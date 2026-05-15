ΑΓΩΝΕΣ

Χαμός σε αγώνα GT στην Ιταλία: Μηχανικοί Audi & Lamborghini παίζουν ξύλο στα pits – Βίντεο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15.05.2026
Autotypos Team
Ο αγώνας στο Misano της Ιταλίας δεν ολοκληρώθηκε στην άσφαλτο, αλλά συνεχίστηκε με… ξύλο μεταξύ μηχανικών της Audi και της Lamborghini στο pit lane

Μια επαφή μεταξύ αυτοκινήτου της Audi και της Lamborghini οδήγησε σε ξύλο μεταξύ των μηχανικών των δύο ομάδων στο pit lane της πίστας. Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη μετά το τέλος του Κυριακάτικου αγώνα στην πίστα Misano Wolrd Circuit Marco Simoncelli, πίστα που φέρει το όνομα του αδικοχαμένου αναβάτη του MotoGP.

Το βίντεο με το ξύλο μεταξύ μηχανικών Audi και Lamborghini κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ντροπιαστικές εικόνες για το άθλημα.

Η νέα σεζόν ξεκίνησε… με το αριστερό

Ενώ το νέο θα έπρεπε να είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου αγώνα της σεζόν του Ιταλικού Πρωταθλήματος GT Endurance, όσα έγιναν εντός πίστας δυστυχώς πέρασαν σε δεύτερη μοίρα μετά το ξύλο που έπεσε στα pits. Στο βίντεο μπορούμε να δούμε μέλη των ομάδων Audi και Lamborghini να ανταλλάσσουν σπρωξίματα, κλωτσιές και μπουνιές.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ομάδες του αυτοκινήτου της Lamborghini, Temerario GT3 με το νούμερο 66 της Vincenzo Sospiri Racing και του Audi R8 LMS GT3 με το νούμερο 99 της Tresor Attempto Racing, με περίπου 20 άτομα να εμπλέκονται.

Η σπίθα

Αφορμή για τον καβγά φαίνεται πως ήταν μια επαφή μεταξύ των αυτοκινήτων των δύο ομάδων λίγο πριν το τέλος του 3ωρου αγώνα. Συγκεκριμένα, η Lamborghini της Vincenzo Sospiri Racing χτύπησε από πίσω το Audi της Tresor Attempto Racing, ενώ οι οδηγοί τους «μάχονταν» για την πρώτη θέση. Οι δύο οδηγοί συνέχισαν κανονικά τον αγώνα, με το αυτοκίνητο της Lamborghini να τερματίζει στην 10η θέση και αυτό της Audi στην .

Ωστόσο, η ομάδα της Tresor Attempto Racing στη συνέχεια τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από τον αγώνα λόγω «αντιαθλητικής συμπεριφοράς».

Όπως αναφέρουν πηγές από το paddock, τα μέλη της ομάδας της Audi ήταν αυτά που ξεκίνησαν τον καβγά όταν κινήθηκαν απειλητικά προς το γκαράζ της Lamborghini, με αποτέλεσμα μέλη των δύο ομάδων να πιαστούν στα χέρια.

Για την ιστορία, νικητές του αγώνα ήταν οι Alessandro Balzan και Dylan Medler στο τιμόνι της Ferrari 296 GT3.

Tι κρατάμε:

  • Σκηνές «απείρου κάλλους» στην Ιταλία, με μηχανικούς Audi και Lamborghini να παίζουν ξύλο στα pits
  • Όλα ξεκίνησαν όταν το αυτοκίνητο της Lamborghini χτύπησε από πίσω αυτό της Audi
  • Μέλη της ομάδας της Audi έκαναν «ντου» στο γκαράζ της Lamborghini μετά την καρό σημαία
  • Το αυτοκίνητο της Audi τερμάτισε στην 4η θέση, αλλά στη συνέχεια την έχασε λόγω τιμωρίας

Πηγή: Gpfans.com/ Φωτογραφία: Gt-world-challenge-europe

