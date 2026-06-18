ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Προσβάσεις και ώρες ειδικών Παρασκευής, 26 Ιουνίου

Οι ειδικές της Παρασκευής στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, οι ώρες, τα κλεισίματα δρόμων και οι προσβάσεις θεατών.

Η Παρασκευή 26 Ιουνίου είναι η πρώτη πλήρης αγωνιστική ημέρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με το πρόγραμμα να περνά από Βωξίτες, Παρνασσό, Στείρι, Ελικώνα και Θήβα. Πρόκειται για μια ημέρα με έντονο ενδιαφέρον για τους θεατές, αλλά και με αρκετές ιδιαιτερότητες στις προσβάσεις, καθώς ορισμένες διαδρομές έχουν σημεία διαφυγής ασθενοφόρου, επαναλαμβανόμενα περάσματα και δρόμους που θα κλείσουν νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Πριν ξεκινήσει κάποιος για οποιαδήποτε ειδική, πρέπει να γνωρίζει δύο βασικούς κανόνες. Οι ειδικές διαδρομές κλείνουν 3 ώρες πριν από το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ενώ 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση απαγορεύεται κάθε κίνηση στον δρόμο της ειδικής, ακόμη και πεζή. Επίσης, ισχύει ο κανόνας της FIA που πρέπει να θυμάται κάθε θεατής: όχι κορδέλα, όχι θεατές.

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Τι σημαίνουν οι χαρακτηρισμοί πρόσβασης

Οι προσβάσεις θεατών έχουν τρεις χαρακτηρισμούς, ανάλογα με τη δυσκολία της επιφάνειας και το όχημα που απαιτείται.

Χαρακτηρισμός Τι σημαίνει Κατάλληλο όχημα S Soft Ι.Χ. αυτοκίνητο M Medium SUV H Hard 4×4 ή enduro

Ακόμη και στις προσβάσεις S, ο θεατής πρέπει να υπολογίζει ότι πρόκειται για αγώνα ράλλυ, με αυξημένη κίνηση, χωμάτινα τμήματα, πιθανές καθυστερήσεις και ανάγκη για σωστή στάθμευση.

Πρόγραμμα ειδικών Παρασκευής 26 Ιουνίου

Ειδική Μήκος Κλείσιμο διαδρομής Πρώτο αυτοκίνητο ΕΔ 2 Βωξίτες 22,97 km 05:48 08:48 ΕΔ 3 Παρνασσός 22,28 km 06:51 09:51 ΕΔ 4 Στείρι 24,18 km 08:14 11:14 ΕΔ 5 Ελικώνας 17,80 km 10:35 13:35 ΕΔ 6 Στείρι 24,18 km 08:14 14:46 ΕΔ 7 Θήβα 17,81 km 13:56 16:56

ΕΔ 2 Βωξίτες

Η ειδική των Βωξιτών έχει μήκος 22,97 km, κλείνει στις 05:48 και το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο ξεκινά στις 08:48. Είναι μια κλασική διαδρομή του Ράλλυ Ακρόπολις, που ξεκινά από την περιοχή των μεταλλείων Βωξίτη και, μετά τα πρώτα γρήγορα χιλιόμετρα, περνά από την άσφαλτο της Άμφισσας πριν ολοκληρωθεί πάνω από το Προσήλιο.

Ο χαρακτήρας της είναι κυρίως γρήγορος, με αρκετά στρωμένα κομμάτια, αλλά και ορισμένα κακοτράχαλα σημεία που θυμίζουν τον σκληρό χαρακτήρα του αγώνα.

Προσβάσεις θεατών στους Βωξίτες

Πρόσβαση 1, S, στο 8,78 km της ε.δ.

Η πρόσβαση γίνεται από τον δρόμο Ιτέας-Λαμίας, με κατεύθυνση προς Άμφισσα. Το σημείο βρίσκεται εκεί όπου τα αγωνιστικά αφήνουν την άσφαλτο και μπαίνουν στο χώμα, στοιχείο που το κάνει ενδιαφέρον για όσους θέλουν να δουν αλλαγή επιφάνειας.

