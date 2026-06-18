ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Στο δεξί κάθισμα ενός Rally2 με το Θέμη Χαλκιά – Σοκ και δέος

Μπήκαμε στο δεξί κάθισμα του Skoda Fabia Rally2 evo του Θέμη Χαλκιά πριν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Υπάρχουν εμπειρίες που δύσκολα μπαίνουν σε λέξεις χωρίς να αδικηθούν. Όταν όμως έχεις μεγαλώσει βλέποντας τους θρύλους του Group A να περνούν τέρμα γκάζι από τις ειδικές του Ράλλυ Ακρόπολις, πριν ακόμη σου επιτρεπόταν από τον νόμο να καθίσεις στο μπροστά κάθισμα, η επαφή με ένα πραγματικό αγωνιστικό αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ένα γύρισμα ή μια αποστολή. Είναι επιστροφή σε μια παιδική εμμονή.

McRae, Sainz, Makinen, Loeb, Gronholm, Rovanpera, Delecour και τόσα ακόμη ονόματα δημιούργησαν για πολλούς από εμάς τους νεότερους τον μύθο του Acropolis. Τα χρόνια πέρασαν, το πιτσιρίκι μεγάλωσε, αλλά η «πετριά» παρέμεινε. Και όταν σου δίνεται η ευκαιρία να βρεθείς στο δεξί κάθισμα ενός Rally2, μέσα σε πραγματική ειδική διαδρομή, δίπλα σε έναν οδηγό με τη διαδρομή και την εμπειρία του Θέμη Χαλκιά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις σαν μια ακόμη ημέρα στο γραφείο.

Στα βουνά, λίγο πριν αρχίσει το Acropolis

Λιγότερο από δέκα ημέρες πριν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, βρεθήκαμε στα βουνά, στο περιβάλλον όπου το ελληνικό rallying δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Σκόνη, πέτρα, θερμοκρασία, μηχανικοί σε διαρκή εγρήγορση, οδηγοί και συνοδηγοί απόλυτα συγκεντρωμένοι. Η ατμόσφαιρα πριν από έναν αγώνα όπως το Acropolis έχει πάντα κάτι ιδιαίτερο.

Δεν υπάρχει η λάμψη ενός κλειστού paddock ούτε η άνεση μιας παρουσίασης δρόμου. Υπάρχει δουλειά. Πολλή δουλειά. Κάθε πέρασμα έχει λόγο, κάθε παρατήρηση μετράει, κάθε μικρή αλλαγή μπορεί να παίξει ρόλο σε έναν αγώνα που καταπονεί αυτοκίνητα και πληρώματα όσο λίγοι στο ημερολόγιο του WRC.

Ο Θέμης Χαλκιάς και ο Μάριος Τσαούσογλου ετοιμάζονται για το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με ένα Eldon’s Skoda Fabia Rally2 evo, με την υποστήριξη της EUROINS και αυτοκίνητο της Colin Rallying. Στο ελληνικό σκέλος των συμμετοχών, ο Χαλκιάς είναι από τα πρόσωπα που κουβαλούν μεγάλη εμπειρία στον θεσμό, έχοντας στο παλμαρέ του πολλές παρουσίες στο Ράλλυ Ακρόπολις σε υψηλό επίπεδο.

Στις σημαντικές στιγμές της πορείας του βρίσκονται η 1η θέση μεταξύ των ελληνικών πληρωμάτων στο Ράλλυ Ακρόπολις του 2013, καθώς και το Κύπελλο Χώματος του 2017 με Mitsubishi Lancer Evolution. Η φετινή του συμμετοχή έρχεται και μετά από μια πολύ δυνατή παρουσία στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, δείχνοντας ότι η σχέση του με τον αγώνα παραμένει βαθιά και ενεργή.

