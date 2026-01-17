Dakar 2026: Ένα φινάλε που έγραψε ιστορία, τερματισμός «στο νήμα» για τις μοτοσυκλέτες!

Ανατροπές και μεγάλες συγκινήσεις! Το Ράλι Dakar 2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του μία από τις πιο συναρπαστικές διοργανώσεις των τελευταίων ετών

Έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες ακραίων συνθηκών και ατελείωτων χιλιομέτρων στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, ο αγώνας κρίθηκε με τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει.

Αυτοκίνητα: Σταθερότητα μέχρι τον τίτλο

Στην κατηγορία των αυτοκινήτων, τη συνολική νίκη κατέκτησε ο Nasser Al-Attiyah, οδηγώντας το Dacia Sandrider (T1+), ολοκληρώνοντας το Dakar με συνολικό χρόνο 48 ώρες 23 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Nani Roma με Ford Raptor T1+, με διαφορά +9 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα από τον νικητή, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Mattias Ekström, επίσης με Ford Raptor T1+, σε απόσταση +15 λεπτών και 18 δευτερολέπτων από την κορυφή.

Kατάταξη αυτοκινήτων

Μοτοσικλέτες: Η νίκη κρίθηκε στο τελευταίο λάθος

Στις μοτοσικλέτες, ο Luciano Benavides, με KTM 450 Rally, κατέκτησε τη γενική κατάταξη με συνολικό χρόνο 53 ώρες 08 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα.

Ο Ricky Brabec, με Honda CRF 450 Rally, τερμάτισε δεύτερος, μόλις 2 δευτερόλεπτα πίσω (+0:00:02), σε έναν από τους πιο οριακούς τερματισμούς στην ιστορία του Dakar.

Την τρίτη θέση πήρε ο Tosha Schareina με Honda CRF 450 Rally, με διαφορά +7 λεπτών και 31 δευτερολέπτων από τον νικητή.

Κατάταξη μοτοσυκλετών

Η ελληνική παρουσία στο Dakar 2026

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στον Έλληνα αναβάτη Βασίλη Μπούδρο, ο οποίος συμμετείχε στο Dakar 2026 στην κατηγορία των μοτοσικλετών με την ομάδα DNA Filters – Enduro Greece Rally Team, οδηγώντας KTM 450 Rally. Ο Μπούδρος ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 50ή θέση της γενικής κατάταξης, με συνολικό χρόνο 68 ώρες 43 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, τερματίζοντας 19 ώρες, 42 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, σε έναν αγώνα όπου ο τερματισμός από μόνος του αποτελεί σημαντικό επίτευγμα.

Άλλες κατηγορίες

Στα SSV , η νίκη με Polaris RZR κρίθηκε με διαφορά 18 λεπτών από τον δεύτερο της γενικής.

Στα φορτηγά, η τελική κατάταξη ανάμεσα σε Iveco, Kamaz και Tatra διαμορφώθηκε με διαφορές κάτω των 25 λεπτών μετά από περισσότερες από 50 ώρες αγώνα.

Το Dakar 2026 απέδειξε ότι ο αγώνας μπορεί να κριθεί είτε σε λεπτά, είτε – όπως στις μοτοσικλέτες – σε δευτερόλεπτα. Ένα μικρό λάθος, έπειτα από χιλιάδες χιλιόμετρα, ήταν αρκετό για να αλλάξει την ιστορία και να γράψει ένα από τα πιο δραματικά φινάλε που έχουμε δει ποτέ.