Δείτε τα αποτελέσματα από τη 2η μέρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Η δεύτερη ημέρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο τη φήμη του ελληνικού αγώνα ως του πιο σκληρού γύρου του WRC

Οι έξι ειδικές διαδρομές, οι υψηλές θερμοκρασίες, οι πέτρες και τα αμέτρητα χιλιόμετρα χωρίς ουσιαστική δυνατότητα επισκευών δοκίμασαν οδηγούς και αυτοκίνητα, με τον Thierry Neuville να ολοκληρώνει το σκέλος στην κορυφή της γενικής κατάταξης. Η εικόνα άλλαξε άρδην σε σχέση με το εορταστικό κλίμα της εκκίνησης.

Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα έγινε σαφές ότι στο Ακρόπολις η διαχείριση είναι εξίσου σημαντική με την ταχύτητα. Όσοι απέφυγαν τα κλαταρίσματα και τις μηχανικές βλάβες είχαν σημαντικό πλεονέκτημα, σε μια ημέρα όπου η επιβίωση αποδείχθηκε το μεγαλύτερο ζητούμενο.

Ο Neuville εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη σειρά εκκίνησής του και με σταθερό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της ημέρας ανέβηκε στην πρώτη θέση με το Hyundai i20 N Rally1.

Πίσω του ακολουθεί ο Sebastien Ogier με το Toyota GR Yaris Rally1, ο οποίος παρέμεινε ανταγωνιστικός και κατάφερε να μείνει κοντά στην κορυφή, αποφεύγοντας τα προβλήματα που ταλαιπώρησαν αρκετούς από τους διεκδικητές της νίκης.

Ένας από αυτούς ήταν ο Adrien Fourmaux. Ο Γάλλος είχε βρεθεί προσωρινά στην πρώτη θέση, όμως ένα κλατάρισμα του κόστισε πολύτιμο χρόνο και τον έριξε στην τρίτη θέση της γενικής, ολοκληρώνοντας παράλληλα το 1-3 για τη Hyundai.

Η σειρά εκκίνησης αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας και για τους οδηγούς της M-Sport Ford. Ο Josh McErlean αξιοποίησε τις συνθήκες και έκλεισε την ημέρα τέταρτος, ενώ ο Martins Sesks βρέθηκε στην πέμπτη θέση. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Jon Armstrong, ο οποίος πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του σε ειδική διαδρομή του WRC και έφτασε μέχρι την τρίτη θέση της γενικής, πριν εγκαταλείψει λόγω προβλήματος στο τούρμπο του Ford Puma Rally1.

Αντίθετα, οι πρωτοπόροι του πρωταθλήματος δεν είχαν εύκολο έργο. Ο Elfyn Evans, που άνοιγε τον δρόμο, περιορίστηκε στην έβδομη θέση, ενώ ο Takamoto Katsuta ολοκλήρωσε την ημέρα έκτος, πληρώνοντας επίσης το μειονέκτημα της σειράς εκκίνησης. Χρόνο έχασαν ακόμη οι Dani Sordo και Sami Pajari, ενώ ο Oliver Solberg εγκατέλειψε στην τελευταία ειδική της ημέρας, όταν το Toyota GR Yaris Rally1 βγήκε εκτός δρόμου στη Θήβα χωρίς δυνατότητα επαναφοράς.

Στη WRC2, η μάχη εξελίσσεται σε υπόθεση της Toksport. Ο Andreas Mikkelsen προηγείται με το Skoda Fabia RS Rally2, έχοντας διαφορά 8,2 δευτερολέπτων από τον Robert Virves, ενώ τρίτος ακολουθεί ο Alejandro Cachón με Toyota GR Yaris Rally2, εκμεταλλευόμενος το λάθος του Yohan Rossel στην τελευταία ειδική.

Από ελληνικής πλευράς, ο Γιάννης Πλάγος διατηρεί την πρωτοπορία με το Skoda Fabia RS Rally2, μπροστά από τον Θέμη Χαλκιά και τον «Flandy». Παράλληλα, οι Σερδερίδης, Αθανασούλας και Ρουστέμης θα επιστρέψουν το Σάββατο μέσω Superally, μετά τις εγκαταλείψεις τους λόγω μηχανικών προβλημάτων και ζημιών.

Η συνέχεια αναμένεται ακόμη πιο απαιτητική, καθώς το Σάββατο το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις μεταφέρεται στην Πελοπόννησο. Τα πληρώματα θα καλύψουν 108,69 αγωνιστικά χιλιόμετρα σε έξι ειδικές διαδρομές, με τις ολοκαίνουργιες «Κολλίνες» και «Μαίναλο» να κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση, σηματοδοτώντας παράλληλα την επιστροφή της Αρκαδίας στο πρόγραμμα του αγώνα έπειτα από περίπου τέσσερις δεκαετίες.