Γιατί Rally2 και όχι Clio Rally3

Πέρυσι, ο Θέμης Χαλκιάς συμμετείχε με Renault Clio Rally3. Φέτος, η εικόνα είναι διαφορετική. Το Skoda Fabia Rally2 evo έχει άλλο μέγεθος, βρίσκεται σε άλλο επίπεδο και άλλη κατηγορία αυτοκινήτου.

Ο ίδιος εξήγησε στη μικρή συζήτηση που είχαμε ότι η αλλαγή δεν έγινε για λόγους εντυπωσιασμού. Έγινε κυρίως για την προστασία του Clio Rally3, το οποίο χρησιμοποιεί στο Ελληνικό Πρωτάθλημα Ράλλυ. Έχοντας ζήσει από πρώτο χέρι την καταπόνηση του Acropolis, ήξερε ότι ένας αγώνας με περισσότερα από 300 αγωνιστικά χιλιόμετρα μπορεί να αφήσει βαθύ αποτύπωμα σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο.

«Η αλλαγή έγινε για να προστατεύσουμε το Clio, γιατί είναι το αυτοκίνητο με το οποίο τρέχουμε στο Ελληνικό Πρωτάθλημα», μας είπε. «Το Acropolis είναι ένας αγώνας που καταπονεί πολύ τα αυτοκίνητα και έπρεπε να το σκεφτούμε σωστά».

Αυτή η φράση λέει πολλά για το πώς προσεγγίζουν τα ελληνικά πληρώματα έναν τόσο απαιτητικό αγώνα. Δεν αρκεί η διάθεση. Χρειάζεται στρατηγική, διαχείριση, ρεαλισμός και σεβασμός στο κόστος που έχει κάθε απόφαση.

Η ομάδα πίσω από την προσπάθεια

Ο Θέμης Χαλκιάς δεν μιλά μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι. Μιλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την προσπάθεια. Στο φετινό τους εγχείρημα, βασικός υποστηρικτής είναι η Eldon’s, πίσω από την οποία βρίσκεται ο Γιώργος Ντόντος, ένας άνθρωπος που, όπως τονίζει ο ίδιος, στηρίζει την ομάδα τα τελευταία χρόνια.

«Φέτος είναι φυσικά η Eldon’s, πίσω από την οποία βρίσκεται ο Γιώργος Ντόντος, που μας στηρίζει και μας βοηθά όλα τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο Χαλκιάς. «Θα συμμετάσχει και ο ίδιος στον αγώνα με συνοδηγό τον Νικόλα Ιντζόγλου, με ένα Renault Clio κατηγορίας Rally5 στα χρώματα της Eldon’s».

Στο πλευρό τους βρίσκεται επίσης η ασφαλιστική εταιρεία Euroins, αλλά και ο κ. Σκουριαλός με τις επιχειρήσεις του. Ο Χαλκιάς, όμως, στάθηκε ιδιαίτερα σε κάτι διαφορετικό. Στο αυτοκίνητο υπάρχει και το αυτοκόλλητο του Συλλόγου Πίστη, ενός οργανισμού που δεν λειτουργεί ως χορηγός της ομάδας, αλλά ως σκοπός που η ομάδα θέλει να στηρίξει.

«Πάνω απ’ όλα είναι ο Σύλλογος Πίστη, του οποίου το αυτοκόλλητο θα δείτε πάνω στο αυτοκίνητο», μας είπε. «Δεν μας χορηγεί. Τον χορηγούμε. Αποτελώ μέρος του και έχω ρόλο Γενικού Γραμματέα».

Ο Σύλλογος Πίστη δημιουργήθηκε στις αρχές του 1993 από γονείς που βρέθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και ήθελαν να αντιμετωπίσουν συλλογικά τις ανάγκες παιδιών με νεοπλασματικές παθήσεις. Στόχος του είναι η βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας, η υποστήριξη του έργου των γιατρών και των νοσηλευτών, η ψυχική και οικονομική στήριξη των οικογενειών και η κάλυψη κρίσιμων αναγκών που δεν φαίνονται πάντα προς τα έξω.

