ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Αποτελέσματα 3ης μέρας – Όλα ανοικτά στο φινάλε!

Μετά την ολοκλήρωση της 3ης ημέρας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, η μάχη για τη νίκη παραμένει απολύτως ανοιχτή, καθώς μόλις 4,1 δευτερόλεπτα χωρίζουν τον Thierry Neuville από τον Sebastien Ogier

Παρότι οι ειδικές διαδρομές του Σαββάτου δεν είχαν τη φήμη της σκληρότητας εκείνων της Παρασκευής, στην πράξη αποδείχθηκαν εξίσου απαιτητικές για πληρώματα και αυτοκίνητα. Οι συνεχείς εναλλαγές, τα προβλήματα και οι ανατροπές υπενθύμισαν για ακόμη μία φορά ότι στο Ράλλυ Ακρόπολις τίποτα δε θεωρείται δεδομένο μέχρι τη ράμπα του τερματισμού.

Στην κορυφή της γενικής κατάταξης, οι Neuville και Ogier μονοπώλησαν το ενδιαφέρον. Οι δύο πρωταγωνιστές αντάλλασσαν συνεχώς ταχύτερους χρόνους στις ειδικές διαδρομές, όμως ο Βέλγος της Hyundai κατάφερε να διατηρήσει σταθερά την πρωτοπορία. Έτσι, θα ξεκινήσει την τελευταία ημέρα του Ράλλυ Ακρόπολις με προβάδισμα 4,1 δλ., γνωρίζοντας ωστόσο ότι ο οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, πίσω από το τιμόνι του Toyota GR Yaris Rally1, θα διεκδικήσει μέχρι τέλους τη νίκη.

Στην τρίτη θέση ανέβηκε ο Takamoto Katsuta με Toyota GR Yaris Rally1, εκμεταλλευόμενος την ατυχία του Adrien Fourmaux. Ο Γάλλος της Hyundai είχε τον έλεγχο της τρίτης θέσης και σημείωσε μάλιστα τον ταχύτερο χρόνο στην ειδική διαδρομή Κολλίνες, όμως στο δεύτερο πέρασμα από το Γυμνό αναγκάστηκε να αλλάξει τροχό στο Hyundai i20 N Rally1, χάνοντας πολύτιμο χρόνο.

Οι ανατροπές δεν σταμάτησαν εκεί. Στην τελευταία ειδική της ημέρας, το Μαίναλο 2, τόσο ο Elfyn Evans όσο και ο Dani Sordo αντιμετώπισαν κλαταρίσματα. Ο Evans έχασε σχεδόν δύο λεπτά, υποχωρώντας στην έβδομη θέση της γενικής, ενώ ο Sordo έπεσε όγδοος. Τέταρτος παρέμεινε ο Fourmaux, με τον Joshua McErlean να ολοκληρώνει την ημέρα μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω του στην πέμπτη θέση. Έκτος βρίσκεται ο Sami Pajari.

Στη WRC2, ο Andreas Mikkelsen με Skoda Fabia RS Rally2 εξακολουθεί να οδηγεί την κατηγορία, χωρίς όμως να έχει εξασφαλίσει τίποτα, καθώς ο Robert Virves ακολουθεί με ίδιο αυτοκίνητο σε απόσταση που του επιτρέπει να διεκδικήσει την πρωτιά. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η μάχη για την τρίτη θέση, με τους Joan Solans και Alejandro Cachón να συνεχίζουν τη δική τους μονομαχία, οδηγώντας Skoda Fabia RS Rally2 και Toyota GR Yaris Rally2 αντίστοιχα.

Ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα, ο Γιάννης Πλάγος παραμένει ο ταχύτερος με Skoda Fabia RS Rally2, έχοντας πίσω του τον Νώντα Καρανικόλα με Ford Fiesta Rally2. Τρίτος Έλληνας ακολουθεί ο «Flandy» με Ford Fiesta Rally3, ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί και την τρίτη θέση στη WRC3, πίσω από τους Matteo Fontana και Tymek Abramowski.

Η ημέρα σημαδεύτηκε και από τη διακοπή της ειδικής διαδρομής Γυμνό 2, όταν θεατές εισήλθαν στη διαδρομή ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Το περιστατικό δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες και οδήγησε στην οριστική διακοπή της ειδικής, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σημασία της αυστηρής τήρησης των οδηγιών ασφαλείας από όλους τους παρευρισκόμενους.

Η τελευταία ημέρα περιλαμβάνει τέσσερις ειδικές διαδρομές και συνολικά 84 αγωνιστικά χιλιόμετρα, με τους Αγίους Θεοδώρους και το Λουτράκι να αποτελούν το σκηνικό της τελικής μάχης. Το δεύτερο πέρασμα από το Λουτράκι θα φιλοξενήσει τη Wolf Power Stage, εκεί όπου ενδέχεται να κριθούν τόσο η τελική νίκη όσο και οι πολύτιμοι επιπλέον βαθμοί.