ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξανά στην πρώτη γραμμή της διοργάνωσης

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει και το 2026, κουβαλώντας ξανά μαζί του όλη τη βαριά ιστορία ενός από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Η επίσημη παρουσίαση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 πραγματοποιήθηκε εχθές στο The Ellinikon Experience Park, με εκπροσώπους της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και φορέων που στηρίζουν διαχρονικά τη διοργάνωση να δίνουν το «παρών». Ο αγώνας θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2026, με το The Ellinikon Sports Park να αποτελεί το επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης. Ανάμεσα στους οργανισμούς που θα έχουν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος θα αναλάβει για ακόμη μία χρονιά την πλήρη υγειονομική κάλυψη του αγώνα. Πρόκειται για μία αποστολή με τεράστιες απαιτήσεις, ειδικά σε έναν αγώνα όπως το Ακρόπολις, όπου οι ειδικές διαδρομές απλώνονται σε μεγάλες αποστάσεις και συχνά σε δύσβατες περιοχές.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην πρώτη γραμμή

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχρονική παρουσία των Εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών του Ε.Ε.Σ. στο Ράλλυ Ακρόπολις, υπογραμμίζοντας πως η συμβολή τους όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε καθοριστική για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα συνεχίσει να στηρίζει μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που προάγουν τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και τη συνεργασία, στοιχεία που συνδέονται άμεσα και με τη φιλοσοφία του ίδιου του Ράλλυ Ακρόπολις. Και πράγματι, όποιος έχει βρεθεί έστω και μία φορά σε ειδική διαδρομή του Ακρόπολις γνωρίζει καλά πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος των ομάδων υποστήριξης. Πίσω από τις εικόνες των περασμάτων, των αλμάτων και των θεαματικών drift, υπάρχει ένας τεράστιος μηχανισμός ανθρώπων που εργάζονται για να λειτουργήσουν όλα σωστά και κυρίως με ασφάλεια.

Εθελοντές από όλη την Ελλάδα

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα δώσει και φέτος δυναμικό «παρών» στις διαδρομές του αγώνα με Εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες από όλη την Ελλάδα, διασωστικά οχήματα αλλά και πλήρη υγειονομικό εξοπλισμό. Το Ακρόπολις άλλωστε δεν είναι ένας συνηθισμένος αγώνας. Οι συνθήκες είναι σκληρές, οι θερμοκρασίες συχνά υψηλές και οι αποστάσεις μεγάλες, κάτι που απαιτεί απόλυτη ετοιμότητα τόσο για τους αγωνιζόμενους όσο και για τους χιλιάδες θεατές που παρακολουθούν από κοντά τις ειδικές διαδρομές. Η παρουσία εξειδικευμένων ομάδων διάσωσης και υγειονομικής υποστήριξης αποτελεί ουσιαστικά αναπόσπαστο κομμάτι της διοργάνωσης, ειδικά σε μία εποχή όπου τα πρότυπα ασφάλειας στο WRC είναι πιο αυστηρά από ποτέ.

Παρουσίες από Πολιτεία και motorsport

Στην επίσημη παρουσίαση του αγώνα βρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης αλλά και άνθρωποι με ισχυρή σύνδεση με τον χώρο της αυτοκίνησης και της οδικής ασφάλειας. Μεταξύ αυτών ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος (Ιαβέρης) Μαρκουίζος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης, αλλά και η Πρόεδρος της ΟΜΑΕ, Φωτεινή Ψαρράκου. Το «παρών» έδωσαν επίσης εκπρόσωποι χορηγών, θεσμικών φορέων και των Σωμάτων Ασφαλείας, επιβεβαιώνοντας ότι το Ράλλυ Ακρόπολις παραμένει μία από τις σημαντικότερες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που φιλοξενεί η Ελλάδα.

Το Ράλλυ Ακρόπολις παραμένει μοναδικό

Ακόμη και σήμερα, σε μία εποχή όπου τα περισσότερα ράλλυ έχουν γίνει πιο «στρωμένα» και προβλέψιμα, το Ακρόπολις εξακολουθεί να διατηρεί τον σκληροπυρηνικό χαρακτήρα που το έκανε γνωστό παγκοσμίως. Πέτρες, υψηλές θερμοκρασίες, σκληρές ειδικές διαδρομές και απαιτήσεις που δοκιμάζουν ανθρώπους και μηχανές. Γι’ αυτό και κάθε επιτυχημένη διοργάνωση απαιτεί όχι μόνο γρήγορα αυτοκίνητα και καλούς οδηγούς, αλλά και μία τεράστια ομάδα ανθρώπων πίσω από τις κάμερες. Από τους εθελοντές μέχρι τις υγειονομικές ομάδες και τους ανθρώπους της ασφάλειας, όλοι αποτελούν μέρος του ίδιου μηχανισμού. Και όπως φαίνεται, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα βρίσκεται ξανά εκεί, στην πρώτη γραμμή, ώστε το Ράλλυ των Θεών να πραγματοποιηθεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για όλους.