Σε ένα περιβάλλον όπου συνήθως μιλάμε για χρόνους, ειδικές, λάστιχα και αποτελέσματα, αυτή η αναφορά είχε άλλο βάρος. Γιατί θυμίζει ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μπορεί να γίνει και μέσο προβολής για κάτι πολύ πιο σημαντικό από έναν τερματισμό.

Τι δεν βλέπει ο θεατής απ’ έξω

Μία από τις ερωτήσεις που θέλαμε να του κάνουμε είχε να κάνει με την αίσθηση εκ των έσω. Τι είναι αυτό που δεν βλέπει ο κόσμος όταν παρακολουθεί ένα rally car να περνά από μια ειδική;

Η απάντηση του Θέμη Χαλκιά ήταν ξεκάθαρη και είχε ιδιαίτερη αξία, ειδικά για τα νεότερα παιδιά που γοητεύονται από την ταχύτητα.

«Κάτι που δύσκολα θα καταλάβει κάποιος απ’ έξω είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό ή εύκολο», μας είπε. «Κι εσύ που μπήκες τώρα μέσα, καταλαβαίνεις ότι ένα τέτοιο αυτοκίνητο και μια τέτοια οδήγηση έχουν συγκεκριμένο μέρος και ώρα που πρέπει να συμβούν».

Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο ουσιαστική.

«Τα νέα παιδιά θέλουμε να έρθουν κοντά μας, να δουν και να γνωρίσουν αυτό που όλοι αγαπάμε, την ταχύτητα, με τον σωστό τρόπο. Ο δημόσιος δρόμος δεν έχει χώρο ούτε για τη μαγκιά, ούτε για την τιμονιά, ούτε για την επίδειξη».

Είναι από τις κουβέντες που πρέπει να ακούγονται συχνότερα. Όχι με διδακτικό ύφος, αλλά από ανθρώπους που ξέρουν τι σημαίνει πραγματική ταχύτητα. Γιατί όταν ένας οδηγός rally λέει ότι ο δημόσιος δρόμος δεν είναι χώρος για επίδειξη, η φράση έχει βάρος.

Στόχος πρώτα ο τερματισμός

Σε έναν αγώνα όπως το Acropolis, ο στόχος δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατος. Η ταχύτητα μετράει, αλλά δεν αρκεί. Η διαχείριση έχει εξίσου μεγάλη σημασία.

«Στόχος πάντα είναι ο τερματισμός», μας είπε. «Να φέρουμε το αυτοκίνητό μας πίσω και να μπορέσουμε να διαφημίσουμε τους χορηγούς μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε εδώ».

Αυτό είναι ίσως το πιο ρεαλιστικό πρόσωπο των ελληνικών συμμετοχών. Οι περισσότεροι δεν ζουν από τους αγώνες. Τους υπηρετούν επειδή τους αγαπούν. Και αυτό δημιουργεί μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην πίεση, στο πάθος και στην ανάγκη να επιστρέψει το αυτοκίνητο ακέραιο.

Όταν τον ρωτήσαμε πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στο «πιέζω» και στο «προφυλάσσω», η απάντηση άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό.

«Καλώς ή κακώς δεν είμαστε επαγγελματίες. Δεν ζούμε από αυτό», είπε. «Μπορεί να το αντιμετωπίζουμε επαγγελματικά επειδή το αγαπάμε, αλλά δεν παύουμε να είμαστε ερασιτέχνες που προσπαθούν να το κάνουν όσο καλύτερα γίνεται».

Και συνέχισε με μια παρατήρηση που αξίζει να μείνει.

«Η οικονομική δυνατότητα που μπορεί να λείπει από πολλούς, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαπρέψουν, δεν επιτρέπει σε πολλά ελληνικά ταλέντα να αναδειχθούν. Πίστεψέ με, έχουμε τα εφόδια, τα ταλέντα και τα μυαλά σαν Ελλάδα να ξεχωρίσουμε σε όλους τους τομείς, αρκεί να μας δοθούν οι κατάλληλες συνθήκες».

