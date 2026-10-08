AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ: Πρεμιέρα στο Πρωτάθλημα με 50 πληρώματα στη Λακωνία

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ συγκέντρωσε 50 πληρώματα και ετοιμάζεται να κάνει την πρεμιέρα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος

Με 50 πληρώματα θα πέσει η αυλαία για το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος, με τη Λακωνία να υποδέχεται για πρώτη φορά τον θεσμό. Οι αγωνιζόμενοι θα αντιμετωπίσουν νέες ειδικές διαδρομές, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης.

Η μάχη για τον τίτλο

Μετά τους τρεις πρώτους αγώνες, τρία διαφορετικά πληρώματα έχουν ήδη ανέβει στην πρώτη θέση. Στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένουν οι Ιορδάνης Σερδερίδης-Fred Miclotte με Škoda Fabia RS Rally2. Απέναντί τους οι δύο φορές πρωταθλητές Ελλάδος της F2, Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς με Ford Fiesta R5, καθώς και οι περσινοί πρωταθλητές Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης, επίσης με Škoda Fabia RS Rally2.

Σημάδια βελτίωσης δείχνουν και οι Βέλγοι Sebastien Bedoret-Alix Stevenaert με Škoda Fabia Rally2 Evo.

Κατηγορίες

Στην Rally3 οκτώ πληρώματα διεκδικούν την πρωτιά. Ισχυροί υποψήφιοι οι «Flandy»-Kamil Kozdron (Ford Fiesta Rally3), οι Κύπριοι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου (Renault Clio Rally3) και οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης (Ford Fiesta Rally3). Συμμετέχουν επίσης οι «JJ»-Κωνσταντίνος Στεφανής, Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης, Γιώργος Ηλιόπουλος-Γιώργος Βότσης, Δημήτρης Παλαιοκώστας-Δημήτρης Αμαξόπουλος και Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής.

Στην Ν4 ξεχωρίζουν οι Κωνσταντίνος Σιόφερος-Στέλιος Ηλία (Mitsubishi Lancer Evo X), Δημήτρης Σταυρόπουλος-Βαγγέλης Παναρίτης (Mitsubishi Lancer Evo IX), Δημήτρης και Ηλίας Τσετσώνης (Subaru Impreza STi N12), ενώ μετά από έξι χρόνια απουσίας επιστρέφουν οι Πάνος Κωνσταντάνος-Κωνσταντίνος Βερικάκης με Mitsubishi Lancer Evo VII.

Στην F2 επικεφαλής είναι οι Νίκος Παπαχριστόπουλος-Νάσος Γκίνης (Peugeot 208 R2). Συμμετέχουν επίσης Βασίλης Χατζηδάκης-Σπύρος Καραστεφάνου (Peugeot 208 Rally4), Αναστάσιος Παπαδόπουλος-Ανδρέας Βασιλόπουλος (MG ZR), Κωνσταντίνος Καπετανάκης-Νίκος Βαρώτσος (Ford Fiesta R2), Ιωάννης Γιαννακόπουλος-Παντελής Τζαβάρας, οι Ουκρανές Nadiya Soboleva-Tetiana Kravtsova (Peugeot 208 Rally4), Δημήτρης Τσιαντής-Παντελής Παπανδρέου (Honda Civic Type R), «Adkanell»-Κωνσταντίνος Κοφινάς (Lancia Ypsilon Rally4) και Γιώργος Ντόντος-Νίκος Ιντζόγλου (Renault Clio Rally5).

Στην F2 E επιστρέφουν οι πρωταθλητές Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς (Toyota Starlet). Επικεφαλής της βαθμολογίας οι Γιώργος και Χρήστος Χατζηγάκης (Ford Escort MKII). Συμμετέχουν επίσης Βασίλης Υφαντής-Αριστείδης Μουντζούρης, Γιώργος Μανέτας-Ανδρέας Αδαμόπουλος, Ιωάννης Υφαντής-Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Γιώργος Ρήγας-Ιωάννης Γεωργιάδης, Παναγιώτης Σταθόπουλος-Παναγιώτης Αγγελής και Δημήτρης Βαρθαλίτης-Αθανάσιος Κατσάς.

Στην Α5 δύο πληρώματα ισοβαθμούν στην κορυφή: Αθανάσιος Πατέας-Βασίλης Παναγόπουλος και Αθανάσιος Τσάκαλος-Σπύρος Τσέλιος (και τα δύο με Toyota Yaris). Υποψήφιοι και οι Ιωάννης Κασίμης-Χρυσούλα Δικοπούλου, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος-Αχιλλέας Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Αθανασόπουλος-Δημήτρης Ζορμπάς, Διονύσης Κατέβας-Χρήστος Κουφός, Μανώλης Παναγιωτόπουλος-Σπύρος Μπόγδανος, Αθανάσιος Μυλωνάς-Γεώργιος Δημήτριος Γεωργόπουλος και Κλέων Τσέτης-Νικόλαος Παπαδήμας.

Στο Έπαθλο Cross Country (τρίτος γύρος) επικεφαλής είναι ο Ταξιάρχης Αδαμόπουλος-Σταύρος Σταμέλος (Can-Am Maverick R). Δεύτεροι οι Ιωάννης και Ευάγγελος Ακράτος. Συμμετέχουν επίσης Δημήτρης Κόκκινος-Ιωάννης Βαρβάκης, «Takις Latsis»-Βαγγέλης Σωτήρχος, Ευάγγελος Μπερσής-Πέτρος Σιούτης, Ιωάννης Βορριάς-Αθανάσιος Μπάκας, Φώτης Κουτσουμπός-Δημήτρης Οικονόμου και Απόστολος Μωραΐτης-Κωνσταντίνος Μπιρμπίλης.

Πρόγραμμα

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

09:00–13:00: Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος (προαύλιο Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας)

14:00–17:00: Προαιρετικό shakedown (4,14 χλμ.)

20:00: Πανηγυρική Εκκίνηση στην Κεντρική Πλατεία Σπάρτης

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

09:13: ΕΔ «Βασσαράς» (14,50 χλμ.)

09:41: ΕΔ «Βρέσθενα» (16,78 χλμ.)

10:34: ΕΔ «Των 118» (13,10 χλμ.)

30λεπτο Service

13:32 / 14:00 / 14:53: Δεύτερο πέρασμα στις ίδιες ειδικές

16:18: Τερματισμός

18:00: Απονομή επάθλων

Συνολικά: 88,76 αγωνιστικά χιλιόμετρα και 267,36 χλμ. συνολική διαδρομή.

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Sportity (κωδικός: 26MOLONLAVE). Περισσότερες πληροφορίες στο www.ellada-racingclub.com και στο Facebook του Σωματείου.