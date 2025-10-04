Απόλαυση: Δες τον ταχύτερο γύρο του Max Verstappen από τον αγώνα που κέρδισε στο Nurburgring (video)

Διάλλειμα είχε η Formula 1 το Σαββατοκύριακο, με τον Μαξ Φερστάπεν να περνάει μια βόλτα από το Nurburgring για να τους δείξει… πως γίνεται.

Το Σάββατο που μας πέρασε, ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε άλλη μια μεγάλη νίκη στην καριέρα του και απέδειξε πως είναι το αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο ταλέντο στον χώρο του motorsport. Αυτή τη φορά δεν μιλάμε για τη Formula 1, αλλά για την κατηγορία NLS GT3, στην οποία ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 έκανε το ντεμπούτο του πίσω από το τιμόνι της Ferrari 296 GT3.

Και τι ντεμπούτο: πρώτη θέση στο Nurburgring με τον ολλανδό superstar να αφήνει… χιλιόμετρα πίσω τον ανταγωνισμό!

Ο Φερστάπεν έδειξε από πολύ νωρίς τα «δόντια» του, περνώντας γρήγορα στην πρώτη θέση από την τρίτη που ξεκίνησε. Ακολούθησε ένα πραγματικό masterclass οδήγησης, με τον ολλανδό να ανοίγει την «ψαλίδα» από τον δεύτερο μέχρι και στο 1 λεπτό.

Διαβάστε επίσης: Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος σκύλος του Lewis Hamilton, Roscoe

Μετά από δύο ώρες στο… γραφείο, ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε τη θέση του στον νεαρό Chris Lulham, ο οποίος τελικά τερμάτισε 24,5 δευτερόλεπτα μπροστά από τη Ford Mustang των, Dennis Fetzer, Jann Mardenborough και Fabio Scherer.

Παρακολουθήστε ολόκληρο τον γρηγορότερο γύρο του άσσου της Red Bull με τη Ferrari 296 GT3 στην πιο δύσκολη πίστα του κόσμου!

Τι κρατάμε:

Ο Φερστάπεν έκανε το ντεμπούτο του στην κατηγορία NLS GT3 και αυτό πήγε όπως περίμεναν όλοι

Πρώτος αγώνας και πρώτη επιβλητική νίκη για τον ολλανδό, όλα αυτά στη θρυλική πίστα του Nurburgring

O Μαξ ανέβασε τον γρηγορότερο γύρο στο κανάλι του στο Youtube, κερνώντας μας για τα γενέθλιά του!

Υπάρχει ακόμα «έκπτωση» 50% στα πρόστιμα της Τροχαίας αν πληρωθούν εγκαίρως; – Τι ισχύει με το νέο ΚΟΚ;

Δες πώς θα πάρεις οικογενειακό SUV που καίει 2,92 €/100 km με 398 € τον μήνα

Με 329 ευρώ τον μήνα οδηγείς υβριδικό SUV BMW με όλα πληρωμένα – Δες πώς