ΑΓΩΝΕΣ

Δες το τρομακτικό ατύχημα στη Formula E – Απογειώθηκε μονοθέσιο (video)

ΚΥΡΙΑΚΗ | 07.12.2025
AutoTypos Team
Εντυπωσιακό αλλά και σοκαριστικό ατύχημα στο Σάο Πάολο με το μονοθέσιο του Πεπέ Μαρτί να απογειώνεται. Ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία.

Λίγους γύρους πριν το φινάλε του εναρκτήριου αγώνα της Season 12 στο Σάο Πάολο, ο νεοεισερχόμενος Πεπέ Μαρτί ενεπλάκη σε επαφή με δύο μονοθέσια, απογειώθηκε πάνω από τη Jaguar του Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα, περιστράφηκε στον αέρα και προσγειώθηκε βίαια στην πίστα. Ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία και συνεχίστηκε αργότερα σε one-lap sprint πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ευτυχώς, ο 20χρονος Ισπανός βγήκε χωρίς τραυματισμό, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο παθητικής ασφάλειας της κατηγορίας.

Ασφάλεια: το μεγάλο «συν» της Gen3

Το ατύχημα του Μαρτί—παρά τη θεαματική εικόνα—κατέληξε χωρίς τραυματισμούς, κάτι που οι ομάδες απέδωσαν στη συνεχώς εξελισσόμενη φιλοσοφία ασφάλειας (μονοκόκ, δομές απορρόφησης ενέργειας, HANS, προστασία τροχών). Ακόμη και οι ίδιοι οι οδηγοί υπογράμμισαν πως «περιμένουν» ότι ο οδηγός θα είναι καλά ύστερα από τέτοιες εξόδους, δείγμα της εμπιστοσύνης στις προδιαγραφές. (Σχετικές τοποθετήσεις έγιναν μετά τον αγώνα από οδηγούς και ομάδες.)

Τι κρατάμε;

  • Θεαματικό—αλλά ασφαλές—ατύχημα: ο Μαρτί απογειώθηκε, βγήκε αλώβητος.

  • Κόκκινη σημαία & sprint ενός γύρου έκριναν το φινάλε.

  • Ντένις νικητής, βάθρο Ρόουλαντ και Κάσιντι – ιδανικό ξεκίνημα για Andretti.

