EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Ρεκόρ συμμετοχών Rally1 – Πόσοι θα τρέξουν συνολικά;

Το EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ανεβάζει τον πήχη πριν ακόμη ξεκινήσουν οι ελληνικές ειδικές διαδρομές, καθώς η φετινή λίστα συμμετοχών περιλαμβάνει 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα Rally1. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα του WRC, στοιχείο που δίνει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στον ελληνικό γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

Η διοργάνωση επιστρέφει με ανανεωμένη εικόνα, νέο κέντρο αγώνα, νέες ειδικές διαδρομές, Υπερειδική στο The Ellinikon Sports Park και μια ιδιαίτερη μετακίνηση των πληρωμάτων με πλοίο, από το Λιμάνι της Κορίνθου προς την Ιτέα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα Ακρόπολις με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον, αλλά και με εικόνα που επιχειρεί να προβάλει μια πιο σύγχρονη και εξωστρεφή πλευρά της διοργάνωσης.

58 πληρώματα και 12 Rally1 στην εκκίνηση

Το βασικό στοιχείο της φετινής λίστας είναι ο αριθμός των Rally1. Συνολικά 12 αυτοκίνητα της κορυφαίας κατηγορίας θα βρεθούν στην Ελλάδα, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τη φετινή σεζόν του WRC.

Για έναν αγώνα όπως το Ράλλυ Ακρόπολις, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ελληνικές ειδικές είναι παραδοσιακά από τις πιο απαιτητικές του πρωταθλήματος, με σκληρό χώμα, υψηλές θερμοκρασίες, πέτρες, φθορά στα ελαστικά και ανάγκη για σωστή διαχείριση. Όσο μεγαλύτερη είναι η παρουσία των Rally1, τόσο πιο έντονος γίνεται ο ανταγωνισμός στην κορυφή.

Παράλληλα, οι 58 συνολικές συμμετοχές δείχνουν ότι το ελληνικό ράλλυ παραμένει ένας αγώνας με ισχυρή απήχηση σε εργοστασιακές ομάδες, ιδιώτες και πληρώματα των υποστηρικτικών κατηγοριών.

Πέντε Toyota GR Yaris Rally1 στην Ελλάδα

Η Toyota Gazoo Racing WRT θα έχει την πολυπληθέστερη παρουσία στην κορυφαία κατηγορία, καθώς θα παρατάξει πέντε GR Yaris Rally1.

Στη λίστα βρίσκονται ο Elfyn Evans, που παραμένει βασικός πρωταγωνιστής στη μάχη του τίτλου, ο Takamoto Katsuta, ο Oliver Solberg, ο Sami Pajari και ο Sebastien Ogier. Η επιστροφή του εννέα φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή στα ελληνικά χώματα δίνει επιπλέον βαρύτητα στην παρουσία της Toyota.

Η ομάδα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε κάθε τύπο επιφάνειας. Στο Ακρόπολις, όμως, η ταχύτητα δεν αρκεί από μόνη της. Η αντοχή, η σωστή στρατηγική και η διαχείριση κινδύνου παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο.

Hyundai με στόχο τη συνέχεια στις νίκες

Η Hyundai Shell Mobis World Rally Team επιστρέφει στο Ράλλυ Ακρόπολις ως η ομάδα που έχει κερδίσει τον αγώνα τις δύο προηγούμενες χρονιές. Η κορεατική ομάδα θα συμμετάσχει με τρία i20 N Rally1, για τους Adrien Fourmaux, Thierry Neuville και Daniel Sordo.

Οι ελληνικές ειδικές έχουν ταιριάξει στη Hyundai τα τελευταία χρόνια, καθώς το αυτοκίνητο έχει δείξει δυνατό σε δύσκολες χωμάτινες συνθήκες. Η παρουσία των Neuville και Sordo, δύο οδηγών με εμπειρία και ικανότητα στη διαχείριση σκληρών αγώνων, κάνει την ομάδα ξανά υπολογίσιμη για τη νίκη.

Τέσσερα Ford Puma Rally1 από την M-Sport

Δυνατή είναι και η παρουσία της M-Sport Ford World Rally Team, η οποία θα φέρει στην Ελλάδα τέσσερα Puma Rally1.

Οι Jon Armstrong, Joshua McErlean και Martins Sesks θα πλαισιωθούν από τον Ιορδάνη Σερδερίδη, ο οποίος δίνει ελληνικό χρώμα στην κορυφαία κατηγορία του αγώνα. Για το ελληνικό κοινό, η συμμετοχή Σερδερίδη έχει πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον, ειδικά σε έναν αγώνα με τόσο μεγάλη ιστορία στη χώρα.

Η M-Sport έχει παραδοσιακά ισχυρή σύνδεση με το Ράλλυ Ακρόπολις και η παρουσία τεσσάρων Rally1 ενισχύει ακόμη περισσότερο την ποιότητα της φετινής λίστας.