Πρόσβαση 2, S, στο 16,33 km της ε.δ.

Η πλοήγηση ξεκινά από την είσοδο του χωριού Καρούτες και περνά από εναλλαγές ασφάλτου και χωματόδρομου. Πρόκειται για πρόσβαση κατάλληλη για Ι.Χ., με σημείο θέασης στο δεύτερο μισό της ειδικής.

ΕΔ 3 Παρνασσός

Η ειδική Παρνασσός έχει μήκος 22,28 km, κλείνει στις 06:51 και το πρώτο αυτοκίνητο περνά στις 09:51. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής αντιστοιχεί στο γνωστό Δροσοχώρι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά το 2012.

Η διαδρομή ξεκινά με πολύ γρήγορο, φαρδύ και ανηφορικό κομμάτι, ενώ στη συνέχεια γίνεται ιδιαίτερα απαιτητική για πληρώματα και αυτοκίνητα, με 19 διαδοχικές φουρκέτες μέσα σε νταμάρια. Το τέλος της ειδικής βρίσκεται πάνω από τον Επτάλοφο.

Πρόσβαση θεατών στον Παρνασσό

Πρόσβαση 1, S, στο 5,18 km της ε.δ.

Η πρόσβαση γίνεται από την Ε.Ο. Άμφισσας-Μπράλου, με κατεύθυνση προς Ελαιώνα και στη συνέχεια προς Δροσοχώρι. Από το σημείο διακοπής κυκλοφορίας απαιτείται περίπου 1 km πεζή μετακίνηση μέχρι το 5,18 km της ειδικής.

Το σημείο έχει ενδιαφέρον γιατί βρίσκεται σε γρήγορο ανηφορικό κομμάτι, όμως υπάρχει σημαντική προσοχή. Ο δρόμος αποτελεί διαδρομή διαφυγής ασθενοφόρου και πρέπει να παραμένει ανοιχτός. Η παρεμπόδιση διέλευσης μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της ειδικής.

ΕΔ 4-6 Στείρι

Το Στείρι είναι επαναλαμβανόμενη ειδική, με δύο περάσματα την Παρασκευή. Έχει μήκος 24,18 km, κλείνει στις 08:14, ενώ το πρώτο αυτοκίνητο περνά στην ΕΔ 4 στις 11:14 και στην ΕΔ 6 στις 14:46.

Η διαδρομή ξεκινά λίγο έξω από το Δίστομο. Τα πρώτα 8,93 km θεωρούνται από τα πιο θεαματικά του αγώνα, με γρήγορο ανηφορικό τμήμα, φαρδύ οδόστρωμα και φουρκέτες τρίτης ταχύτητας. Στη συνέχεια περνά από δασικό τμήμα περίπου 9 km και ολοκληρώνεται με στενότερο κατηφορικό κομμάτι μέσα σε νταμάρια, έως το οροπέδιο του Ελικώνα.

Σημαντικό για τους θεατές είναι ότι η ειδική είναι επαναλαμβανόμενη και δεν θα ανοίξει μεταξύ των δύο περασμάτων.

Ειδική προσοχή στα πρώτα χιλιόμετρα

Η πρόσβαση στα πρώτα χιλιόμετρα από την αφετηρία θα διακοπεί 1 ώρα και 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση, καθώς ο δρόμος θα κλείσει με κάγκελα και δεν θα επιτρέπεται η πεζή διέλευση προς τις ανεμογεννήτριες. Μετά το κλείσιμο, πρόσβαση θα έχουν μόνο τα πλοηγά οχήματα.

Προσβάσεις θεατών στο Στείρι

Πρόσβαση 1, M, από Στείρι, στο 7,77 km της ε.δ.

Η πρόσβαση ξεκινά από το χωριό Στείρι, με κατεύθυνση προς Όσιο Λουκά και Κυριάκι. Περιλαμβάνει ασφαλτοστρωμένα, τσιμεντένια και χωμάτινα τμήματα. Από το σημείο στάθμευσης απαιτούνται περίπου 100 μ. πεζή μέχρι την ειδική. Ο δρόμος είναι διαδρομή διαφυγής ασθενοφόρου και πρέπει να παραμένει ανοιχτός.

