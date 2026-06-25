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ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Μπήκαμε στο Skoda Fabia Rally2 του Θέμη Χαλκιά πριν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις (Video)

ΠΕΜΠΤΗ | 25.06.2026
Στέλιος Παππάς
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Δείτε το reel από τη συνοδήγηση με τον Θέμη Χαλκιά στο Skoda Fabia Rally2 evo πριν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 είναι εδώ. Η προετοιμασία των πληρωμάτων τελείωσε και εμείς είχαμε την ευκαιρία να δούμε live όλη τη διαδικασία για ένα από τα ελληνικά πληρώματα. Λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση του αγώνα, βρεθήκαμε στις δοκιμές του Θέμη Χαλκιά και του Μάριου Τσαούσογλου, οι οποίοι ετοιμάζονται να αγωνιστούν με ένα Skoda Fabia Rally2 evo.

Η εμπειρία δεν έμεινε μόνο στο φωτογραφικό και δημοσιογραφικό κομμάτι. Μπήκαμε και στο δεξί μπάκετ του αγωνιστικού, σε συνθήκες πραγματικής ειδικής, ζώντας από μέσα κάτι που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια.

Το reel από τη συνοδήγηση με τον Θέμη Χαλκιά

Το video-reel που ακολουθεί αποτυπώνει ένα μέρος αυτής της εμπειρίας. Από την προετοιμασία του αυτοκινήτου και την ατμόσφαιρα στα βουνά, μέχρι τη στιγμή που περνάς το roll cage, δένεις τις ζώνες και συνειδητοποιείς ότι η θεωρία τελείωσε.

Άλλο να το βλέπεις, άλλο να το ζεις από μέσα

Απ’ έξω, ένα Rally2 εντυπωσιάζει με την ταχύτητα, τον ήχο και τη σκόνη που αφήνει πίσω του. Από μέσα, όμως, η εμπειρία είναι εντελώς διαφορετική. Οι επιταχύνσεις, τα φρένα, οι κραδασμοί, το πλάσαρισμα του αυτοκινήτου και η ψυχραιμία του οδηγού σε κάνουν να καταλαβαίνεις πόσο μακριά βρίσκεται η πραγματική αγωνιστική οδήγηση από ό,τι έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε «γρήγορο» στον δρόμο.

Ο Θέμης Χαλκιάς και ο Μάριος Τσαούσογλου ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει Acropolis. Η προετοιμασία τους με το Skoda Fabia Rally2 evo δείχνει την ένταση, τη σοβαρότητα και τη λεπτομέρεια που απαιτεί ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες της χρονιάς.

Για όποιον θέλει να διαβάσει αναλυτικά όλη την εμπειρία, τη συνέντευξη με τον Θέμη Χαλκιά και το παρασκήνιο από τις δοκιμές, υπάρχει το πλήρες αφιέρωμα του Autotypos.gr.

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Στο δεξί κάθισμα ενός Rally2 με τον Θέμη Χαλκιά – Σοκ και δέος

Τι κρατάμε;

  • Το reel δίνει μια πρώτη γεύση από την εμπειρία συνοδήγησης σε Skoda Fabia Rally2 evo.
  • Η αίσθηση από το δεξί μπάκετ δεν συγκρίνεται με την εικόνα που έχει ο θεατής απ’ έξω.
  • Το πλήρες αφιέρωμα περιλαμβάνει την εμπειρία, το σκηνικό των δοκιμών και τη μίνι συνέντευξη με τον Θέμη Χαλκιά.

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Tags
#Fabia Rally2 evo#Skoda#ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις#ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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