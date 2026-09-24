AUTOVISION Hellenic Auto GP: Όλοι στα Μέγαρα το Σαββατοκύριακο, 26 και 27 Σεπτεμβρίου

Πλησιάζοντας στο τέλος του AUTOVISION Hellenic Auto GP, οδηγοί και αυτοκίνητα ετοιμάζονται για τον τρίτο αγώνα του πρωταθλήματος

Μετά την καλοκαιρινή διακοπή, το AUTOVISION Hellenic Auto GP επιστρέφει με τον τρίτο αγώνα του πρωταθλήματος ο οποίος θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

Συνολικά θα αγωνιστούν 43 οδηγοί, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας Regularity Ιστορικών αυτοκινήτων «Artemis Classic Circuit Cup».

Οι συμμετοχές ανά κατηγορία

Τις περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώνει για ακόμη μία φορά η Κατηγορία Ν, με 15 οδηγούς. Ακολουθούν η Κατηγορία Α και η Formula Saloon με 9 συμμετοχές η καθεμία. Στην Κατηγορία Ε θα δούμε 8 οδηγούς, ενώ στα Ιστορικά δηλώθηκαν 2.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Ο Τεχνικός και ο Διοικητικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθούν στον χώρο των Paddocks από τις 08:00 το πρωί του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια οι αγωνιζόμενοι κάθε κατηγορίας θα έχουν στη διάθεσή τους δύο σκέλη Ελεύθερων Δοκιμών. Αμέσως μετά θα διεξαχθεί ο αγώνας regularity του «Artemis Classic Circuit Cup».

Στις 13:30 ξεκινούν οι χρονομετρημένες δοκιμές για κάθε κατηγορία, από τις οποίες θα καθοριστεί η σειρά εκκίνησης για την Κυριακή.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η ημέρα θα ξεκινήσει με 10λεπτο Warm Up για κάθε κατηγορία από τις 09:00. Η εκκίνηση του πρώτου αγώνα θα δοθεί στις 10:30. Κάθε κατηγορία θα διαγωνιστεί σε αγώνα 18 γύρων.

Το Safety Car για αυτόν τον αγώνα θα είναι ένα MINI Cooper S JCW, προσφορά της SportCarsTech.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.). Χορηγοί είναι η AUTOVISION και η «Παραδείσης ελαστικά», ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η Magenta TV.

Αναλυτικά αποτελέσματα του AUTOVISION Hellenic Auto GP, καθώς και live timing, είναι διαθέσιμα στο sportstiming.gr.