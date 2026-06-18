ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Προσβάσεις και ώρες ειδικών Σαββάτου, 27 Ιουνίου

Οι ειδικές του Σαββάτου στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, οι ώρες, τα κλεισίματα δρόμων και οι προσβάσεις θεατών.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου είναι μία από τις πιο απαιτητικές ημέρες του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με ειδικές σε Γυμνό, Κολλίνες, Μαίναλο και Κεφαλάρι. Η ημέρα έχει έντονο πελοποννησιακό χαρακτήρα, νέες διαδρομές, δύσκολες προσβάσεις, σημεία με περιορισμένη ορατότητα και μία ειδικά διαμορφωμένη Spectators’ Area στο Μαίναλο, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετό κόσμο.

Για τους θεατές, το Σάββατο χρειάζεται σοβαρή προετοιμασία. Ορισμένες προσβάσεις απαιτούν SUV ή 4×4, ενώ υπάρχουν σημεία όπου η αποχώρηση πρέπει να γίνει μόνο μετά το τέλος της ειδικής και με άδεια των κριτών. Πριν ξεκινήσει κανείς, πρέπει να ελέγξει τις ώρες κλεισίματος, το είδος της πρόσβασης και το αν το σημείο που έχει επιλέξει είναι πραγματικά κατάλληλο για το όχημά του.

Διαβάστε επίσης: Όλες οι οδηγίες ασφαλείας για τον αγώνα που πρέπει να ξέρεις

Τι σημαίνουν οι χαρακτηρισμοί πρόσβασης

Οι προσβάσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τη δυσκολία της επιφάνειας και το είδος οχήματος που απαιτείται.

Χαρακτηρισμός Τι σημαίνει Κατάλληλο όχημα S Soft Ι.Χ. αυτοκίνητο M Medium SUV H Hard 4×4 ή enduro

Ο χαρακτηρισμός πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Μια πρόσβαση H δεν είναι απλώς πιο άβολη για ένα συμβατικό Ι.Χ., αλλά μπορεί να είναι ακατάλληλη ή επικίνδυνη.

Διαβάστε επίσης: ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Περάσαμε τις ε.δ. Μαίναλο, Γυμνό, Κεφαλάρι και Κολλίνες – Δες που αξίζει να πας

Πρόγραμμα ειδικών Σαββάτου 27 Ιουνίου

Ειδική Μήκος Κλείσιμο διαδρομής Πρώτο αυτοκίνητο ΕΔ 8 Γυμνό 19,60 km 04:54 07:54 ΕΔ 9 Κολλίνες 21,30 km 06:19 09:19 ΕΔ 10 Μαίναλο 14,78 km 08:05 11:05 ΕΔ 11 Κεφαλάρι 18,17 km 09:58 12:58 ΕΔ 12 Γυμνό 19,60 km 04:54 16:39 ΕΔ 13 Μαίναλο 14,78 km 08:05 19:05

ΕΔ 8-12 Γυμνό

Η ειδική Γυμνό έχει μήκος 19,60 km, κλείνει στις 04:54 και έχει δύο περάσματα. Το πρώτο αυτοκίνητο στην ΕΔ 8 ξεκινά στις 07:54, ενώ στην ΕΔ 12 στις 16:39.

Η συγκεκριμένη ειδική έχει ιστορικό σκληρής διαδρομής. Από τη δεκαετία του 2010 είχε μείνει στη μνήμη πολλών ως ένα από τα πιο απαιτητικά «σπαστήρια» του αγώνα. Η φετινή εκδοχή κρατά αυτόν τον χαρακτήρα στα πρώτα 10 km, τα οποία αναμένεται να βελτιωθούν έως τη διεξαγωγή του αγώνα, ενώ στη συνέχεια ανταμείβει πληρώματα και θεατές με περίπου 9,50 km κατηφορικής διαδρομής, από τα πιο όμορφα κομμάτια του φετινού Ακρόπολις.

Πρόσβαση θεατών στο Γυμνό

Πρόσβαση 1, H, στο 10,30 km της ε.δ.

Η πρόσβαση γίνεται από τον κόμβο της Στέρνας, με κατεύθυνση προς Άστρος, στη συνέχεια προς Στέρνα, Γυμνό και Τζιρίστρα. Μετά το χωριό, η διαδρομή περνά σε χωματόδρομο και οδηγεί στο 10,30 km της ειδικής.

Η πρόσβαση είναι απαιτητική. Από την αρχή του χωματόδρομου έως το σημείο θέασης υπάρχουν 8,80 km πολύ ανηφορικής, στενής και κακής επιφάνειας, χωρίς δυνατότητα συνάντησης αντίθετα κινούμενων οχημάτων. Για αυτό χαρακτηρίζεται H και πρέπει να επιλεγεί μόνο από θεατές με κατάλληλο όχημα και εμπειρία.

