκιμές προβάλλονται ετεροχρονισμένα στην ελεύθερη συχνότητα του καναλιού. Παράλληλα, ο ANT1 μεταδίδει επιλεγμένους αγώνες της Formula 1 ζωντανά, όπως το GP Λας Βέγκας, ενώ οι υπόλοιποι προβάλλονται σε μαγνητοσκόπηση.

Μετά το τέλος κάθε αγώνα, η εκπομπή «Formula 1 Show» μεταφέρει στους τηλεθεατές αναλυτική επισκόπηση των σημαντικότερων στιγμών, σε συνδυασμό με ζωντανές συνδέσεις από τους απεσταλμένους στις πίστες και κάλυψη από το στούντιο.

