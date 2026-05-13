Αποκαλύφθηκε η Υπερειδική του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Στο The Ellinikon Sports Park

Η ώρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 πλησιάζει και η διοργάνωση αποκάλυψε πού θα πραγματοποιηθεί η πρώτη υπερειδική διαδρομή

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η SSS θα διεξαχθεί στην περιοχή του Ελληνικού, στον χώρο της μεγάλης αστικής ανάπλασης του παλιού αεροδρομίου, που μεταμορφώνεται σε Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκεί θα δοθεί και η εκκίνηση του αγώνα, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με την υπερειδική στην Αθήνα.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει την Πέμπτη 25 Ιουνίου, ενώ το κέντρο θα είναι στο Λουτράκι, με το Club Hotel Casino Loutraki να λειτουργεί ως στρατηγείο και τη Σχολή Μηχανικού ως Service Park.

Συμβολική τοποθεσία

Η επιλογή του Ελληνικού έχει ισχυρό συμβολισμό, καθώς αναδεικνύει την ανάπτυξη και την αναγέννηση της περιοχής. Η Motorsport Greece συνεχίζει την παράδοση που ξεκίνησε το 2021, επιλέγοντας πάντα εμβληματικούς χώρους στην Αττική (Σύνταγμα, ΟΑΚΑ, Πλατεία Νερού, ΣΕΑ Σείριος, Ζάππειο). Όπως και στο ΟΑΚΑ το 2022, η υπερειδική θα διαμορφωθεί ώστε να περιλαμβάνει παράλληλες διαδρομές για «μονομαχίες» ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, με ειδικούς χώρους θεατών.

Μετά το τέλος της υπερειδικής, τα πληρώματα θα μεταφερθούν από τον Πειραιά στην Ιτέα, για να ξεκινήσει την Παρασκευή το πρωί το κυρίως πρόγραμμα του ράλι στα βουνά. Οι διοργανωτές έχουν λάβει ειδικά μέτρα για την ομαλή μετακίνηση από το Λουτράκι προς το Ελληνικό, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις όπως πέρσι.

Εν πλω διανυκτέρευση

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης θα είναι η μετακίνηση των πληρωμάτων το βράδυ της Πέμπτης, αμέσως μετά την πρώτη υπερειδική διαδρομή στην Αθήνα. Αντί για τη συνηθισμένη οδική μετάβαση, αγωνιστικά αυτοκίνητα και οδηγοί θα ταξιδέψουν από την Κόρινθο προς την Ιτέα με πλοίο της Superfast Ferries, η οποία συμμετέχει ως χορηγός του αγώνα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της θαλάσσιας μεταφοράς.

Μάλιστα, τα πληρώματα θα περάσουν τη νύχτα εν πλω, πριν επιστρέψουν στη δράση το επόμενο πρωί.

Η επιλογή αυτή δίνει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στον αγώνα, αξιοποιώντας τη γεωγραφία της Ελλάδας και συνδέοντας με πρακτικό τρόπο τις ειδικές διαδρομές σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Παράλληλα, βοηθά τους διοργανωτές να σχεδιάσουν μια πιο «καθαρή» διαδρομή, αποφεύγοντας περιορισμούς που θα υπήρχαν αν όλη η μετακίνηση γινόταν οδικώς.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που το Ακρόπολις χρησιμοποιεί θαλάσσιες μεταφορές. Σε παλαιότερες εποχές του αγώνα, όταν η διαδρομή κάλυπτε πολύ μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τέτοιες μετακινήσεις αποτελούσαν κομμάτι της φιλοσοφίας του και ενίσχυαν τον χαρακτήρα του ως ενός απαιτητικού αγώνα αντοχής και περιπέτειας. Φέτος, αυτή η λογική επιστρέφει με πιο σύγχρονη οργάνωση και αυξημένα μέτρα ασφάλειας.