Η στιγμή που περνάς το roll cage

Αν και έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να μπω στο δεξί μπάκετ ενός αγωνιστικού προδιαγραφών Rally2, αυτή θα ήταν η πρώτη φορά εντός μίας πραγματικής ειδικής διαδρομής. Θα έβλεπα πως είναι πραγματικά το κλίμα μέσα σε αυτή την πολεμική μηχανή εν ώρα δράσης, από την καλύτερη θέση. Αφού λοιπόν ο Θέμης έκανε τα πρώτα του περάσματα με τον Μάριο Τσαούσογλου στο δεξί κάθισμα να συνεισφέρει όντως στην εμπειρία και να μην αποτελεί απλά ένα υπερφυσικό 5χρονο που κάθεται εκεί με τη λαλιά κομμένη, ήρθε η ώρα να μπούμε κι εμείς.

Ποτέ δεν θα χορτάσω αυτό το ξεχωριστό συναίσθημα του να “σκαρφαλώνεις” για να περάσεις το roll-cage και να βρεθείς σφηνωμένος στο μπάκετ-μπανιέρα, το οποίο σέρνεται μόλις μερικούς πόντους από το έδαφος. Δένεις τις ζώνες 4 σημείων πουλώντας αυτοπεποίθηση λες και το κάνεις χρόνια, ακόμα κι αν ακόμα δεν ξέρεις με σιγουριά που πάει τι, σφίγγεις τα μπόσικα μέχρι να βγει όλος ο αέρας από το στήθος σου και κάπου εκεί το θηρίο παίρνει μπροστά. Ο ήχος πλημμυρίζει τη σπαρτιάτικη καμπίνα και η φωνή του Θέμη από την ενδοεπικοινωνία με ενημερώνει πως ξεκινάμε.

Καθώς τσουλάμε προς την ειδική, η κουβέντα είναι ακόμη χαλαρή. Μου εξηγεί ότι δεν είναι εργοστασιακή ομάδα, ότι δεν μιλάμε για επαγγελματίες που ζουν από αυτό και ότι δεν κινούνται στο απόλυτο όριο.

«Δεν πάμε πάνω από 6 με 7 στα 10», μου λέει.

Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που πρόλαβα να ακούσω πριν ο κύριος που βρισκόταν στα αριστερά μου, αρχίσει να γεμίζει τη μία ταχύτητα μετά την άλλη και τα μάτια μου ανοίξουν διάπλατα λες και ετοιμάζομαι για εξέταση στον οφθαλμίατρο, με εκείνη την ακούσια έκφραση που έχεις όταν ο εγκέφαλος προσπαθεί να προλάβει κάτι που ήδη έχει συμβεί. Σε δευτερόλεπτα, το μοτέρ κόντευε να χτυπήσει τον κόφτη με 4η στο κιβώτιο και τα 120+ km/h που πρόλαβα να δω στην ψηφιακή οθόνη στο κέντρο της κονσόλας, είχαν κάνει την ειδική να μοιάζει στα μάτια μου με σοκάκι πεζοπορίας.

Σοκ και δέος

Το Fabia δεν περνούσε απλώς πάνω από τις αυλακώσεις και τις πέτρες. Τις ισοπέδωνε. Εκεί όπου το μυαλό σου περιμένει αναπήδηση, αστάθεια ή έστω έναν δισταγμό, το αυτοκίνητο συνέχιζε να χτίζει ταχύτητα. Κάθε πάτημα του γκαζιού έμοιαζε να ξεμπαζώνει τη διαδρομή μπροστά του.

Για περίπου δέκα λεπτά, επέστρεψα στην παιδική ηλικία. Σε εκείνη την ηλικία όπου όλα γύρω σου φαίνονται υπερβολικά μεγάλα, υπερβολικά γρήγορα, σχεδόν αδύνατο να τα εξηγήσεις. Μόνο που αυτή τη φορά δεν ήταν εικόνα στην τηλεόραση, ούτε πέρασμα που έβλεπες πίσω από κορδέλες ασφαλείας. Ήταν το δεξί μπάκετ ενός Rally2, μέσα σε πραγματική ειδική.

