ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Αποτελέσματα 4ης μέρας – Θρίαμβος για τον Ogier

Ο Sebastien Ogier ήταν ο μεγάλος νικητής του Ράλλυ Ακρόπολις 2026, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα και τη δεύτερη φετινή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), μετά την επιτυχία του στο Ράλλυ Καναρίων Νήσων

Ο Γάλλος οδηγός της Toyota ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 3 ώρες, 36 λεπτά και 40,7 δευτερόλεπτα, επιστρέφοντας στην κορυφή του Ράλλυ Ακρόπολις 15 χρόνια μετά την πρώτη του επικράτηση. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Thierry Neuville με Hyundai, 58,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ogier, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Takamoto Katsuta με Toyota, σε απόσταση 3 λεπτών και 4,8 δευτερολέπτων.

Η μάχη για τη νίκη κρίθηκε στις τελευταίες ειδικές διαδρομές. Ο Neuville είχε ξεκινήσει την Κυριακή με προβάδισμα 4,1 δευτερολέπτων, όμως ο Ogier ήταν κατά 5,4 δευτερόλεπτα ταχύτερος στο πρώτο πέρασμα από τους Αγίους Θεοδώρους και πέρασε επικεφαλής της γενικής κατάταξης. Στο «Λουτράκι 1» οι δύο οδηγοί σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, αφήνοντας αμετάβλητη τη διαφορά τους.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο δεύτερο πέρασμα από τους Αγίους Θεοδώρους, όπου ο Neuville αντιμετώπισε δύο κλαταρίσματα στα πίσω ελαστικά. Ο Βέλγος έχασε πολύτιμο χρόνο, ήταν συνολικά 53,5 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Ogier στην ειδική και βρέθηκε 54,8 δευτερόλεπτα πίσω πριν από την τελευταία διαδρομή, το «Λουτράκι 2». Ο Ogier σημείωσε και εκεί τον ταχύτερο χρόνο, «σφραγίζοντας» τη νίκη.

Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αποχώρησε από την Ελλάδα με το απόλυτο των 35 βαθμών. Εκτός από τους 25 βαθμούς της νίκης, εξασφάλισε ακόμη πέντε από τη Super Sunday και άλλους πέντε ως ταχύτερος στην Power Stage. Με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών, ενώ ο δεύτερος Takamoto Katsuta μείωσε τη διαφορά του στους επτά βαθμούς από τον πρωτοπόρο Elfyn Evans.

Στα υπόλοιπα αξιοσημείωτα της τελευταίας ημέρας, ο Josh McErlean είχε έξοδο στους «Αγίους Θεοδώρους 2» και έχασε σημαντικό χρόνο, ενώ ο Adrien Fourmaux υπέστη νέο κλατάρισμα, αυτή τη φορά στο πίσω δεξί ελαστικό στο «Λουτράκι 2», φτάνοντας συνολικά τα τέσσερα κλαταρίσματα στον αγώνα. Παράλληλα, η Hyundai απέσυρε το αυτοκίνητο του Dani Sordo πριν από την εκκίνηση της Power Stage, ενώ ο Ισπανός βρισκόταν στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ συνεχίζεται με το Ράλλυ Εσθονίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου.