AUTOVISION Hellenic Auto GP: Όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στην πίστα των Μεγάρων

2.000 θεατές, δυνατές μάχες και ρεκόρ γύρων στα Μέγαρα. Δείτε ποιοι κέρδισαν και πότε πέφτει η αυλαία στην Τρίπολη.

Ζωντανή απόδειξη ότι οι ελληνικοί αγώνες επιστρέφουν δυναμικά. Περίπου 2.000 φίλοι του motorsport βρέθηκαν στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων και απόλαυσαν ένα διήμερο γεμάτο μάχες σε όλες τις κατηγορίες. Το κλίμα γιορτής «απογειώθηκε» με τρεις τυχερούς θεατές που, κατόπιν κλήρωσης, έκαναν hot-lap στο δεξί μπάκετ του BMW M2 Safety Car της Sportcar Tech, με οδηγό τον Γιώργο Καραμέρη.

7 νέοι οδηγοί, 7 αναμνηστικά – το πρώτο βήμα

Επτά πρωτοεμφανιζόμενοι οδηγοί έκαναν το αγωνιστικό τους ντεμπούτο και τιμήθηκαν από ΣΟΑΑ και ΠΑΣΜΑ: Παναγιώτης Σεχιώτης, Γιώργος Κεχαγιάς, Θωμάς Γράψας, Ευθύμιος Σούκουλης, Βασίλης Τζαβάρας, Γιώργος Ποσοτίδης και Μιχάλης Ευθυμίου. Μικρές τελετές, μεγάλα χαμόγελα – και η καλύτερη υπόσχεση για το αύριο.

Crosscar: Χεκιμιάν ο ταχύτερος, μάχη μέχρι τέλους

Μετά τον αγώνα regularity Ιστορικών, το θέαμα άναψε με τα Crosscar. Ο περσινός πρωταθλητής Γιάννης Χεκιμιάν (ΑΣΜΑ) με SPEEDCAR INDUSTRIAS LAHOZ κατέκτησε τη νίκη και το best lap 1’05’’140, σε έντονες κόντρες με τους YACAR CROSS CALVINO SPORT. Ο Παναγιώτης Καΐτατζής (ΕΛΛΑΔΑ) ξεκίνησε από pole αλλά επαφή/τετ-α-κε έφερε εγκατάλειψη, δίνοντας τη 2η θέση στον Μιχάλη Τακιδέλλη (ΑΣΜΑ) και την 3η στον Takis Latsis (Α.Ο. Πάτρας) με SPEEDCAR WONDER. Άτυχος ο εορτάζων Δημήτρης Παλαιοκώστας, που εγκατέλειψε στον τελευταίο γύρο από βλάβη.

Κατηγορία Ν / Ν2: ντεμπούτο–ρεσιτάλ από Κεχαγιά

Ο Γιώργος Κεχαγιάς (ΑΣΜΑ) πήρε τη νίκη γενικής (Κατ. Ν) με Mitsubishi Lancer Evo και ταχύτερο γύρο 1’06’’375. Στο βάθρο ανέβηκαν ο Σάκης Ηλιάδης (ΑΣΣΟΑΑ) με ίδιο αυτοκίνητο (2ος γενικής) και ο Αντώνης Μπουροθανασόπουλος (ΑΛΜΑ Αιγίου) με Peugeot 106 (3ος γενικής, 1ος Ν2). Πολύδωρος Φούντας (Α.Ο. Πάτρας) 4ος γενικής (2ος Ν2) και Ευθύμης Σούκουλης (ΑΛΑ Κορινθίας) 5ος γενικής (3ος Ν2).

Ενοποιημένες Ε & Α: δύο καρό σημαίες, πολλές ιστορίες

Με ενοποιημένες συμμετοχές, είχαμε διπλή μάχη:

Ε Κατηγορία: 1ος Σταμάτης Κατσίμης (ΑΛΜΑ Αιγίου) με Honda Civic, 2ος Ηλίας Ασημακόπουλος (ΑΛΜΑ Τρίπολης) με Ford Sierra Cosworth, 3ος Κωνσταντίνος Αθυμαρίτης (ΕΛΛΑΔΑ) με Ford Sierra (εντυπωσιακό σκριν με Ηλία Τσαγγαρά).

Α Κατηγορία: 1ος Ματθαίος Μπουρλίδης (Ροδιακός Σύλλογος) με Mitsubishi Lancer, 2ος Λεωνίδας Λεοντόπουλος (ΑΣΜΑ) με Honda Civic, 3ος Χρήστος Ντέκας (ΑΛΜΑ Αιγίου) με Citroën Saxo.

Ιστορικά: η κίτρινη M3 επέστρεψε… στην κορυφή

Μετά από 18 χρόνια, ο Μιχάλης Ευθυμίου (ΑΣΜΑ) γύρισε στο τιμόνι της χαρακτηριστικής BMW M3 E30 και πήρε τη νίκη στα Ιστορικά. Ακολούθησαν ο «Μπιλακος» (Start Line) με Ford Sierra και ο Μιχάλης Ευθυμίου (ΕΛΛΑΔΑ) με Subaru Impreza, στο δικό τους ντεμπούτο. Poleman και εορτάζων Δημήτρης Σκεπασιανός στάθηκε άτυχος: σπασμένος επιλογέας στο Opel Astra και πρόωρη εγκατάλειψη.

Formula Saloon: ο Τσαφαράς υπέγραψε τον χρόνο της ημέρας

Τελευταία πράξη, η Formula Saloon: νικητής ο Κωνσταντίνος Τσαφαράς (ΑΛΜΑ Τρίπολης) με Mitsubishi Lancer, χτίζοντας από νωρίς διαφορά και γράφοντας τον χρόνο της ημέρας 1’03’’150. Στο βάθρο ο Γιώργος Ζυμαρίδης (ΑΛΑ Κορινθίας) με Hyundai Elantra N TCR (εντυπωσιακή επανεμφάνιση) και τρίτος ο Τάσος Τζαβάρας (ΑΛΜΑ Τρίπολης) με Hyundai i30 N, νικητής των δύο προηγούμενων αγώνων.

Επόμενο ραντεβού: Τρίπολη, 6–7 Δεκεμβρίου

Η αυλαία του AUTOVISION Hellenic Auto GP 2025 πέφτει στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Τρίπολης, 6–7 Δεκεμβρίου. Με τέτοια συμμετοχή και παλμό στις κερκίδες, οι… χειμωνιάτικες μάχες μόνο κρύες δεν θα είναι.

