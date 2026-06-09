Δεύτερη σερί νίκη για τον 15χρονο Έλληνα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Autocross

Ο 15χρονος Βασίλης Ηλιόπουλος συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα XC CrossCar Junior

Μετά από το εντυπωσιακό του ντεμπούτο και την 1η θέση στη Bauska της Λετονίας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο νεαρός Βασίλης Ηλιόπουλος κατέκτησε την νίκη και στον δεύτερο αγώνα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Autocross που πραγματοποιήθηκε στη Λιθουανία.

Με τη δεύτερη σερί νίκη, ο 15χρονος Έλληνας οδηγός επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο τον τίτλο του φαβορί για τον φετινό τίτλο.

Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα

Ο δεύτερος γύρος του θεσμού πραγματοποιήθηκε στην πίστα Vilkyčiai και ο νεαρός Έλληνας οδηγός δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του. Από την πρώτη στιγμή έδειξε πως βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στις επίσημες χρονομετρημένες δοκιμές και εξασφαλίζοντας σημαντικό προβάδισμα απέναντι στους αντιπάλους του.

Η κυριαρχία του συνεχίστηκε και στα προκριματικά, όπου κατάφερε να επικρατήσει και στους τρεις αγώνες, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα αλλά και τη σταθερότητα που τον χαρακτηρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε την pole position για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, έχοντας όλες τις προϋποθέσεις για ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα.

Στην εκκίνηση του τελικού, ο Ηλιόπουλος αντέδρασε ιδανικά στο σβήσιμο των φώτων και πήρε αμέσως το προβάδισμα. Μπαίνοντάς πρώτος στην πρώτη στροφή, έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, ενώ μέσα στους επόμενους γύρους κατάφερε να δημιουργήσει μια διαφορά ασφαλείας από τους αντιπάλους του.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο νεαρός οδηγός διαχειρίστηκε άψογα τον ρυθμό του αγώνα, χωρίς να απειληθεί σε κανένα σημείο. Με απόλυτο έλεγχο και ώριμη στρατηγική, διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι την καρό σημαία, πανηγυρίζοντας μία ακόμη σημαντική νίκη.

Το αποτέλεσμα αυτό του χάρισε το απόλυτο των βαθμών, επιτρέποντάς του να αυξήσει το προβάδισμά του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, θέτοντας ακόμη πιο γερές βάσεις για τη διεκδίκηση του τίτλου.

Ωριμότητα που θα ζήλευαν και «μεγάλοι»

Η ταχύτητα, η συνέπεια και η αγωνιστική ωριμότητα που παρουσιάζει παρά το νεαρό της ηλικίας του, αποτελούν στοιχεία που δημιουργούν υψηλές προσδοκίες για τη συνέχεια της σεζόν, αλλά και για το μέλλον. Ο στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος μοιάζει πλέον πιο ρεαλιστικός από ποτέ, με τον Έλληνα οδηγό να δείχνει αποφασισμένος να πρωταγωνιστήσει μέχρι το τέλος.

Η επόμενη πρόκληση για τον Βασίλη Ηλιόπουλο και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα XC CrossCar Junior είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Ιουνίου στην πίστα Matschenberg της Γερμανίας, όπου θα επιχειρήσει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του και να κάνει ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο.