Audi στη Formula 1: Συμμαχίες με bp, Castrol και adidas για το 2026

Δύο στρατηγικές συνεργασίες για την Audi F1

Η Audi ενισχύει την ιστορική της είσοδο στη Formula 1 το 2026 ανακοινώνοντας δύο σημαντικούς συνεργάτες: την bp/Castrol στον τομέα των καυσίμων και λιπαντικών και την adidas για την ένδυση της ομάδας. Πρόκειται για κινήσεις που δείχνουν τη στρατηγική στόχευση του brand να συνδυάσει καινοτομία, βιωσιμότητα και κορυφαία αγωνιστική απόδοση.

bp και Castrol: βιώσιμα καύσιμα & αγωνιστική κληρονομιά

Η bp και η εξειδικευμένη μάρκα λιπαντικών Castrol θα είναι οι πρώτοι επίσημοι τεχνολογικοί συνεργάτες της Audi στη Formula 1. Στόχος είναι η ανάπτυξη:

Advanced Sustainable Fuel , σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIA.

Λιπαντικών υψηλών επιδόσεων για τον νέο υβριδικό κινητήρα της Audi.

Η συνεργασία με την Castrol έχει έντονο ιστορικό βάθος, καθώς οι δύο εταιρείες έχουν γράψει κοινές σελίδες επιτυχιών από το WRC της δεκαετίας του ’80 έως το Le Mans και το DTM. Τώρα, αυτή η σχέση συνεχίζεται και στη Formula 1.

adidas: επίσημη ένδυση & εμπορική διάσταση

Η adidas αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της αγωνιστικής ένδυσης και του εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών για οδηγούς, μηχανικούς και όλο το προσωπικό της ομάδας. Παράλληλα, θα λανσάρει και τη συλλογή adidas x Audi F1 στις αρχές του 2026, δίνοντας εμπορικό χαρακτήρα στην παρουσία της Audi στα paddock.

Στρατηγικό μήνυμα για το μέλλον

Με bp, Castrol και adidas στο πλευρό της, η Audi στέλνει μήνυμα ότι το project της στη Formula 1 θα στηριχθεί σε βιώσιμες τεχνολογίες, κορυφαία συνεργασίες και εμπορική δυναμική. Η ιστορική αυτή είσοδος το 2026 φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της μάρκας στο υψηλότερο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

