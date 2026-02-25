ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα και οι ειδικές

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 (25–28/6) με έδρα το Λουτράκι. Νέες ειδικές, επιστροφές και μεταφορά πληρωμάτων εν πλω μετά την υπερειδική Αθήνας.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 αλλάζει ρυθμό και τοποθεσία, κρατώντας όμως τον «σκληρό» χαρακτήρα που το έχει κάνει σημείο αναφοράς στο WRC. Η φετινή διοργάνωση, με την ΕΚΟ για έκτη συνεχόμενη χρονιά ως χορηγό ονόματος, θα διεξαχθεί από 25 έως 28 Ιουνίου με έδρα το Λουτράκι, απλώνοντας τη δράση σε τρεις Περιφέρειες: Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα.

Η φιλοσοφία της διαδρομής στοχεύει σε ένα συνεχές, απαιτητικό αγωνιστικό «νήμα», με έμφαση σε νέες ειδικές, επιστροφές γνωστών ονομάτων με διαφορετική χάραξη και μια ασυνήθιστη (για σύγχρονο WRC) μετάβαση που γίνεται… δια θαλάσσης.

Πότε γίνεται και πού «απλώνεται» ο αγώνας

Το πλαίσιο του αγώνα, όπως περιγράφεται, βασίζεται σε ειδικές με υψηλό τεχνικό βαθμό δυσκολίας και έντονες γεωμορφολογικές αντιθέσεις, χωρίς «εκπτώσεις» στη φυσιογνωμία των διαδρομών.

Νέες ειδικές και επιστροφές: Τι αλλάζει το 2026

Η προσθήκη νέων ειδικών διαδρομών είναι κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού.

Ε.δ. «Παρνασσός» με τμήμα-αναφορά από το 2009

Η ειδική «Παρνασσός» έχει διπλή ταυτότητα: τα πρώτα 19,28 km ταυτίζονται με τμήμα της ειδικής Δροσοχώρι (όπως χρησιμοποιήθηκε το 2009), ενώ το υπόλοιπο μέχρι τον τερματισμό είναι εντελώς νέο, επεκτείνοντας τη διαδρομή σε «άγνωστο» αγωνιστικό πεδίο, με εναλλαγές ρυθμού και χαρακτήρα.

Αρκαδία: Δύο ολοκαίνουργιες ειδικές σε Μαίναλο και Κολλίνες

Στην Αρκαδία, ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί δύο νέες ειδικές που θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου:

«Μαίναλο» : διεξάγεται δύο φορές μέσα στην ημέρα. Ξεκινά από τον δρόμο που ενώνει Βυτίνα – Αλωνίσταινα με το χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου και κινείται μέσα από οροπέδια όπως Αρπακωτή, Κάπελη και Ρούχη .

«Κολλίνες»: εκκινεί λίγο πριν τον ομώνυμο οικισμό και διασχίζει το δάσος της Σκυρίτιδας, σε στενή και τεχνική διαδρομή.

Αργολίδα: Επιστροφή της ε.δ. «Κεφαλάρι»

Στην Αργολίδα επιστρέφει η ειδική «Κεφαλάρι», η οποία είχε ενταχθεί τελευταία φορά στη διαδρομή του αγώνα το 2013. Η επανεμφάνισή της ενισχύει την παρουσία του Ακρόπολις στην ανατολική Πελοπόννησο.

Η ε.δ. «Γυμνό» επιστρέφει με νέα χάραξη

Το «Γυμνό» επανέρχεται ως ονομασία, αλλά με νέα χάραξη που έχει σχεδιαστεί από την αρχή ώστε να ταιριάζει στη φιλοσοφία του σύγχρονου WRC.

Υπερειδική στην Αθήνα και… διανυκτέρευση εν πλω

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία της διοργάνωσης είναι η μετακίνηση των πληρωμάτων το βράδυ της Πέμπτης, αμέσως μετά την υπερειδική που θα γίνει στην Αθήνα.

Στη συνέχεια, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πληρώματα θα μεταφερθούν από το λιμάνι της Κορίνθου στην Ιτέα με πλοίο της Superfast Ferries. Η διανυκτέρευση θα γίνει εν πλω, πριν από την επανεκκίνηση του αγώνα την επόμενη ημέρα.

Η επιλογή αυτή αξιοποιεί τη θαλάσσια οδό για να συνδέσει λειτουργικά τις αγωνιστικές ενότητες σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, επιτρέποντας πιο «καθαρή» αγωνιστική ροή, χωρίς περιορισμούς που θα επέβαλλε μια αποκλειστικά οδική μετάβαση. Αναφέρεται επίσης ότι αντίστοιχες θαλάσσιες μετακινήσεις είχαν υπάρξει και σε παλαιότερες εκδόσεις του Ακρόπολις, ως κομμάτι της ταυτότητάς του.

Τι περιλαμβάνει το Rally Guide 1

Το Rally Guide 1 που δίνεται στη δημοσιότητα περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για:

τη δομή του αγώνα

τις ειδικές διαδρομές

τον συνολικό σχεδιασμό της διοργάνωσης

και σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης προετοιμασίας.

Τι κρατάμε;