Η διοργάνωση προτείνει η αποχώρηση να γίνει μετά το τέλος της ειδικής, ακολουθώντας τη φορά του αγώνα και μόνο αφού δοθεί σχετική άδεια από τους κριτές. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει μετακίνηση προς άλλο σημείο κοντά στον τερματισμό μετά το τέλος του πρώτου περάσματος, ξανά μόνο με άδεια των κριτών.

ΕΔ 9 Κολλίνες

Η ειδική Κολλίνες έχει μήκος 21,30 km, κλείνει στις 06:19 και το πρώτο αυτοκίνητο περνά στις 09:19. Πρόκειται για ολοκαίνουργια και ιδιαίτερα στενή ειδική, η οποία ξεκινά από το χωριό Βλαχοκερασιά και κινείται σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα σε πυκνό δάσος.

Το στοιχείο αυτό δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στη διαδρομή, αλλά δυσκολεύει σημαντικά την παρακολούθηση. Το highlight βρίσκεται λίγο πριν από τον τερματισμό, στο 18,93 km, όπου υπάρχει πέρασμα μέσα από βαθύ ποτάμι.

Προσβάσεις θεατών στις Κολλίνες

Πρόσβαση 1a-1b, M-H, στο 7,47 km της ε.δ.

Η πρόσβαση ξεκινά από τη Βλαχοκερασιά, με κατεύθυνση προς Κολλίνες και Καλτεζές. Το αρχικό κομμάτι περιλαμβάνει τσιμεντόδρομο και χωματόδρομο, όμως από το σημείο της πινακίδας προς Αμονίτσα ο δρόμος γίνεται ανηφορικός και ενδείκνυται μόνο για καθαρόαιμα τετρακίνητα οχήματα. Με επιπλέον 50 μ. πεζή, οι θεατές φτάνουν σε σημείο με χάσιμο.

Πρόσβαση 2, M, στο 14,64 km της ε.δ.

Η πρόσβαση γίνεται από την έξοδο του χωριού Μαυρογιάννης, με κατεύθυνση προς Καλτεζές και Αγιαννής. Περιλαμβάνει ανηφορικό τσιμεντόδρομο, χωμάτινο τμήμα και οδηγεί στο 14,64 km της ειδικής. Ο αριστερός δρόμος στην περιοχή αποτελεί διαδρομή διαφυγής ασθενοφόρου και πρέπει να μένει ανοιχτός.

Πρόσβαση 3, H, στο 18,93 km της ε.δ.

Αφορά μόνο 4×4 και enduro. Ακολουθεί κοινή αρχική διαδρομή με την Πρόσβαση 2, αλλά στη συνέχεια κινείται σε πιο δύσκολο χωμάτινο τμήμα. Από το σημείο στο 18,93 km, με 500 μ. πεζή και τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την εκκίνηση της ειδικής, οι θεατές μπορούν να φτάσουν στο σημείο με το πέρασμα μέσα από ποτάμι.

ΕΔ 10-13 Μαίναλο

Το Μαίναλο έχει μήκος 14,78 km, κλείνει στις 08:05 και διεξάγεται δύο φορές. Το πρώτο αυτοκίνητο στην ΕΔ 10 περνά στις 11:05, ενώ στην ΕΔ 13 στις 19:05.

Πρόκειται για ολοκαίνουργια ειδική διαδρομή σε τοπίο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς πάνω από τη Βυτίνα. Η ειδική αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τα πληρώματα όσο και για τους θεατές, καθώς περιλαμβάνει προσβάσεις σε σημεία με καλή ορατότητα και ειδικά διαμορφωμένη Spectators’ Area σε οροπέδιο λίγο πριν από τον τερματισμό.

Προσβάσεις θεατών στο Μαίναλο

Πρόσβαση 1a-1b, M, από Βλαχέρνα, στα 5,77 km και 8,39 km της ε.δ.

Η πρόσβαση ξεκινά από τον δρόμο Τρίπολης-Ολυμπίας, στην περιοχή της Βλαχέρνας. Μετά από ανηφορική διαδρομή και χωματόδρομο, οι θεατές φτάνουν σε διασταύρωση με δύο επιλογές. Η πρώτη οδηγεί στο 5,77 km της ειδικής και η δεύτερη στο 8,39 km.

Πρόσβαση 2, M, από Λεβίδι, στο 9,36 km της ε.δ.