Δίπλα μου, ο Θέμης έλεγε ότι ακόμη συνήθιζε το ισχυρότερο αυτοκίνητο σε σχέση με το «καθημερινό» του Clio Rally3. Το λέμε ευγενικά, αλλά ακούστηκε περισσότερο σαν δικαιολογία. Γιατί την ίδια στιγμή, χόρευε πάνω στα πεντάλ, φρέναρε με το αριστερό πριν από τις στροφές και πλάσαρε το Skoda με ακρίβεια που μοιάζει σχεδόν παράλογη.

Η αίσθηση δεν είναι απλώς ταχύτητα. Είναι οι δυνάμεις που περνούν στο σώμα, ο θόρυβος, οι κραδασμοί, η βία με την οποία αλλάζει κατεύθυνση το αυτοκίνητο και η ψυχραιμία με την οποία ο οδηγός κάνει όλα αυτά να φαίνονται φυσιολογικά.

Όσα περάσματα κι αν έχεις δει απ’ έξω, δεν αρκούν. Η εμπειρία από μέσα είναι άλλο πράγμα. Ο εγκέφαλος χρειάζεται reset και επανεκκίνηση για να αρχίσει να καταλαβαίνει τον ρυθμό με τον οποίο μπορεί να κινηθεί ένα τέτοιο όχημα στο χώμα. Βλέπεις σε live μετάδοση τη σύγκρουση μεταξύ μηχανολογίας και νόμων της φυσικής, με τους δεύτερους να χάνουν πανηγυρικά.

Όταν αστειεύεσαι τη λάθος στιγμή

Κάπου στα μισά της διαδρομής έκανα το λάθος να αστειευτώ.

«Στο γυρισμό μπορείς να πιέσεις και λίγο», του είπα.

Το ελαφρύ γελάκι που έφτασε στα αυτιά μου από την ενδοεπικοινωνία ήταν το τελευταίο πράγμα που άκουσα πριν το Fabia αρχίσει να σκάβει την κροκάλα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Σε χρόνο μηδέν, οι παλμοί ανέβηκαν ξανά και εγώ προσπαθούσα να μπω στον ρυθμό, έχοντας πια καταλάβει ότι ακόμη κι αν διάβαζα σημειώσεις, ο Θέμης θα με είχε αφήσει τρεις στροφές πίσω στα πρώτα 500 μέτρα.

Να χάνω κόντρα χωρίς καν να οδηγώ, πρώτη φορά μου συμβαίνει.

Και κάπως έτσι, όσο καταιγιστικά ξεκίνησε, τόσο γρήγορα τελείωσε. Επιστρέφοντας προς τον χώρο του service, δώσαμε τα χέρια. Εγώ τον ευχαρίστησα για την εμπειρία. Εκείνος πιθανότατα εκτίμησε ότι δεν γέμισα το ταμπλό με το μεσημεριανό που, κακώς, είχα φάει μία ώρα νωρίτερα.

Μετά από 200 μέτρα, αλλάζει η αντίληψή σου

Το πιο ενδιαφέρον με μια τέτοια εμπειρία είναι ότι δεν χρειάζεται να κρατήσει πολύ για να σε αλλάξει. Αρκούν 200 μέτρα μέσα σε ένα Rally2 για να επαναπροσδιορίσεις τι θεωρούσες γρήγορο.

Όσο σβέλτος κι αν νιώθεις με ένα καλό αυτοκίνητο δρόμου, όσο κι αν πιστεύεις ότι έχεις μια εικόνα για την ταχύτητα, η απόσταση από ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο είναι τεράστια. Δεν μιλάμε απλώς για περισσότερη δύναμη ή καλύτερα φρένα. Μιλάμε για ένα μηχάνημα που έχει φτιαχτεί για να κάνει πράγματα που ο κοινός οδηγός δεν μπορεί ούτε να επεξεργαστεί σε πραγματικό χρόνο.

