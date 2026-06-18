ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Ο αγώνας και όλες οι προσβάσεις των ειδικών

Το πρόγραμμα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, οι βασικές πληροφορίες και οι προσβάσεις θεατών ανά ημέρα.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, με αλλαγή έδρας, νέες ειδικές διαδρομές, επιστροφή σε περιοχές με ισχυρή αγωνιστική παράδοση και μία υπερειδική διαδρομή στην Αθήνα, στο The Ellinikon Sports Park. Ο ελληνικός γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, αποτελώντας τον όγδοο γύρο του WRC για το 2026.

Η φετινή διοργάνωση έχει ως επίκεντρο το Λουτράκι, όπου θα φιλοξενηθεί το Service Park, στη Σχολή Μηχανικού. Η διαδρομή αναπτύσσεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, συνδυάζοντας αστικό τοπίο, βουνό, χώμα, θάλασσα και κλασικές ακροπολικές συνθήκες. Για τους θεατές, το βασικό ζητούμενο είναι η σωστή προετοιμασία, καθώς οι ειδικές κλείνουν νωρίς, οι προσβάσεις έχουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και οι κανόνες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Νέα εποχή με έδρα το Λουτράκι

Έπειτα από πέντε χρόνια με έδρα τη Λαμία, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις μεταφέρεται φέτος στην Πελοπόννησο. Το Service Park θα βρίσκεται στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι, δίπλα στη θάλασσα, δίνοντας στον αγώνα διαφορετική γεωγραφική βάση και καλύτερη σύνδεση με τις ειδικές των Γερανείων, της Κορινθίας και της Αρκαδίας.

Η επιστροφή της Αρκαδίας στο πρόγραμμα, έπειτα από τέσσερις δεκαετίες, είναι ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν. Ειδικές όπως το Μαίναλο, οι Κολλίνες και το Κεφαλάρι δίνουν νέο ενδιαφέρον στο πρόγραμμα, ενώ οι διαδρομές σε Στερεά Ελλάδα και Γεράνεια κρατούν τον σκληρό χαρακτήρα που έχει κάνει το Ράλλυ Ακρόπολις έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του WRC.

Η Υπερειδική στο The Ellinikon Sports Park

Η εκκίνηση της αγωνιστικής δράσης θα γίνει την Πέμπτη 25 Ιουνίου με την EKO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park. Η υπερειδική θα έχει μήκος 1.860 μ., θα είναι ασφάλτινη και θα διεξαχθεί σε διπλή χάραξη, με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα να κινούνται παράλληλα.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, όμως η πρόσβαση προτείνεται να γίνει με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς η ΣΤΑΣΥ θα ενισχύσει τα δρομολόγια του Τραμ και θα λειτουργήσει προσωρινή στάση κοντά στη διαδρομή. Το πρώτο ζευγάρι αυτοκινήτων θα ξεκινήσει στις 19:05, ενώ η προτεινόμενη ώρα άφιξης για τους θεατές είναι περίπου στις 16:30.

Η επιλογή του Ελληνικού έχει ισχυρό συμβολισμό, καθώς συνδέει έναν από τους ιστορικότερους αγώνες του WRC με το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

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Το πρόγραμμα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά την Πέμπτη με την υπερειδική στην Αθήνα και συνεχίζεται την Παρασκευή στη Στερεά Ελλάδα. Το Σάββατο το βάρος μεταφέρεται στην Πελοπόννησο, ενώ η Κυριακή κλείνει τον αγώνα στα Γεράνεια και στο Λουτράκι, με τη Wolf Power Stage και την απονομή.

Ημέρα Ειδικές Περιοχή Πέμπτη 25 Ιουνίου EKO Super Special Stage The Ellinikon Sports Park Παρασκευή 26 Ιουνίου Βωξίτες, Παρνασσός, Στείρι, Ελικώνας, Θήβα Στερεά Ελλάδα Σάββατο 27 Ιουνίου Γυμνό, Κολλίνες, Μαίναλο, Κεφαλάρι Πελοπόννησος Κυριακή 28 Ιουνίου Άγιοι Θεόδωροι, Λουτράκι, Wolf Power Stage Γεράνεια / Λουτράκι

Η τελετή τερματισμού και η απονομή των επάθλων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 15:15, στο Πάρκο Δεξαμενής στο Λουτράκι.

Οι ειδικές της Παρασκευής 26 Ιουνίου

Η Παρασκευή είναι η πρώτη πλήρης αγωνιστική ημέρα και περιλαμβάνει τις ειδικές Βωξίτες, Παρνασσός, Στείρι, Ελικώνας και Θήβα. Πρόκειται για ημέρα με αρκετά διαφορετικό χαρακτήρα ανά διαδρομή, από γρήγορα και φαρδιά κομμάτια μέχρι νταμάρια, τεχνικά τμήματα και σημεία με αυξημένο θεαματικό ενδιαφέρον.

