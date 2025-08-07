Ο Φράνκο Κολαπίντο είχε ένα ατύχημα με το μονοθέσιο της Alpine στο τεστ ελαστικών της Pirelli που πραγματοποιήθηκε στην πίστα της Βουδαπέστης, όπως επιβεβαίωσε η γαλλική ομάδα της Formula 1.

Η Pirelli δοκιμάζει τα ελαστικά του 2026 στη Βουδαπέστη , με Ferrari, McLaren, Alpine και Racing Bulls.

Ο Φράνκο Κολαπίντο είχε έξοδο στη στροφή 11 με πολλά χιλιόμετρα , με ζημιές στο μονοθέσιο της Alpine.

Δεν τραυματίστηκε , αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει με την A525.

Επέστρεψε αργότερα με το παλαιότερο A523 , στο πλαίσιο άλλης δοκιμής.

Το μέλλον του στην ομάδα παραμένει αβέβαιο, καθώς φημολογείται ότι έχει συμβόλαιο αγώνα με αγώνα.

Πίστα, δοκιμές και… τοίχος

Η Pirelli συνεχίζει τις εξελίξεις για τα ελαστικά της Formula 1 του 2026, τα οποία θα είναι στενότερα και μικρότερα βάσει των νέων τεχνικών κανονισμών. Το διήμερο τεστ που διεξάγεται στην πίστα του Hungaroring στη Βουδαπέστη συγκέντρωσε τέσσερις ομάδες: Alpine, McLaren, Ferrari και Racing Bulls.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν εξελίχθηκε ομαλά για τον Φράνκο Κολαπίντο, ο οποίος αντικατέστησε τον Πάουλ Άρον στη δεύτερη ημέρα των δοκιμών. Ο νεαρός Αργεντινός είχε έξοδο στη στροφή 11 και κατέληξε στον τοίχο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο εμπρός και πίσω μέρος της A525. Η Alpine ανακοίνωσε πως οι ζημιές δεν μπορούσαν να επισκευαστούν επί τόπου, με αποτέλεσμα να τερματιστεί πρόωρα η δοκιμή του.

Είναι καλά – αλλά και… υπό πίεση

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Alpine, ο Κολαπίντο εξετάστηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας και είναι καλά στην υγεία του. Λίγες ώρες αργότερα, επέστρεψε στην πίστα με ένα μονοθέσιο προηγούμενης χρονιάς (A523), το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα από τον Πιέρ Γκασλί στο πλαίσιο άλλου προγράμματος δοκιμών.

Η έξοδος έρχεται σε μια περίοδο αμφισβήτησης για τον 22χρονο οδηγό, ο οποίος δεν έχει τερματίσει στην πρώτη δωδεκάδα της σεζόν, ενώ ο Γκασλί έχει ήδη μαζέψει 13 βαθμούς, καθώς και άλλους 7 πόντους στο πρώτο μέρος της χρονιάς, όταν teammate του ήταν ο Τζακ Ντούχαν.

Στις κατατακτήριες, ο Γκασλί προηγείται με 7-2, με τον Κολαπίντο να μετρά ήδη δύο ατυχήματα. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβόλαιό του είναι αγώνα με αγώνα, γεγονός που τον αφήνει ευάλωτο σε ενδεχόμενη αποχώρηση από την ομάδα, εάν δεν βελτιωθούν άμεσα οι επιδόσεις του.

Τι κρατάμε;

Η Pirelli δοκιμάζει νέα ελαστικά για το 2026 , με επίκεντρο τον Hungaroring.

Η Alpine είχε ατύχημα με τον Κολαπίντο , ο οποίος δεν τραυματίστηκε αλλά έχασε πολύτιμο χρόνο.

Ο οδηγός βρίσκεται υπό έντονη πίεση , τόσο λόγω επιδόσεων όσο και συμβολαίου.

Η επιστροφή του με παλιό μονοθέσιο δείχνει πρόθεση της ομάδας να του δώσει ευκαιρίες, αλλά το μέλλον του παραμένει αβέβαιο.

