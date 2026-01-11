quattroruote-icon
ΑΓΩΝΕΣ

Dakar 2026: Νίκες στο Stage 7 και Χ για τον Mattias Ekström, σάρωσαν τα Ford Raptor

ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.01.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
dakar-2026-nikes-sto-stage-7-kai-ch-gia-ton-mattias-ekstrom-sarosan-ta-ford-raptor-789079

Η 7η Ειδική του Rally Dakar 2026 από τη Ριάντ έως το Wadi Ad-Dawasir, μήκους 459 χιλιομέτρων, αποδείχθηκε μία από τις πιο συναρπαστικές της φετινής διοργάνωσης.

Οι αλλαγές εδάφους, οι συνεχείς παγίδες πλοήγησης και ο έντονος άνεμος που κάλυπτε τα ίχνη των προπορευόμενων, δημιούργησαν ένα σκηνικό που έμοιαζε να τιμωρεί το παραμικρό λάθος. Για τον Mattias Ekström, ωστόσο, ήταν μια μέρα λύτρωσης. Ο Σουηδός, στο τιμόνι του Ford M-Sport Ranger, διατήρησε ρυθμό και αυτοσυγκέντρωση μέχρι το τέλος, επωφελούμενος από το απρόσμενο δράμα που χτύπησε τον μέχρι τότε πρωτοπόρο Henk Lategan.

Ο οδηγός της Toyota Gazoo Racing, που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε τον έλεγχο της ειδικής και φαινόταν έτοιμος να πάρει τόσο τη νίκη όσο και την πρωτοπορία στη γενική, αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα λίγα χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό. Με διαφορά 1 λεπτού και 46 δευτερολέπτων στο τελευταίο checkpoint, ο Lategan είδε όλη του την προσπάθεια να χάνεται, καταλήγοντας 13ος στη γενική του σκέλους, σχεδόν 8,5 λεπτά πίσω από τον Ekström. Η Toyota είχε ωστόσο λόγους να χαμογελάσει: ο Joao Ferreira με το ίδιο Hilux ολοκλήρωσε δεύτερος, μόλις 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πίσω από τη νικήτρια Ford.

Για τον Ekström, η επιτυχία αυτή ήταν περισσότερο ψυχολογική παρά απλώς βαθμολογική. Μετά από μια δύσκολη πρώτη εβδομάδα, όπου η ομάδα Ford M-Sport πάλευε να φέρει το νέο της project σε ανταγωνιστικό επίπεδο, η νίκη του στη Σαουδική Αραβία απέδειξε πως το πρόγραμμα έχει δυναμική. «Ήταν μια μέρα χωρίς λάθη», δήλωσε ο Σουηδός μετά τον τερματισμό. «Ο ρυθμός μας ήταν σταθερός, και όταν είδαμε πως ο Henk είχε πρόβλημα, ξέραμε ότι έπρεπε απλώς να κρατήσουμε καθαρό το αυτοκίνητο». Το πλήρωμά του, με τον Emil Bergkvist στο δεξί κάθισμα, τερμάτισε σε 3 ώρες, 45 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα, διασφαλίζοντας την πρώτη φετινή νίκη για τη Ford στο Dakar.

Πίσω από το δίδυμο της Ford και της Toyota, ο Mitch Guthrie με το buggy της Red Bull Off-Road Junior Team ανέβηκε στο βάθρο, ενώ ο Toby Price, επίσης με Toyota, έχασε το πόντιουμ για μόλις έξι δευτερόλεπτα. Η Dacia Sandriders, αν και δεν είχε την εκρηκτική απόδοση των πρώτων ημερών, συνέχισε σταθερά με Loeb και Moraes μέσα στη δεκάδα. Ο Nasser Al-Attiyah, παρά το ότι δεν πίεσε ιδιαίτερα, διατήρησε την πρωτοπορία στη γενική, αποδεικνύοντας ότι το νέο Dacia Sandrider RS είναι ήδη σε θέση να διεκδικεί τίτλο.

Με δύο ημέρες να απομένουν πριν το δεύτερο σκέλος μαραθωνίου, η εικόνα της κορυφής παραμένει ρευστή. Ο Al-Attiyah προηγείται με μικρή διαφορά από τον Guthrie, ενώ η Toyota έχει πλέον δύο αυτοκίνητα μέσα στην πρώτη τριάδα. Ο Lategan, παρά την ατυχία του, παραμένει απειλή: «Ελπίζω να έχουμε δύο καλές μέρες μπροστά μας. Το Dakar δεν τελειώνει ποτέ πριν το τερματισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η 7η Ειδική δεν ήταν μόνο μια μάχη ταχύτητας, αλλά και δοκιμασία αντοχής. Τα πληρώματα χρειάστηκε να διαχειριστούν θερμοκρασίες άνω των 35°C, μαλακή άμμο και ατελείωτες ευθείες που δοκίμαζαν τόσο τη μηχανική αξιοπιστία όσο και την αντοχή των οδηγών. Η Ford, που επιστρέφει δυναμικά στο Dakar ύστερα από πολυετή απουσία, απέδειξε ότι το νέο Ranger T1+ είναι πια ικανό να σταθεί απέναντι στους παραδοσιακούς «γίγαντες» της ερήμου.

Επόμενος σταθμός

Η 8η Ειδική θα φέρει το καραβάνι ακόμα βαθύτερα στην έρημο, με διαδρομή που χαρακτηρίζεται ως «ταχύ αλλά ύπουλος». Οι ομάδες προετοιμάζονται για την κρίσιμη φάση πριν το φινάλε στο Yanbu, όπου οι τελευταίες χρονομετρήσεις θα καθορίσουν τον φετινό νικητή.

Τι κρατάμε;

  • Νίκη Ekström και Ford M-Sport, η πρώτη στο Dakar 2026.
  • Δραματική απώλεια για τον Lategan, που χάνει την πρωτοπορία.
  • Al-Attiyah σταθερά μπροστά με το νέο Dacia Sandrider RS.
  • Η μάχη τίτλου παραμένει ανοικτή, με ελάχιστες διαφορές πριν το φινάλε.
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Πρόσφατες Ειδήσεις