Πρόσβαση 2, M, στο 15,60 km της ε.δ.

Ξεκινά επίσης από το Στείρι και χρησιμοποιεί κοινό αρχικό κομμάτι με την Πρόσβαση 1, πριν κινηθεί προς ανηφορικό χωματόδρομο. Και εδώ υπάρχει προειδοποίηση για διαδρομή διαφυγής ασθενοφόρου.

Πρόσβαση 3, M, στο 23,24 km της ε.δ.

Η πρόσβαση γίνεται από τη διαδρομή Λιβαδειάς-Κυριακίου, μέσω της διασταύρωσης προς Ελικώνα. Οδηγεί κοντά στο τελικό τμήμα της ειδικής, μετά το STOP, με χωμάτινο ανηφορικό δρόμο.

ΕΔ 5 Ελικώνας

Η ειδική Ελικώνας έχει μήκος 17,80 km, κλείνει στις 10:35 και το πρώτο αυτοκίνητο περνά στις 13:35. Πρόκειται για παραλλαγή της παλαιότερης ειδικής Λιβαδειά, με ξεκίνημα από την άσφαλτο της Κορώνειας και πέρασμα από το γνωστό στους παλαιότερους «ποτάμι του McRae».

Παρότι το σημείο αυτό είναι ασφαλτοστρωμένο, το περιβάλλον κάτω από τα πλατάνια παραμένει ιδιαίτερο. Ο διαθέσιμος χώρος όμως είναι περιορισμένος, κάτι που απαιτεί έγκαιρη άφιξη και προσοχή.

Στη συνέχεια η διαδρομή στρίβει δεξιά, περνά από δύο νταμάρια, περιλαμβάνει νέο τμήμα περίπου 2,50 km πριν από την άσφαλτο και συνεχίζει μέσα από το κομμάτι του Ελικώνα.

Προσβάσεις θεατών στον Ελικώνα

Πρόσβαση 1, S-M, στο 1,65 km της ε.δ.

Η πρόσβαση γίνεται από την Ε.Ο. Θηβών-Λιβαδειάς, μέσω του χωριού Πέτρα και κατεύθυνση προς Ευαγγελίστρια. Περιλαμβάνει μακρύ χωμάτινο τμήμα περίπου 5,8 km, που οδηγεί στο αρχικό κομμάτι της ειδικής.

Πρόσβαση 2, S, στο 9,52 km της ε.δ.

Η πρόσβαση γίνεται από τον δρόμο Θήβας-Λιβαδειάς, προς Αγία Τριάδα, Αγία Άννα και Δόμβραινα. Το σημείο βρίσκεται εκεί όπου η διαδρομή διασχίζει την άσφαλτο και συνεχίζει προς τον Ελικώνα.

Η κυκλοφορία θα διακοπεί 500 μ. πριν από την ειδική, καθώς ο δρόμος αποτελεί διαδρομή διαφυγής ασθενοφόρου. Η παρεμπόδιση μπορεί να προκαλέσει ακύρωση της ειδικής.

ΕΔ 7 Θήβα

Η Θήβα έχει μήκος 17,81 km, κλείνει στις 13:56 και το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο περνά στις 16:56. Η φετινή ειδική συνδυάζει χαράξεις προηγούμενων ετών και κρατά κλασικά σημεία, όπως το κατηφορικό άλμα και τις αλλαγές πορείας στις δύο βαρέλες.

Είναι ειδική με αρκετές προσβάσεις, πολλές από τις οποίες είναι σχετικά εύκολες, όμως υπάρχουν και σημεία που απαιτούν SUV ή ακόμη και 4×4.

Προσβάσεις θεατών στη Θήβα

Πρόσβαση 1, S, στο 2,53 km της ε.δ.

