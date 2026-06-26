Ατυχία για ελληνικά πληρώματα στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – Αθανασούλας και Σερδερίδης εγκατέλειψαν

Ο Λάμπρος Αθανασούλας και ο Ιορδάνης Σερδερίδης δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το πρώτο σκέλος του αγώνα, ωστόσο η συνέχεια δεν είναι ίδια για τις δύο ελληνικές συμμετοχές

Η δεύτερη ημέρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, με τις σκληρές ειδικές διαδρομές να προκαλούν καταπόνηση σε πληρώματα και αυτοκίνητα. Ανάμεσα σε αυτούς που αντιμετώπισαν προβλήματα βρέθηκαν και δύο ελληνικές συμμετοχές, αυτές των Λάμπρου Αθανασούλα και Ιορδάνη Σερδερίδη.

Πρόωρο τέλος στο πρώτο σκέλος για τον Αθανασούλα

Ο Λάμπρος Αθανασούλας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, έπειτα από πρόβλημα στο μοτέρ που δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει το πρώτο σκέλος του αγώνα.

Προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει αν το πλήρωμα θα μπορέσει να επιστρέψει στον αγώνα μέσω της διαδικασίας επανεκκίνησης (restart), κάτι που θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του αυτοκινήτου και τους τεχνικούς ελέγχους.

Προβλήματα και για τον Σερδερίδη, αλλά συνεχίζει

Δυσκολίες αντιμετώπισε και ο Ιορδάνης Σερδερίδης, ο οποίος επίσης δεν ολοκλήρωσε κανονικά την Παρασκευή, λόγω απώλειας της υδραυλικής υποβοήθησης στο τιμόνι. Ωστόσο, το ελληνικό πλήρωμα αναμένεται να συνεχίσει στον αγώνα μέσω των κανονισμών επανεκκίνησης, παραμένοντας στη δράση για τις υπόλοιπες ειδικές διαδρομές του Ακρόπολις.

Παρότι η μάχη για μία υψηλή θέση στη γενική κατάταξη έχει πλέον γίνει ιδιαίτερα δύσκολη, η παρουσία του στον αγώνα συνεχίζεται.

Το Ακρόπολις επιβεβαιώνει τη φήμη του

Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι κοφτερές πέτρες και οι σκληρές χωμάτινες ειδικές διαδρομές έθεσαν από νωρίς σε δοκιμασία πληρώματα και αυτοκίνητα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά γιατί το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θεωρείται ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

Για τα ελληνικά χρώματα, η Παρασκευή άφησε ανάμεικτα συναισθήματα: ο Αθανασούλας δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το σκέλος, ενώ ο Σερδερίδης, παρά τις δυσκολίες, θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει την προσπάθειά του.