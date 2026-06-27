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ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Διακοπή στο SS12 λόγω… θεατών – Στέκονταν στον δρόμο!

ΣΑΒΒΑΤΟ | 27.06.2026
Autotypos Team
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Σε διακοπή της ειδικής διαδρομής «Γυμνό 2» αναγκάστηκαν να προχωρήσουν οι διοργανωτές του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Οριστική διακοπή είχαμε στην ειδική διαδρομή «Γυμνό 2» (SS12) λόγω μη συμμόρφωσης των θεατών.

Συγκεκριμένα, υπήρξαν φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού που δεν ακολούθησαν τις υποδείξεις των κριτών και στέκονταν εντός της αγωνιστικής διαδρομής, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Για τον λόγο αυτό, οι διοργανωτές υποχρεώθηκαν να διακόψουν την ειδική διαδρομή, με τα υπόλοιπα αυτοκίνητα να πραγματοποιούν τα περάσματά τους εκτός αγωνιστικού πλαισίου.

Η διαδρομή παραμένει κλειστή στην κυκλοφορία.

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Tags
#WRC#ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026
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