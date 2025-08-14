Έφυγε ο Ανδρέας Καλαφάτης, η «ψυχή» του Ράλλυ Ακρόπολις

Ο άνθρωπος του οποίου το ξενοδοχείο στους Δελφούς αποτέλεσε σημείο αναφοράς για οδηγούς και ομάδες, δεν είναι πια μαζί μας

Αρχές δεκαετίας του ’70, οι αδερφοί Καλαφάτη, Αντρέας και Κώστας, πάνε κόντρα στο ρεύμα αστυφιλίας της εποχής και γίνονται πιονέροι της αποκέντρωσης, φεύγοντας από την Αθήνα και δημιουργώντας το ομώνυμο ξενοδοχείο στην Ιτέα. Ο Αντρέας Καλαφάτης είχε από την παιδική του ηλικία το «μικρόβιο» του Ακρόπολις, ως θεατής, μόνο που τώρα, όντας στο «κέντρο» του αγώνα, η μοίρα και μια σειρά συγκυριών θα ανήγαν την εμπειρία του σε κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Θα γινόταν ο ίδιος το «κέντρο» ομάδων και οδηγών.

Από το 1973, οδηγοί επέλεξαν το ξενοδοχείο ως κατάλυμα κατά τη διάρκεια του αγώνα και σταδιακά, αυτό που φάνταζε ως κάτι τυχαίο, γιγαντώθηκε και μετουσιώθηκε σε μια προσωπική σχέση αγωνιζόμενων και ομάδων, με βασικό άξονα τον Αντρέα Καλαφάτη.

Το γεγονός που έπαιξε σημαίνοντα ρόλο σε αυτήν την ιστορία ήταν όταν η ομάδα της Toyota με το Ove Andersson κατέλυσε στο ξενοδοχείο «Καλαφάτης», με σκοπό την εξέλιξη της αγωνιστικής Celica. Ο κ. Αντρέας αποδεικνύεται κάτι περισσότερο από ένα απλός ξενοδόχος, «τρέχοντας» τους δικούς του αγώνες, όχι μέσα σε αυτοκίνητο, αλλά βοηθώντας την ομάδα και παίζοντας τον ρόλο του μεσολαβητή, διερμηνέα και του μεσάζοντα μεταξύ Toyota, τοπικής κοινωνίας και φορέων.

Κερδίζει την εμπιστοσύνη τους, τους γίνεται ο «άνθρωπός τους». Τα νέα μαθαίνονται. Μπορεί οι ομάδες να ανταγωνίζονται στο πεδίο, όταν όμως οι στροφές πέφτουν, είναι όλοι μια παρέα, οδηγοί και ομάδες: Μιλούν μεταξύ τους, ανταλλάσσουν απόψεις, κάνουν πλάκες. Απλά μοιράζονται το πάθος τους.

Τα νέα λοιπόν κυκλοφορούν για το ξενοδοχείο-όαση στην Ελλάδα και κάπως έτσι το Hotel Kalafatis γίνεται στο σημείο αναφοράς του Ακρόπολις για όλες τις ομάδες. Ποιοι είχαν περάσει από εκεί; Όλοι!

Το ράλλυ Ακρόπολις είναι αδιαμφισβήτητα ο «εθνικός μας αγώνας» και χωρίς τους διοργανωτές και τον κόσμο που το στηρίζουν κάθε χρονιά, δεν θα ήταν δυνατόν να συμβεί. Αν θα έπρεπε να επιλέξουμε όμως τον «εθνικό οικοδεσπότη του» αυτός σίγουρα θα ήταν ο Ανδρέας Καλαφάτης.

Καλό ταξίδι κύριε Ανδρέα και σας ευχαριστούμε για όλα.

Λίγο πριν την έναρξη του Ράλλυ Ακρόπολις 2025, βρεθήκαμε στην Ιτέα και στο ξενοδοχείο Kalafati, στα πλαίσια ενός οδοιπορικό – αφιερώματος, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ

