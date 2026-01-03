Dakar 2026: Έτοιμοι για την έρημο;

Η έρημος της Σαουδικής Αραβίας είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους σύγχρονους ήρωες του 48ου Dakar. Με σχεδόν 5.000 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών, από τις οποίες δύο Μαραθώνιες όπου δεν επιτρέπεται

τεχνική υποστήριξη, τα πληρώματα έχουν να αντιμετωπίσουν αμέτρητους αμμόλοφους και φέτος ανάμεσα στα bivouac. Ανάμεσά τους και οι Dacia Sandriders που φέτος δείχνουν αποφασισμένοι για τη νίκη.

του Federico Giavardi απόδοση: Άκης Τεμπερίδης

A challenge for those who go. A dream for those who stay behind.

Αυτό ήταν το κυρίαρχο σλόγκαν του πρώτου Paris – Dakar και σήμερα εξακολουθεί να περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το πιο σκληρό – για να μην πούμε το πιο ηρωικό – ράλλυ του πλανήτη. Τι σημασία έχει αν ο αγώνας μεταφέρθηκε από τα βάθη της Σαχάρας στις Άνδεις και στην έρημο Ατακάμα και πιο πρόσφατα στην αραβική έρημο, όπου φέτος διεξάγεται για έβδομη φορά; Το όραμα ενός χαρισματικού τύπου, του Thierry Sabine, εν έτει 1978, μπορεί να μεταλλάχθηκε με τα χρόνια υιοθετώντας νέες τεχνολογίες – από GPS μέχρι ψηφιακό roadbook και online tracking – ωστόσο δεν παύει να χαρίζει μοναδικές εμπειρίες σε όσους έχουν τις ικανότητες και τα χρήματα να συμμετέχουν.

Το Dakar παραμένει μοναδικό θέαμα για εκατομμύρια φανατικούς που το παρακολουθούν από κοντά, από την τηλεόραση ή το διαδίκτυο. Μία μεγαλειώδης πρόκληση σε επίπεδο πλοήγησης, αντοχής, ακρίβειας, αλλά και ταχύτητας για τους συμμετέχοντες, καθώς και κορυφαία δοκιμασία για τα οχήματα που συμμετέχουν, με δύο ή τέσσερις τροχούς.

Και βέβαια, μιλάμε για ένα μοναδικά φωτογενές γεγονός που προσφέρει συγκλονιστικές εικόνες από τα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη. Για τους περισσότερους συμμετέχοντες, όπως ο Έλληνας Βασίλης Μπούδρος που συμμετέχει φέτος για τέταρτη φορά, η νίκη δεν είναι αυτοσκοπός, καθώς αποτελεί υπόθεση για μία χούφτα επαγγελματίες αναβάτες ή οδηγούς. Το σημαντικότερο εδώ, το οποίο συνιστά μάλιστα και άθλο, είναι να τερματίσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ξεπεράσει τα όρια, ότι έχεις επιβιώσει από κακουχίες, τρομακτικά ατυχήματα και απρόβλεπτες βλάβες μέσα στην έρημο, οπότε ένας τερματισμός σε τοποθετεί επάξια στη λίστα ηρώων του Dakar. Αντίστοιχες βέβαια είναι οι προκλήσεις για τις αγωνιστικές ομάδες, από τους team managers μέχρι τον τελευταίο μηχανικό.

Aναμέτρηση γιγάντων

Τα 325 οχήματα που θα εκκινήσουν στις 3 Ιανουαρίου από το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, θα κινηθούν βορειοανατολικά και στη συνέχεια νοτιοανατολικά προς την πρωτεύουσα Ριάντ και από εκεί θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής για να επιστρέψουν και πάλι στη Γιανμπού μετά από δύο εβδομάδες και 7.994 χιλιόμετρα, από τα οποία 4.840 χρονομετρημένα. Τα φαβορί για τη νίκη; Ο τοπικός ήρωας και νικητής του 2025 στα αυτοκίνητα, Yazeed Al-Rajhi με Toyota, έχει μεγάλο ανταγωνισμό φέτος.

