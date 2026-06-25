ΕΚΟ Rally Acropolis 2026: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ελληνικό για την Υπερειδική Διαδρομή

Διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης – στάθμευσης γύρω από το The Ellinikon έως τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης

Σε ισχύ βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης 25 Ιουνίου εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού, λόγω της διεξαγωγής της Υπερειδικής Διαδρομής του EKO Rally Acropolis 2026. Τα μέτρα αφορούν την ευρύτερη περιοχή γύρω από το The Ellinikon και έχουν στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της εναρκτήριας ειδικής διαδρομής του αγώνα, αλλά και την ομαλή μετακίνηση των θεατών.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και σε απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων από τις 08:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις αφορούν δύο βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου:

Στην οδό Αεροπορίας, στο τμήμα μεταξύ της οδού Λαμίας και της εισόδου του The Ellinikon.

Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα μεταξύ της 29ης Οδού και της εισόδου του The Ellinikon.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις διαδρομές τους, καθώς αναμένονται αυξημένες μετακινήσεις και κυκλοφοριακή επιβάρυνση κατά τις ώρες διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Σύσταση για χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Οι διοργανωτές και η Τροχαία απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους θεατές να χρησιμοποιήσουν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για την προσέγγιση και αποχώρησή τους από το χώρο της Υπερειδικής Διαδρομής.

Το Μετρό, το Τραμ και τα λεωφορεία θεωρούνται οι πιο πρακτικές επιλογές για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, ειδικά τις ώρες πριν και μετά την έναρξη της ειδικής διαδρομής.

Παράλληλα, ζητείται από τους επισκέπτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους κατά μήκος των λεωφόρων Βουλιαγμένης, Αλίμου και Ποσειδώνος, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αλλά και κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Η Υπερειδική στο νέο Sports Park του Ελληνικού

Η φετινή Υπερειδική Διαδρομή του Rally Acropolis θα φιλοξενηθεί στο The Ellinikon Sports Park, το νέο αθλητικό συγκρότημα που αναπτύσσεται στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Πρόκειται για μία από τις πρώτες μεγάλες διοργανώσεις που φιλοξενούνται στον νέο χώρο, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει σταδιακά τις πύλες του στο κοινό τους επόμενους μήνες. Η επιλογή του Ελληνικού για την εναρκτήρια ειδική του αγώνα δίνει έναν ιδιαίτερα σύγχρονο χαρακτήρα στο Rally Acropolis, συνδυάζοντας το ιστορικότερο ελληνικό ράλι με μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις της Ευρώπης.

Οι αρχές καλούν οδηγούς και θεατές να ακολουθούν πιστά τη σήμανση και τις οδηγίες των τροχονόμων, ώστε η διεξαγωγή της διοργάνωσης να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και χωρίς πρόσθετα προβλήματα στις μετακινήσεις.