Και εκεί επιστρέφεις στην κουβέντα του Χαλκιά. Η ταχύτητα έχει χώρο. Έχει ώρα. Έχει κανόνες. Έχει ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν και συνθήκες που έχουν προβλεφθεί γι’ αυτό. Ο δημόσιος δρόμος δεν είναι πεδίο για επίδειξη, ούτε χώρος για να αποδείξει κανείς ότι «το έχει».

Η πραγματική ταχύτητα, όταν τη ζεις από μέσα, σε κάνει περισσότερο ταπεινό. Όχι πιο αλαζονικό.

Το Acropolis μέσα από τα μάτια μιας ελληνικής ομάδας

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις δεν είναι εύκολος αγώνας για κανέναν. Για τα ελληνικά πληρώματα, όμως, η δυσκολία έχει και μια διαφορετική διάσταση. Πέρα από την αγωνιστική πρόκληση, υπάρχει η προσπάθεια να στηθεί σωστά μια συμμετοχή, να βρεθούν οι άνθρωποι και οι πόροι, να υποστηριχθεί το αυτοκίνητο, να καλυφθούν οι ανάγκες και να φτάσει το πλήρωμα στον τερματισμό.

Ο Χαλκιάς και ο Τσαούσογλου μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία με εμπειρία, ρεαλισμό και σεβασμό στο μέγεθος του αγώνα. Δεν υπάρχουν μεγάλα λόγια. Υπάρχει στόχος, υπάρχει ομάδα, υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν και υπάρχει η επιθυμία να εκπροσωπηθεί σωστά μια προσπάθεια που χτίζεται με κόπο.

Αυτό φάνηκε και στις δοκιμές. Στα βλέμματα πριν από κάθε πέρασμα, στις μικρές συζητήσεις, στη δουλειά γύρω από το αυτοκίνητο, στον τρόπο που ο Χαλκιάς μιλούσε για τους χορηγούς, τους συνεργάτες και τον Σύλλογο Πίστη.

Το Acropolis είναι θέαμα για τον θεατή, αλλά για τα πληρώματα είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Είναι αγώνας αντοχής, διαχείρισης, συγκέντρωσης και χαρακτήρα.

Θέμη, σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για την ξεχωριστή εμπειρία. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και καλό τερματισμό.

Ραντεβού στα βουνά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αυτοκίνητο

Škoda Fabia Rally2 evo

Βάση μοντέλου: Škoda Fabia 3ης γενιάς

Αμάξωμα τροποποιημένο για τετρακίνηση

Αγωνιστικό roll cage ασφαλείας

Διαστάσεις και βάρος

Μήκος: 3.999 mm

Μέγιστο πλάτος: 1.820 mm

Ελάχιστο βάρος: 1.230 kg

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος turbo βενζίνης

Άμεσος ψεκασμός

Χωρητικότητα: 1.620 κ.εκ.

Απόδοση

Μέγιστη ισχύς: 214 kW, 291 PS

Μέγιστη ροπή: 425 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων

Μηχανικά διαφορικά εμπρός και πίσω

Ανάρτηση

McPherson εμπρός και πίσω

Φρένα

Δίσκοι ασφάλτου: 355 mm x 32 mm

Δίσκοι χώματος: 300 mm x 32 mm

Ηλεκτρονικά

Σύστημα Magneti Marelli

Ρεζερβουάρ και κατανάλωση

Ειδικό αγωνιστικό ρεζερβουάρ

Χωρητικότητα: 82,5 λίτρα

Κατανάλωση σε ειδική διαδρομή: 0,6 lt/km

Ζάντες

Άσφαλτος: 8” x 18”, ελάχιστο βάρος 8,9 kg

Χώμα: 7” x 15”, ελάχιστο βάρος 8,6 kg