Πρώτος απ’ όλους o 63χρονος πλέον Carlos Sainz Sr. – ο “El Matador” – ο οποίος θέλει να γράψει ιστορία με το Ford Raptor T1+, επαναλαμβάνοντας τον θρίαμβο του 2024 που τον καθιστά τον πιο ηλικιωμένο οδηγό που έχει κερδίσει ποτέ τον αγώνα. Αν τα καταφέρει ο Ισπανός, θα είναι η 5η του νίκη στο Dakar. Πέντε νίκες έχει ήδη ένας ακόμη ζωντανός θρύλος του αγώνα, ο Nasser Al-Attiyah από το Κατάρ, ο οποίος συμμετέχει με την ομάδα Dacia Sandriders, όπως και ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής WRC, Sebastien Loeb. Στο ντεμπούτο της πέρυσι, η γαλλική ομάδα για λίγο δεν ανέβηκε στο βάθρο (4ος ο Al Attiyah), οπότε επιστρέφει φέτος με τέσσερα πληρώματα και μεγάλες προσδοκίες. Το κουαρτέτο της Dacia συμπληρώνουν η Cristina Guttiérez και ο Lucas Moraes.

Η ομάδα που υποστηρίζεται από την έμπειρη Prodrive και από το τεχνικό τμήμα της Alpine, κατεβάζει το πρωτότυπο κατηγορίας Ultimate T1 που βλέπετε στις φωτογραφίες με τις απαραίτητες καινοτομίες για να κυριαρχήσει στην έρημο: ένα νέο αναπνευστήρα (snorkel) αέρα, σχεδιασμένο ειδικά για το Dakar, φιλτροκούτι με νέα διάταξη και επανασχεδιασμένη γρίλια του πίσω ψυγείου που να αντεπεξέρχεται στη σκόνη της αραβικής ερήμου. Να σημειώσουμε επιπλέον τους ενισχυμένους βραχίονες στην μπροστινή ανάρτηση και ένα νέο, πιο ανθεκτικό κεντρικό άξονα μετάδοσης. Κινητήρας παραμένει ο ίδιος V6 3.0 προέλευσης Nissan, βελτιωμένος στα σημεία (βλ. μπιέλες). Με το συνθετικό καύσιμο της Aramco αποδίδει 360 ίππους και 539 Nm ροπής. Σχεδιασμένο από την αρχή το πίσω μέρος, δε φιλοξενεί πλέον την εργαλειοθήκη, η οποία είναι κρυμμένη στα μασπιέ, ώστε να ψύχεται καλύτερα το 6κύλινδρο μοτέρ και για βέλτιστη κατανομή βάρους. Στοιχεία που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, είναι οι ατέλειωτες διαδρομές της ανάρτησης (350 χλστ. όπως ορίζει ο κανονισμός), αλλά και οι αεριζόμενοι δίσκοι 355 χλστ. εμπρός και πίσω με εξαπίστονες δαγκάνες Alcon. Οι αλλαγές στο στρατόπεδο της Dacia δεν περιορίζονται μόνο στο αυτοκίνητο. Η επικεφαλής της ομάδας Tiphanie Isnard προχώρησε σε ανταλλαγή συνοδηγών ανάμεσα στους Al Attiyah και Loeb, για βελτίωση της χημείας σε κάθε πλήρωμα. Δίπλα στον καταριανό οδηγό θα κάθεται πλέον ο Fabian Lurquin, ενώ συνοδηγός του Loeb θα είναι ο Édouard Boulanger. Και όλοι αναμένουμε με αγωνία να δούμε τα άλματα της ομάδας σε έναν αγώνα που οι ίδιοι οι οργανωτές έχουν αποκαλέσει “Dakar της ωριμότητας”.

Η διαδρομή

Το Dakar 2026 δεν διαθέτει πλέον τις διαβόητες, 48ωρες ειδικές διαδρομές Chrono στο Empty Quarter – οι οποίες επέδρασαν στο τελικό αποτέλεσμα πέρυσι – και εισάγει δύο ειδικές διαδρομές Marathon. Τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν σε σκηνή μέσα στην έρημο όπως τα παλιά χρόνια, κουβαλώντας τροφή, νερό και ένα μικρό κιτ επισκευών. Στην 6η ειδική Χαΐλ – Ριάντ, αναμένονται οι μεγαλύτερες απώλειες. Με μήκος 920 χιλιόμετρα, θεωρείται η πιο απολαυστική ειδική για τους λάτρεις των αμμόλοφων.