Το Στείρι είναι επαναλαμβανόμενη ειδική και δεν θα ανοίξει μεταξύ των δύο περασμάτων, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους θεατές. Σε αρκετές προσβάσεις υπάρχουν επίσης δρόμοι διαφυγής ασθενοφόρου, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί.

Διαβάστε αναλυτικά: ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Προσβάσεις και ώρες ειδικών Παρασκευής, 26 Ιουνίου

Οι ειδικές του Σαββάτου 27 Ιουνίου

Το Σάββατο έχει έντονο πελοποννησιακό χαρακτήρα και περιλαμβάνει τις ειδικές Γυμνό, Κολλίνες, Μαίναλο και Κεφαλάρι. Είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ημέρες για τους θεατές, αλλά και μία από τις πιο απαιτητικές σε επίπεδο πρόσβασης.

Το Γυμνό έχει δύσκολη πρόσβαση που απαιτεί 4×4 ή enduro, οι Κολλίνες κινούνται σε πυκνό δάσος με περιορισμένα σημεία θέασης, ενώ στο Μαίναλο υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη Spectators’ Area κοντά στο Χιονοδρομικό Κέντρο, με πούλμαν της διοργάνωσης για τη μεταφορά θεατών.

Διαβάστε αναλυτικά: ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Προσβάσεις και ώρες ειδικών Σαββάτου, 27 Ιουνίου

Οι ειδικές της Κυριακής 28 Ιουνίου

Η Κυριακή κλείνει τον αγώνα με τις ειδικές Άγιοι Θεόδωροι και Λουτράκι, που θα διεξαχθούν από δύο φορές. Το δεύτερο πέρασμα από το Λουτράκι είναι η Wolf Power Stage, με ώρα πρώτου αυτοκινήτου στις 14:15.

Οι Άγιοι Θεόδωροι αποτελούν τη μεγαλύτερη ειδική του αγώνα, με μήκος 25,39 km, ενώ το Λουτράκι συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της Power Stage και της εγγύτητας με τον τερματισμό. Σημαντικό στοιχείο για τους θεατές είναι ότι συγκεκριμένες προσβάσεις των δύο ειδικών συνδέονται μεταξύ τους μέσω των δρόμων των Γερανείων, επιτρέποντας πιο οργανωμένο πλάνο παρακολούθησης.

Διαβάστε αναλυτικά: ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Προσβάσεις και ώρες ειδικών Κυριακής, 28 Ιουνίου

Οι βασικοί κανόνες για τους θεατές

Πριν ξεκινήσει κάποιος για οποιαδήποτε ειδική διαδρομή, πρέπει να έχει υπόψη ότι οι δρόμοι κλείνουν συνήθως 3 ώρες πριν από το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, εκτός αν υπάρχει διαφορετική οδηγία. Επίσης, 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση της ειδικής απαγορεύεται η κίνηση στον δρόμο, ακόμη και πεζή.

Ισχύει αυστηρά ο κανόνας «όχι κορδέλα, όχι θεατές». Οι περιοχές χωρίς κορδέλα ή προστατευτικό πλέγμα θεωρούνται απαγορευμένες, ανεξάρτητα από το αν φαίνονται ασφαλείς ή προσβάσιμες. Οι θεατές πρέπει να παρακολουθούν μόνο από τις προκαθορισμένες ζώνες και να ακολουθούν τις οδηγίες των κριτών και της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη στάθμευση. Τα αυτοκίνητα δεν πρέπει να εμποδίζουν πιθανή διέλευση ασθενοφόρου ή οχημάτων ασφαλείας. Σε αρκετές προσβάσεις, ο δρόμος λειτουργεί ως διαδρομή διαφυγής ασθενοφόρου και η παρεμπόδιση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ακύρωση της ειδικής.

Τι σημαίνουν οι χαρακτηρισμοί των προσβάσεων

Οι προσβάσεις θεατών έχουν τρεις βασικούς χαρακτηρισμούς, ανάλογα με τη δυσκολία του δρόμου και το όχημα που απαιτείται.

Χαρακτηρισμός Τι σημαίνει Κατάλληλο όχημα S Soft Ι.Χ. αυτοκίνητο M Medium SUV H Hard 4×4 ή enduro

Ο χαρακτηρισμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται τυπικά. Μια πρόσβαση H μπορεί να περιλαμβάνει στενό, ανηφορικό ή κακής ποιότητας χωματόδρομο, χωρίς δυνατότητα συνάντησης αντίθετα κινούμενων οχημάτων. Αν το όχημα δεν είναι κατάλληλο, η επιλογή διαφορετικού σημείου θέασης είναι η ασφαλέστερη λύση.

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