Εντυπωσιακή παρουσία και στο Rally2

Εκτός από την κορυφαία κατηγορία, ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η συμμετοχή στο Rally2. Συνολικά 34 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2 θα εκκινήσουν στον αγώνα, με αρκετούς από τους βασικούς πρωταγωνιστές του WRC2 να δίνουν το «παρών».

Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τη μάχη για τη γενική κατάταξη, το ενδιαφέρον θα παραμείνει υψηλό και στις υποστηρικτικές κατηγορίες. Το WRC2 έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πεδία του παγκόσμιου ράλλυ, με πληρώματα που κινούνται σε πολύ υψηλό επίπεδο και αυτοκίνητα με μικρές διαφορές μεταξύ τους.

Στην Ελλάδα θα βρεθούν ονόματα όπως οι Yohan Rossel, Leo Rossel, Roope Korhonen, Andreas Mikkelsen και Gus Greensmith, σε μια από τις πιο δυνατές συνθέσεις της χρονιάς.

Επιστροφή της Lancia στα ελληνικά χώματα

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η επιστροφή της Lancia στο Ράλλυ Ακρόπολις. Η τελευταία παρουσία της ιταλικής μάρκας στον ελληνικό αγώνα χρονολογείται από το 1993, όταν οι Carlos Sainz και Andrea Aghini αγωνίστηκαν με τις θρυλικές Delta Integrale.

Φέτος, η Lancia επιστρέφει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μέσω της κατηγορίας WRC2, με τον Yohan Rossel να συγκαταλέγεται στους βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Η παρουσία της μάρκας έχει και συναισθηματικό βάρος, καθώς το όνομα Lancia είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τη χρυσή εποχή των ράλλυ και με την ιστορία του Ακρόπολις.

13 ελληνικά πληρώματα στον αγώνα

Όπως κάθε χρόνο, σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας του Ράλλυ Ακρόπολις είναι και η ελληνική παρουσία. Στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 θα συμμετάσχουν 13 ελληνικά πληρώματα, με έντονο ενδιαφέρον τόσο στο Rally2 όσο και στο Rally3.

Οι Πλάγος-Κουζιώνης, πρώτοι Έλληνες στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2025, επιστρέφουν με Skoda Fabia RS. Με ίδιο αυτοκίνητο θα εκκινήσουν και οι «Ρουστέμης»-Μπακλώρης, οι οποίοι είχαν πετύχει την αντίστοιχη διάκριση το 2024.

Στην κατηγορία Rally2 ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή των Αθανασούλα-Σούκουλη με Hyundai i20 N Rally2, καθώς και των Καρανικόλα-Κακαβά με Ford Fiesta Mk II και Χαλκιά-Τσαούσογλου με Skoda Fabia Evo.

Ελληνικό ενδιαφέρον και στο Rally3

Η ελληνική παρουσία συνεχίζεται και στο Rally3, με πληρώματα που προσθέτουν βάθος στη λίστα συμμετοχών. Ο «Flandy» θα αγωνιστεί με συνοδηγό τον Κωστή Στεφανή, ο οποίος θα φτάσει στην 31η συμμετοχή του στον αγώνα, ένα στοιχείο που από μόνο του δείχνει τη σχέση του με το Ακρόπολις.

Στην ίδια κατηγορία θα βρεθούν επίσης οι Βασιλάκης-Harryman, Νταβάρης-Μακρής, Καλαμαράς-Λαμπράκης και Δελαπόρτας-Παναγιώτουνης, όλοι με Ford Fiesta. Απέναντί τους θα υπάρχει και διεθνής ανταγωνισμός, όπως η συμμετοχή του περσινού πρωταθλητή WRC3, Matteo Fontana.

Εκκίνηση στο The Ellinikon Sports Park

Η αυλαία του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 θα ανοίξει την Πέμπτη 25 Ιουνίου με την EKO Super Special Stage at The Ellinikon Sports Park. Η Υπερειδική θα πραγματοποιηθεί σε παράλληλη χάραξη, προσφέροντας πιο θεαματική μορφή για το κοινό και τηλεοπτικά πιο άμεση εικόνα του αγώνα.

Μετά την Υπερειδική, τα πληρώματα θα κινηθούν προς το Λιμάνι της Κορίνθου. Από εκεί, με το Superfast IV, θα ταξιδέψουν προς την Ιτέα, από όπου την επόμενη ημέρα θα ξεκινήσει το βασικό χωμάτινο σκέλος του αγώνα.

16 ειδικές και 1.488 km συνολικής διαδρομής

Μετά την Υπερειδική, τα πληρώματα θα μπουν στον μαραθώνιο των υπόλοιπων 16 ειδικών διαδρομών, σε έναν αγώνα συνολικού μήκους 1.488 km. Το Ράλλυ Ακρόπολις διατηρεί τον χαρακτήρα του ως ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες του WRC, με διαδρομές που απαιτούν σωστό ρυθμό, ανθεκτικότητα και ψυχραιμία.

Η φετινή σύνθεση, με 12 Rally1, ισχυρό WRC2, επιστροφή της Lancia και 13 ελληνικά πληρώματα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν από τους πιο ενδιαφέροντες ελληνικούς αγώνες των τελευταίων ετών.