Ο Mr. Dakar με Defender!

118 μοτοσυκλέτες, 47 φορτηγά και 160 αυτοκίνητα συμμετέχουν στο φετινό Dakar. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κλάση Stock – για αγωνιστικά βασισμένα σε μοντέλα παραγωγής – παρουσιάζει το Land Rover Defender D7X-R που κάνει το ντεμπούτο του με τον βασιλιά του Dakar, τον 60χρονο Stéphane Peterhansel πίσω από το τιμόνι. Το αγωνιστικό Defender βασίζεται στην έκδοση δρόμου Octa με τον V8 twin turbo να μεταδίδει την κίνηση στους τέσσερις τροχούς, αλλά με δραστικές μετατροπές σε σασί και ανάρτηση. Με ύψος 370 χλστ. από το έδαφος και διπλά αμορτισέρ Bilstein στον πίσω άξονα, το Defender φορά τροχούς 35(!) ιντσών. Πέρα από τον “Mr. Dakar”, το βρετανικό SUV θα οδηγήσουν η Sara Price και ο Rokas Baciuška. Με το ειδικό πρόγραμμα Flight στη διάθεσή τους, σχεδιασμένο για βέλτιστη διαχείριση των αλμάτων στους αμμόλοφους.

Δε χάνονται πλέον

Ο συνοδηγός κάθε πληρώματος χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία πλοήγησης στον αγώνα, όπως ηλεκτρονικό roadbook (δεξιά) και πυξίδα χειρός, τα μόνα μέσα που του επιτρέπουν να αναζητά σημεία αναφοράς και να υπολογίζει τα διανυθέντα χιλιόμετρα.

Όλη η ιστορία του Dakar

Τα αυτοκίνητα που έγραψαν ιστορία στον πιο θρυλικό αγώνα ράλλυ του κόσμου. Από το δικινητήριο 2CV μέχρι τη Rolls Royce Corniche, ορίστε τα αγωνιστικά που στιγμάτισαν τον αγώνα εδώ και 46 χρόνια, αντανακλώντας τον θεότρελο χαρακτήρα του.

1980

RENAULT 4

Ψηλωμένες αναρτήσεις, αμάξωμα που μπρουμυτίζει, εξάτμιση στην οροφή και πλήρωμα με… μεγάλα cojones. Πώς αλλιώς εξηγείται ότι οι αδερφοί Claude και Bernard Marreau κατάφεραν να ανεβούν στο βάθρο του Paris-Dakar;

1981

ROLLS-ROYCE CORNICHE

Η πιο σνομπ συμμετοχή στην ιστορία ήταν με τη βασιλική “Jules”, με χορηγό την Christian Dior που εξασφάλιζε σαμπάνιες και στρείδια στον τερματισμό κάθε ειδικής διαδρομής.

1981

JULES PROTO

6X6, κινητήρας V8 Chevrolet και διασκευασμένο σασί από Land Cruiser.

1983

FIAT CAMPAGNOLA

Το ιταλικό Jeep συμμετείχε και σε επόμενα Dakar. Αυτό της φωτογραφίας φορούσε κινητήρα 2.4 V6 Dino (της Ferrari, ίδιο με της Lancia Stratos) με 190 ίππους.

1983

MERCEDES 280 GE

Ο Jacky Ickx με συνοδηγό τον ηθοποιό Claude Brasseur πήρε τη νίκη με το γερμανικό 4×4 στο Paris – Dakar του ’83. Με εξακύλινδρο σε σειρά κινητήρα 200 ίππων κάτω από το καπό.

1984

FIAT PANDA 4X4

To ’83 παρουσιάστηκε το 4×4 και την επόμενη χρονιά έτρεξε στο Dakar με κινητήρα 965 κ.εκ. 48 ίππων και βάρος μόλις 740 κιλά. Από τις τέσσερις συμμετοχές, μόνο η μία είδε τερματισμό.

