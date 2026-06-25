quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

ΕΚΟ Rally Acropolis 2026: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ελληνικό για την Υπερειδική Διαδρομή

ΠΕΜΠΤΗ | 25.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
eko-rally-acropolis-2026-oles-oi-kykloforiakes-rythmiseis-sto-elliniko-gia-tin-ypereidiki-diadromi-806972
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης – στάθμευσης γύρω από το The Ellinikon έως τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης

Σε ισχύ βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης 25 Ιουνίου εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού, λόγω της διεξαγωγής της Υπερειδικής Διαδρομής του EKO Rally Acropolis 2026. Τα μέτρα αφορούν την ευρύτερη περιοχή γύρω από το The Ellinikon και έχουν στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της εναρκτήριας ειδικής διαδρομής του αγώνα, αλλά και την ομαλή μετακίνηση των θεατών.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και σε απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων από τις 08:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις αφορούν δύο βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου:

Στην οδό Αεροπορίας, στο τμήμα μεταξύ της οδού Λαμίας και της εισόδου του The Ellinikon.

Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα μεταξύ της 29ης Οδού και της εισόδου του The Ellinikon.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις διαδρομές τους, καθώς αναμένονται αυξημένες μετακινήσεις και κυκλοφοριακή επιβάρυνση κατά τις ώρες διεξαγωγής της εκδήλωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύσταση για χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Οι διοργανωτές και η Τροχαία απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους θεατές να χρησιμοποιήσουν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για την προσέγγιση και αποχώρησή τους από το χώρο της Υπερειδικής Διαδρομής.

Το Μετρό, το Τραμ και τα λεωφορεία θεωρούνται οι πιο πρακτικές επιλογές για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, ειδικά τις ώρες πριν και μετά την έναρξη της ειδικής διαδρομής.

Παράλληλα, ζητείται από τους επισκέπτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους κατά μήκος των λεωφόρων Βουλιαγμένης, Αλίμου και Ποσειδώνος, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αλλά και κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Η Υπερειδική στο νέο Sports Park του Ελληνικού

Η φετινή Υπερειδική Διαδρομή του Rally Acropolis θα φιλοξενηθεί στο The Ellinikon Sports Park, το νέο αθλητικό συγκρότημα που αναπτύσσεται στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Πρόκειται για μία από τις πρώτες μεγάλες διοργανώσεις που φιλοξενούνται στον νέο χώρο, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει σταδιακά τις πύλες του στο κοινό τους επόμενους μήνες. Η επιλογή του Ελληνικού για την εναρκτήρια ειδική του αγώνα δίνει έναν ιδιαίτερα σύγχρονο χαρακτήρα στο Rally Acropolis, συνδυάζοντας το ιστορικότερο ελληνικό ράλι με μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις της Ευρώπης.

Οι αρχές καλούν οδηγούς και θεατές να ακολουθούν πιστά τη σήμανση και τις οδηγίες των τροχονόμων, ώστε η διεξαγωγή της διοργάνωσης να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και χωρίς πρόσθετα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ola-etoima-gia-to-eko-rally-akropolis-2026-807693

ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

24.06.2026

Όλα έτοιμα για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026
to-eko-rally-akropolis-2026-erchetai-stin-cosmote-tv-807652

ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

23.06.2026

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 έρχεται στην COSMOTE TV
ypereidiki-rally-akropolis-2026-oles-oi-kykloforiakes-rythmiseis-pou-anakoinose-i-el-as-gia-tin-pebti-25-iouniou-807337

ΑΓΩΝΕΣ

19.06.2026

Υπερειδική Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την Πέμπτη 25 Ιουνίου
o-episimos-odigos-tou-eko-rally-akropolis-2026-me-ton-elefthero-typo-tin-kyriaki-21-iouniou-807305

ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

19.06.2026

Ο Επίσημος Οδηγός του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 με τον Ελεύθερο Τύπο την Κυριακή 21 Ιουνίου
eko-rally-akropolis-2026-o-agonas-kai-oles-oi-prosvaseis-ton-eidikon-807201

ΑΓΩΝΕΣ

18.06.2026

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Ο αγώνας και όλες οι προσβάσεις των ειδικών
eko-rally-akropolis-2026-prosvaseis-kai-ores-eidikon-kyriakis-28-iouniou-807177

ΑΓΩΝΕΣ

18.06.2026

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Προσβάσεις και ώρες ειδικών Κυριακής, 28 Ιουνίου

Πρόσφατες Ειδήσεις