ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Προσβάσεις και ώρες ειδικών Κυριακής, 28 Ιουνίου

Οι ειδικές της Κυριακής στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, οι προσβάσεις, οι ώρες και η Wolf Power Stage στο Λουτράκι.

Η Κυριακή 28 Ιουνίου κλείνει το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 με δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές στα Γεράνεια, τους Αγίους Θεοδώρους και το Λουτράκι, όπου θα διεξαχθεί και η Wolf Power Stage. Είναι η ημέρα που θα κρίνει την τελική εικόνα του αγώνα, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται στην Power Stage και στην τελετή τερματισμού στο Λουτράκι.

Για τους θεατές, η Κυριακή έχει ένα βασικό πλεονέκτημα και μία σημαντική δυσκολία. Το πλεονέκτημα είναι ότι αρκετές προσβάσεις των δύο ειδικών συνδέονται μεταξύ τους μέσω των δρόμων των Γερανείων, επιτρέποντας πιο οργανωμένο πλάνο παρακολούθησης. Η δυσκολία είναι ότι η κίνηση θα είναι αυξημένη, ειδικά λόγω της Power Stage, άρα η έγκαιρη άφιξη και η σωστή επιλογή πρόσβασης είναι απαραίτητες.

Διαβάστε επίσης: Όλες οι οδηγίες ασφαλείας για τον αγώνα που πρέπει να ξέρεις

Τι σημαίνουν οι χαρακτηρισμοί πρόσβασης

Οι προσβάσεις θεατών χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, με βάση τη δυσκολία του δρόμου και το όχημα που απαιτείται.

Χαρακτηρισμός Τι σημαίνει Κατάλληλο όχημα S Soft Ι.Χ. αυτοκίνητο M Medium SUV H Hard 4×4 ή enduro

Ο χαρακτηρισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός την Κυριακή, καθώς αρκετές προσβάσεις περνούν από χωμάτινες διαδρομές των Γερανείων και δεν είναι όλες κατάλληλες για συμβατικά αυτοκίνητα.

Πρόγραμμα ειδικών Κυριακής 28 Ιουνίου

Ειδική Μήκος Κλείσιμο διαδρομής Πρώτο αυτοκίνητο ΕΔ 14 Άγιοι Θεόδωροι 25,39 km 05:28 08:28 ΕΔ 15 Λουτράκι 16,61 km 06:35 09:35 ΕΔ 16 Άγιοι Θεόδωροι 25,39 km 05:28 12:10 ΕΔ 17 Λουτράκι, Wolf Power Stage 16,61 km 06:35 14:15

Η τελετή τερματισμού και η απονομή επάθλων θα πραγματοποιηθούν μετά την Power Stage, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 15:15, στο Πάρκο Δεξαμενής στο Λουτράκι.

ΕΔ 14-16 Άγιοι Θεόδωροι

Η ειδική Άγιοι Θεόδωροι είναι η μεγαλύτερη του αγώνα, με μήκος 25,39 km. Η διαδρομή κλείνει στις 05:28, ενώ το πρώτο αυτοκίνητο περνά στην ΕΔ 14 στις 08:28 και στην ΕΔ 16 στις 12:10.

Η ειδική ξεκινά από την περιοχή όπου πριν από περίπου 20 χρόνια βρισκόταν η αφετηρία της ε.δ. Κινέτα. Μετά από περίπου 12 km φτάνει στη γνωστή Πομόνα, συνεχίζει για περίπου 1 km πριν μπει σε άσφαλτο και ακολουθούν περίπου 3,50 km γρήγορης κατηφορικής ασφάλτου. Στη συνέχεια η διαδρομή στρίβει δεξιά, μπαίνει στο τελευταίο χωμάτινο και τεχνικό τμήμα και ολοκληρώνεται στον ΧΥΤΑ Λουτρακίου.

Η εναλλαγή χωμάτινων και ασφάλτινων τμημάτων, το μήκος της ειδικής και τα γνωστά σημεία των Γερανείων την κάνουν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές της Κυριακής.

Προσβάσεις θεατών στους Αγίους Θεοδώρους

Πρόσβαση 1, στο 1,51 km της ε.δ.

Η πρόσβαση γίνεται από την Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, με έξοδο προς Πανόραμα Κινέτας και στη συνέχεια προς τον Οικισμό Μαρούγκα. Μετά από ανηφορικό τσιμεντόδρομο και χωμάτινο τμήμα, οδηγεί στο 1,51 km της ειδικής. Είναι σημείο κοντά στην αρχή της διαδρομής.

Πρόσβαση 2, M, στο 12,69 km της ε.δ., Πομόνα

Η πρόσβαση γίνεται από τον κεντρικό δρόμο του Λουτρακίου, μέσω της οδού Καραντάνη και της περιοχής Νέα Πολιτεία. Μετά το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, η επιφάνεια γίνεται χωμάτινη και οδηγεί προς την Πομόνα, ένα από τα πιο γνωστά σημεία της ειδικής. Η πρόσβαση χαρακτηρίζεται M.

Πρόσβαση 3, S, στο 15,09 km της ε.δ.

Χρησιμοποιεί κοινή αρχική διαδρομή με την Πρόσβαση 2 από Λουτράκι και Νέα Πολιτεία, όμως στη συνέχεια ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση για να φτάσει στο ασφαλτοστρωμένο 15,09 km της ειδικής. Είναι από τις προσβάσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν θεατές με Ι.Χ.

Πρόσβαση 4, S, στο 17,90 km της ε.δ.

Η πρόσβαση γίνεται από την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, με έξοδο προς Αγίους Θεοδώρους. Στη συνέχεια κινείται μέσω τοπικού οδικού δικτύου προς Κιάφα Μπέκα και οδηγεί στο 17,90 km της ειδικής.