1986

PORSCHE 959

To hypercar της εποχής με τους 400 ίππους έκανε το ντεμπούτο του το 1984, αλλά κυριάρχησε στον αγώνα μόνο δύο χρόνια αργότερα, καταλαμβάνοντας την 1η, 2η και 4η θέση.

1987

PEUGEOT 205 T16

Αφού κατέκτησε δύο συνεχόμενους τίτλους στο WRC, με την κατάργηση των Group B από τα ράλλυ, το 205 Τ16 μπήκε στο Dakar και κατέκτησε σπουδαία νίκη με τον Ari Vatanen πίσω από το τιμόνι. Στην έκδοση Turbo 16 Grand Raid, το 205 είχε 33 εκατοστά μακρύτερο μεταξόνιο και 1.8 turbo με ισχύ 380 ίππων στο κέντρο.

1991

CITROËN ZX

Πριν καλά καλά η ZX βγει στην αγορά, το αγωνιστικό τμήμα είχε έτοιμο το αγωνιστικό για τα rally raid με κινητήρα 2.5 turbo 300+ ίππων. Ακολούθησαν τέσσερις νίκες στο Paris – Dakar, οι τρεις συνεχόμενες.

1996

LAMBORGHINI LM002

Γνωστή και ως Rambo Lambo, συμμετείχε στο Dakar με τον V12 κινητήρα 600 ίππων που απαιτούσε ρεζερβουάρ 600 λίτρων.

2001

LAND ROVER DEFENDER

Η γερμανική παρακαλώ Matzker έβαλε στον αγώνα τον βρετανικό μύθο.

2005

CITROËN 2CV BI-BIP

Μισό αιώνα μετά το τετρακίνητο 2CV Sahara, ιδιώτες έφτιαξαν ένα δικινητήριο 2CV και το κατέβασαν στον αγώνα.

2005

MITSUBISHI PAJERO EVOLUTION

Η Ralliart δημιούργησε μία μικρή σειρά Pajero με 3.5 V6 κινητήρα 278 ίππων.

2007

FIAT PANDACAR

Το PanDakar ήταν εργοστασιακή συμμετοχή βασισμένη στο Panda Cross, Με κινητήρα 1.3 Multijet 105 ίππων κάτω από το καπό και έναν παγκόσμιο πρωταθήτή ράλλυ – τον Miki Βiasion – πίσω από το τιμόνι.

2017

MINI JCW BUGGY

Το 2009 άλλαξαν τα πάντα στον αγώνα, με εξαίρεση το όνομα. Το Dakar μεταφέρθηκε στη νότια Αμερική και έγινε brand. Και στη συνέχεια εμφανίστηκε η Mini με ένα “maxi” πρωτότυπο, το οποίο κυριάρχησε στον αγώνα το 2020 και το 2021. Με carbon σασί και εξακύλινδρο 3.0 diesel της BMW με 355 ίππους και 770 Nm που χάριζε τελική 190 χλμ./ώρα.

2021

BAIC BJ40

To 2020 το Dakar μεταφέρεται στη Σαουδική Αραβία και έλκει νέες συμμετοχές, ανάμεσά τους και από την Κίνα. Όπως τo BAIC με 2.0 diesel κινητήρα 163 ίππων και 1.000 χλμ. αυτονομία.

2022

AUDI RS Q E-TRON

Και το Dakar γίνεται πεδίο δοκιμής για ηλεκτρικά. Η Audi φτιάχνει ειδικά για τον αγώνα ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο με range extender, το οποίο θα πάρει τελικά τη νίκη με τον Carlos Sainz το 2024.

2025

SUZUKI HYSE-X2

Πέρα από τα ηλεκτρικά, στο Dakar έχουν συμμετάσχει και διάφορα αυτοκίνητα υδρογόνου. Όπως το συγκεκριμένο buggy με τετρακύλινδρο κινητήρα 1.0 turbo, το οποίο μετέφερε υδρογόνο σε τέσσερα δοχεία των 7,2 κιλών το καθένα.