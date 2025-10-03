Carlos Sainz x2: Ο μπαμπάς έκανε το γιο να τα κάνει πάνω του μέσα σε ένα Ford Raptor T1+ (video)

Δείτε τον πατέρα και γιό Sainz σε μια ξεχωριστή εμπειρία πίσω από τιμόνι του offroad θηρίου της Ford, Raptor T1+.

Έναν ξεχωριστό φιλοξενούμενο είχε ο θρύλος του WRC και του Ντακάρ, Carlos Sainz Sr, στα πλαίσια των δοκιμών του νέου Ford Raptor T1+ που πραγματοποιούνται στη Σαραγόσα της Ισπανίας. Ο λόγος φυσικά για τον γιό του, Carlos Sainz Jr, οδηγό της Formula 1. Οι δύο τους έζησαν μια μοναδική εμπειρία πίσω από τιμόνι του θηριώδους Raptor T1+, ενώ στο βίντεο γίνεται εμφανής η σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης μεταξύ των δύο μεγάλων προσωπικοτήτων του motorsport.

Μια ξεχωριστή οικογένεια

Ελάχιστες είναι οι «δυναστείες» στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού με το κύρος της οικογένειας Sainz. Ο πατέρας, Carlos Sainz Sr, είναι αναμφισβήτητα ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών, έχοντας ένα εξαιρετικά πλούσιο παλμαρέ. Ο Sainz Sr έχει κατακτήσει δύο φορές το παγκόσμιο πρωτάθλημα του WRC, αλλά είναι και τέσσερις φορές νικητής του Dakar Rally.

O 63χρονος πια Ισπανός συνεχίζει την καριέρα του στο πιο σκληρό και απαιτητικό αγώνα rally-raid του πλανήτη πίσω από το τιμόνι του θηριώδους Raptor T1+, ως μέλος της Ford Racing, η οποία συμμετέχει στον αγώνα με τέσσερα αυτοκίνητα. Από την άλλη μεριά, ο μικρός Sainz είναι ευρέως γνωστός στους κύκλους του motorsport χάρη στην πολυετή καριέρα του στη Formula 1, όπου φέτος αγωνίζεται με την ομάδα της Williams.

Τον περασμένο μήνα στη Σαραγόσα της Ισπανίας και κατά την τελική δοκιμή του Ford Raptor T1+ πριν από το Rallye du Maroc 2025 και το Dakar Rally 2026, ο Carlos Sainz Sr είχε δίπλα του τον γιό του, ο οποίος καθόταν στη θέση που συνήθως βρίσκεται ο Lucas Cruz. Όπως βλέπουμε και στο βίντεο, υπήρξαν πολλές στιγμές όπου ο δεσμός πατέρα και γιου… δοκιμάστηκε, καθώς ο Sainz Jr προσπαθούσε να αντιληφθεί τις απίστευτες δυνατότητες ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου, όπως το Raptor T1+.

Ωστόσο, κάποια στιγμή, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Sainz Jr να αναλαμβάνει θέση πίσω από το τιμόνι του Raptor T1+ και τον πατέρα του να κάθεται στη θέση του συνοδηγού, δίνοντας με τη σειρά του αρκετό… content.

Τι κρατάμε:

Carlos Sainz Senior και Junior αντάλλαξαν θέσεις πίσω απ’ το τιμόνι του θηριώδους Ford Raptor T1+

Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια των δοκιμών του Ford Raptor T1+ πριν από το Rallye du Maroc 2025 και το Dakar Rally 2026

Η στενή σχέση μεταξύ των δύο δοκιμάστηκε, με τον πατέρα και τον γιό Sainz να ανταγωνίζονται για το ποιος είναι πιο… «τρελός»