Η πρόσβαση ξεκινά από την πλατεία του Λεβιδίου και συνεχίζει σε ανηφορικό δρόμο και χωματόδρομο. Οδηγεί στο 9,36 km της ειδικής.

Πρόσβαση 3, S, Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου, στο 11,53 km της ε.δ.

Πρόκειται για την πιο οργανωμένη λύση για τους θεατές. Στο πάρκινγκ του σαλέ του Χιονοδρομικού Κέντρου Μαινάλου, το οποίο θα λειτουργεί, θα υπάρχουν πούλμαν της διοργάνωσης για τη μεταφορά θεατών προς το σημείο της Πρόσβασης 3.

Τα πούλμαν θα εκτελούν δρομολόγια από και προς το Χιονοδρομικό Κέντρο από 08:00 έως 14:00 και από 17:00 έως 23:00. Η χρήση τους συστήνεται, καθώς όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης της ειδικής ο διαθέσιμος χώρος στάθμευσης θα περιορίζεται και η πρόσβαση προς τη διαδρομή θα αποκλείεται σταδιακά από την Αστυνομία.

Το σημείο βρίσκεται στο 11,53 km της ειδικής, σε ειδικά διαμορφωμένο οροπέδιο στους Ρουχούς. Εκεί οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μεγάλο μέρος της διαδρομής, με ανοιχτό πεδίο και εξαιρετική ορατότητα.

ΕΔ 11 Κεφαλάρι

Η ειδική Κεφαλάρι έχει μήκος 18,17 km, κλείνει στις 09:58 και το πρώτο αυτοκίνητο περνά στις 12:58. Τα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής είναι από τα πιο όμορφα της ημέρας, με φαρδύ δρόμο, καλές επιφάνειες, τμήματα με έλατα και ένα οροπέδιο που αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετούς θεατές.

Στο μέσο της ειδικής, ο χαρακτήρας αλλάζει. Η διαδρομή γίνεται πιο τεχνική, με κόκκινο χώμα, το οποίο σε περίπτωση βροχής μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά τα πληρώματα.

Προσβάσεις θεατών στο Κεφαλάρι

Πρόσβαση 1, S, στο 1,73 km της ε.δ.

Η πρόσβαση γίνεται από την Επαρχιακή Οδό Κιάτου-Βυτίνας, μέσω του χωριού Κεφαλάρι. Οδηγεί στο αρχικό τμήμα της ειδικής, μετά από σύντομο χωμάτινο κομμάτι.

Πρόσβαση 2, M, στο 8,14 km της ε.δ.

Η πρόσβαση ξεκινά από τον κεντρικό χώρο στάθμευσης του χωριού Μάννα, ή Μαρκάσι. Μετά από νέο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, η επιφάνεια γίνεται χωμάτινη και οδηγεί στο 8,14 km της ειδικής.

Πρόσβαση 3, M, στο 15,66 km της ε.δ.

Η πρόσβαση ξεκινά από το κοινοτικό κατάστημα Κλημεντίου, με κατεύθυνση προς Καισάριο. Περιλαμβάνει ανηφορικό τσιμεντόδρομο και στη συνέχεια χωμάτινο τμήμα, οδηγώντας σε σημείο με χάσιμο στο 15,66 km.

Πρόσβαση 4, S, στο 17,44 km της ε.δ.

Η πρόσβαση γίνεται από τον δρόμο Κιάτου-Φενεού, προς Βελίνα και Κλημέντι. Μετά τη στάθμευση σε διχάλα, οι θεατές συνεχίζουν πεζή για περίπου 400 μ. μέχρι το 17,44 km της ειδικής.

Τι πρέπει να προσέξουν οι θεατές το Σάββατο

Το Σάββατο έχει πολλές νέες ή απαιτητικές διαδρομές και δεν είναι ημέρα για πρόχειρο προγραμματισμό. Το Γυμνό έχει πρόσβαση H, με στενό και ανηφορικό δρόμο κακής ποιότητας. Οι Κολλίνες έχουν περιορισμένη ορατότητα λόγω πυκνού δάσους και αρκετές δύσκολες προσβάσεις. Το Μαίναλο είναι η πιο φιλική επιλογή για οργανωμένη παρακολούθηση, ειδικά μέσω του Χιονοδρομικού Κέντρου και των πούλμαν της διοργάνωσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι θεατές πρέπει να βρίσκονται στο σημείο τους τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση της ειδικής και να παρακολουθούν μόνο από τις προκαθορισμένες θέσεις. Οι περιοχές χωρίς κορδέλα ή προστατευτικό πλέγμα θεωρούνται απαγορευμένες.

Τι κρατάμε;