Πρόσβαση από την Επαρχιακή Οδό Νεοχωρακίου-Σχηματαρίου. Από σημείο στάθμευσης απαιτούνται περίπου 80 μ. πεζή για θεαματικό άλμα στο 2,53 km.

Πρόσβαση 2, S, στο 2,80 km της ε.δ.

Επίσης από Νεοχωράκι προς Ασωπία, με σύντομη είσοδο σε καλό χωματόδρομο. Οδηγεί κοντά στο 2,80 km της ειδικής.

Πρόσβαση 3a, H, στο 5,35 km της ε.δ.

Πρόσβαση από την Επαρχιακή Οδό Θήβας-Χαλκίδας, μέσω της διασταύρωσης προς Jumbo Θήβας και ΧΥΤΑ. Περιλαμβάνει δύσβατο ανηφορικό χωματόδρομο και αφορά μόνο 4×4 ή enduro.

Πρόσβαση 3b, M, στο 5,96 km της ε.δ.

Εναλλακτική, πιο ήπια πρόσβαση από την ίδια περιοχή. Η στάθμευση γίνεται στα πρώτα 400 μ. του δρόμου, μόνο από τη μία πλευρά και με κατεύθυνση προς την αναχώρηση. Από εκεί απαιτούνται περίπου 300 μ. πεζή. Ο δρόμος αποτελεί διαδρομή διαφυγής ασθενοφόρου.

Πρόσβαση 4, S, στο 7,65 km της ε.δ.

Πρόσβαση από την έξοδο προς Νοσοκομείο Θήβας. Από το σημείο στάθμευσης απαιτούνται περίπου 550 μ. πεζή σε χωματόδρομο. Ο δρόμος πρέπει να παραμένει ανοιχτός ως διαδρομή διαφυγής ασθενοφόρου.

Πρόσβαση 5, S-M, στο 12,17 km της ε.δ.

Πρόσβαση επίσης από την περιοχή του Νοσοκομείου Θήβας, με φαρδύ χωματόδρομο που οδηγεί στο 12,17 km της ειδικής.

Πρόσβαση 6, S, στο 12,90 km της ε.δ.

Πρόσβαση από την οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη προς Μοσχοπόδι, Δασαρχείο και Θέατρο Μοσχοποδίου. Από τον χώρο στάθμευσης απαιτούνται περίπου 450 μ. πεζή για τη γνωστή διασταύρωση με τη βαρέλα. Ο δρόμος είναι διαδρομή διαφυγής ασθενοφόρου.

Πρόσβαση 7, S, στο 17,48 km της ε.δ.

Πρόσβαση από τη διασταύρωση προς Νεοχωράκι, κοντά στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και το γήπεδο ποδοσφαίρου. Οδηγεί στο τελικό τμήμα της ειδικής.

Τι πρέπει να προσέξουν οι θεατές την Παρασκευή

Η Παρασκευή έχει πολλές επιλογές θέασης, αλλά και αρκετά σημεία που απαιτούν σωστό προγραμματισμό. Το Στείρι δεν θα ανοίξει μεταξύ των δύο περασμάτων, άρα όποιος επιλέξει τη συγκεκριμένη ειδική πρέπει να είναι προετοιμασμένος να παραμείνει εκεί για αρκετές ώρες.

Επίσης, σε αρκετές προσβάσεις της ημέρας οι δρόμοι λειτουργούν ως διαδρομές διαφυγής ασθενοφόρου. Αυτό σημαίνει ότι η στάθμευση πρέπει να γίνεται μόνο όπου επιτρέπεται, χωρίς να εμποδίζεται η διέλευση. Ένα κακά παρκαρισμένο αυτοκίνητο δεν δημιουργεί απλώς ταλαιπωρία, αλλά μπορεί να επηρεάσει τη διεξαγωγή της ειδικής.

Τέλος, οι θεατές πρέπει να παρακολουθούν μόνο από τις προκαθορισμένες θέσεις. Οι περιοχές χωρίς κορδέλα ή προστατευτικό πλέγμα θεωρούνται απαγορευμένες, ανεξάρτητα από το αν φαίνονται ασφαλείς.

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