Η πρόσβαση αυτή αποτελεί διαδρομή διαφυγής ασθενοφόρου. Η στάθμευση πρέπει να γίνεται μόνο στη μία πλευρά του δρόμου, με κατεύθυνση προς την αναχώρηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της διοργάνωσης.

Πρόσβαση 5, S-M, στο 19,84 km της ε.δ.

Ξεκινά από το Λουτράκι, μέσω της οδού Καραντάνη και της Νέας Πολιτείας, όπως οι Προσβάσεις 2 και 3. Στη συνέχεια περνά σε δρόμο πυρασφάλειας και οδηγεί στο 19,84 km της ειδικής. Χαρακτηρίζεται S-M και χρειάζεται προσοχή, ειδικά σε περίπτωση αυξημένης κίνησης.

Πώς συνδέονται Άγιοι Θεόδωροι και Λουτράκι

Σημαντικό στοιχείο για τον σχεδιασμό της Κυριακής είναι ότι οι Προσβάσεις 2, 3 και 5 της ειδικής Άγιοι Θεόδωροι συνδέονται με την Πρόσβαση 2 της ειδικής Λουτράκι, μέσω της περιοχής Πράθι. Αυτό επιτρέπει ασφαλή μετακίνηση και παρακολούθηση και των δύο ειδικών, εφόσον γίνεται από τις συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες και σύμφωνα με τις οδηγίες των κριτών.

Δεν σημαίνει, όμως, ότι οι θεατές μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή. Η μετακίνηση πρέπει να γίνεται μόνο όταν επιτρέπεται, χωρίς να παραβιάζονται κλεισίματα δρόμων ή ζώνες ασφαλείας.

ΕΔ 15-17 Λουτράκι και Wolf Power Stage

Η ειδική Λουτράκι έχει μήκος 16,61 km και κλείνει στις 06:35. Το πρώτο πέρασμα, ΕΔ 15, ξεκινά στις 09:35, ενώ το δεύτερο πέρασμα, ΕΔ 17, είναι η Wolf Power Stage και ξεκινά στις 14:15.

Η διαδρομή αποτελεί συνδυασμό των πρώτων 7 km της περσινής ε.δ. Λουτράκι, περίπου 3 νέων χιλιομέτρων και των τελευταίων 6,50 km της περσινής ε.δ. Άγιοι Θεόδωροι. Τα πρώτα 2,80 km είναι στενά και ανηφορικά, πριν η ειδική περάσει από τη Φανερωμένη, σημείο που παραδοσιακά συγκεντρώνει πολύ κόσμο.

Στη συνέχεια ακολουθούν γρήγορα κατηφορικά τμήματα μέχρι την ένωση με την παλιά χάραξη των Αγίων Θεοδώρων, με την ειδική να ολοκληρώνεται κάτω από το χωριό Χαρβάτι.

Προσβάσεις θεατών στο Λουτράκι

Πρόσβαση 1, M, στο 3,20 km της ε.δ., Παναγία Φανερωμένη

Η πρόσβαση ξεκινά από το χωριό Πίσια, με κατεύθυνση προς Σχίνο. Μετά από στενό ανηφορικό δρόμο, οδηγεί στο 3,20 km της ειδικής, στην εκκλησία Παναγία Φανερωμένη. Είναι σημείο με παράδοση στον αγώνα και αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετούς θεατές.

Πρόσβαση 2, M-H, στο 10,64 km της ε.δ.

Η πρόσβαση γίνεται από το Λουτράκι, μέσω της οδού Καραντάνη και της περιοχής Νέα Πολιτεία. Μετά το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, η επιφάνεια γίνεται χωμάτινη και η διαδρομή συνεχίζει προς Πράθι. Περιλαμβάνει στενό κατηφορικό δρόμο, φουρκέτες και χωμάτινα τμήματα, γι’ αυτό χαρακτηρίζεται M-H.

Η Πρόσβαση 2 συνδέεται με τις Προσβάσεις 2, 3 και 5 της ειδικής Άγιοι Θεόδωροι, κάτι που βοηθά όσους θέλουν να σχεδιάσουν παρακολούθηση και των δύο ειδικών της Κυριακής.

Τερματισμός και απονομή στο Λουτράκι

Μετά την ολοκλήρωση της Wolf Power Stage, η τελετή τερματισμού και η απονομή των επάθλων θα πραγματοποιηθούν στις 15:15, στο Πάρκο Δεξαμενής στο Λουτράκι.

Για τους θεατές που θα βρεθούν στην περιοχή, αυτό δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσουν την παρακολούθηση της τελευταίας αγωνιστικής δράσης με την τελική εικόνα του αγώνα, τα πληρώματα και την απονομή.

Τι πρέπει να προσέξουν οι θεατές την Κυριακή

Η Κυριακή έχει έντονη συγκέντρωση ενδιαφέροντος στα Γεράνεια και στο Λουτράκι, οπότε η κυκλοφορία αναμένεται αυξημένη. Η επιλογή πρόσβασης πρέπει να γίνει με βάση το όχημα, την ώρα άφιξης και το αν υπάρχει πλάνο παρακολούθησης μίας ή δύο ειδικών.

Οι θεατές πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση της ειδικής. Οι μετακινήσεις μέσα στη διαδρομή απαγορεύονται μετά από αυτό το χρονικό όριο, ακόμη και πεζή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις προσβάσεις που αποτελούν διαδρομές διαφυγής ασθενοφόρου. Οι δρόμοι αυτοί πρέπει να μένουν ανοιχτοί. Η στάθμευση πρέπει να γίνεται μόνο στη μία πλευρά, με φορά προς την αναχώρηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της διοργάνωσης.

Τι κρατάμε;