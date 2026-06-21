Η Cyclon στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026, στο πλευρό του Matteo Fontana

Το Ράλλυ Ακρόπολις δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας στο ημερολόγιο του WRC. Είναι ένας θεσμός που κουβαλά σκόνη, πέτρα, αντοχή, ελληνικό καλοκαίρι και μια σχεδόν μυθική σχέση με τους ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά τους αγώνες.

Σε αυτό το περιβάλλον, όπου τίποτα δεν χαρίζεται και όλα δοκιμάζονται στο όριο, η Cyclon επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας το παρών στο 70ό Ράλλυ Ακρόπολις, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 με 28 Ιουνίου. Η ελληνική εταιρεία λιπαντικών, μέλος του Ομίλου Motor Oil, συνεχίζει μια σχέση δεκαετιών με τον εθνικό μας αγώνα και στηρίζει φέτος τον Matteo Fontana, έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες νέους οδηγούς της παγκόσμιας σκηνής των ράλλυ. Ο 23χρονος Ιταλός δεν είναι απλώς ένα ακόμη ανερχόμενο όνομα. Είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής WRC 3 του 2025 και ένας οδηγός που έχει ήδη γράψει τη δική του μικρή ιστορία στις ελληνικές ειδικές διαδρομές.

Μια σχέση που ξεκινά από τη δεκαετία του ’80

Η παρουσία της Cyclon στο Ράλλυ Ακρόπολις δεν είναι ευκαιριακή. Η εταιρεία έχει συνδέσει το όνομά της με τον αγώνα από τη δεκαετία του ’80, τότε που το εμβληματικό δίδυμο των «Jigger» και Κώστα Στεφανή πρωταγωνιστούσε στις χωμάτινες ειδικές. Εκείνη η εποχή έχει μείνει στη μνήμη των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όχι μόνο για τις εικόνες και τις μάχες, αλλά και για την ελληνική παρουσία σε έναν αγώνα που πάντα απαιτούσε κάτι παραπάνω από ταχύτητα. Από το 1988 έως το 1992, το πλήρωμα κατάφερε να τερματίζει στην πρώτη δεκάδα της γενικής κατάταξης και στην κορυφή των ελληνικών πληρωμάτων για πέντε συνεχόμενα χρόνια. Δεν ήταν μικρό πράγμα. Το Ακρόπολις ήταν και παραμένει ένας αγώνας όπου το αυτοκίνητο πρέπει να αντέξει, ο οδηγός να διαχειριστεί, ο συνοδηγός να παραμείνει απόλυτα συγκεντρωμένος και η μηχανική αξιοπιστία να δουλέψει χωρίς περιθώρια για λάθη. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία μοιάζει να περνά στη σημερινή παρουσία της Cyclon. Όχι απλώς ως μια χορηγική συμμετοχή, αλλά ως συνέχεια μιας διαδρομής που συνδέει την τεχνολογία, την αντοχή και τη στήριξη νέων ταλέντων.

Ο Matteo Fontana ξέρει ήδη τι σημαίνει Ακρόπολις

Ο Matteo Fontana επιστρέφει στην Ελλάδα με ισχυρές συστάσεις. Το 2024 είχε κατακτήσει τη νίκη ανάμεσα στα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally3 στο Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ είχε τερματίσει και στη 15η θέση της γενικής κατάταξης. Για έναν τόσο νέο οδηγό, σε έναν τόσο απαιτητικό αγώνα, αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν απλώς αξιοπρεπές. Ήταν μια ξεκάθαρη δήλωση δυνατοτήτων. Το Ακρόπολις είναι αγώνας που δεν κερδίζεται μόνο με ρυθμό. Θέλει καθαρό μυαλό, σωστή διαχείριση ελαστικών, σεβασμό στις πέτρες, υπομονή στη ζέστη και μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην επίθεση και την επιβίωση. Εκεί είναι που φαίνεται ποιος οδηγός έχει πραγματική προοπτική. Ο Fontana έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να κινηθεί γρήγορα σε τέτοιες συνθήκες, χωρίς να χάσει την ουσία. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο συνοδηγός του, Alessandro Arnaboldi, με το πλήρωμα να μπαίνει στον ελληνικό αγώνα έχοντας πίσω του τη στήριξη της Cyclon. Και εδώ υπάρχει ένας ενδιαφέρων συμβολισμός. Ένας νέος οδηγός, σε έναν σκληρό και ιστορικό αγώνα, με την υποστήριξη μιας ελληνικής εταιρείας που έχει χτίσει μεγάλο μέρος της ταυτότητάς της πάνω στην έννοια της αξιοπιστίας.

Αντοχή, αξιοπιστία και ελληνική τεχνογνωσία

Στους αγώνες ράλλυ, τα λιπαντικά δεν είναι ένα απλό τεχνικό αναλώσιμο. Είναι μέρος της αλυσίδας αξιοπιστίας. Ο κινητήρας δουλεύει σε ακραίες θερμοκρασίες, σε συνεχείς μεταβολές φορτίου, με σκόνη, κραδασμούς και έντονη καταπόνηση. Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι ίσως το καλύτερο σκηνικό για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει πραγματική αντοχή. Η Cyclon έχει αναπτύξει πάνω από 250 διαφορετικούς τύπους λιπαντικών, καλύπτοντας εφαρμογές αυτοκινήτων, βιομηχανίας και ναυτιλίας. Παράλληλα, τα προϊόντα της διατίθενται σε περισσότερες από 60 χώρες, με την εταιρεία να έχει παραγωγική και εμπορική βάση στην Ελλάδα, αλλά σαφώς διεθνή προσανατολισμό. Από τη Βαλκανική και τη Νότια Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Κίνα, η Cyclon έχει εξελιχθεί σε ένα brand που ανταγωνίζεται σε αγορές με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η τεχνολογία TriboACT®, μια φόρμουλα κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την LPC. Σύμφωνα με την εταιρεία, βασίζεται σε ένα ειδικό σύστημα πρόσθετων που ενισχύει την προστασία του κινητήρα, τη συνοχή του λιπαντικού φιλμ, τον έλεγχο της φθοράς και την καθαρότητα σε κρίσιμα σημεία, όπως η περιοχή του υπερσυμπιεστή. Με απλά λόγια, δεν μιλάμε μόνο για λάδι. Μιλάμε για τεχνολογία που προσπαθεί να μειώσει φθορές, να βελτιώσει απόδοση και να συμβάλει στη μακροχρόνια αξιοπιστία του μηχανολογικού συνόλου.

Η υπερειδική στο Ελληνικό ανοίγει τη δράση

Το φετινό Ράλλυ Ακρόπολις θα ξεκινήσει με την υπερειδική διαδρομή στο Ελληνικό, δίνοντας στον κόσμο την ευκαιρία να δει από κοντά τα πληρώματα πριν η δράση περάσει στις κλασικές, σκληρές χωμάτινες ειδικές. Ο Εμπορικός Διευθυντής της LPC, Βασίλης Μόνος, ανέφερε πως η εταιρεία ανυπομονεί για την έναρξη της δράσης και δήλωσε ιδιαίτερα περήφανη που υποστηρίζει τον ταλαντούχο Matteo. Η επιστροφή της Cyclon στο πλευρό ενός ανερχόμενου οδηγού στο 70ό Ράλλυ Ακρόπολις έχει μεγαλύτερη σημασία από μια απλή εταιρική παρουσία. Συνδέει το παρελθόν με το σήμερα, την ελληνική αγωνιστική μνήμη με τη σύγχρονη διεθνή σκηνή, και την τεχνογνωσία των λιπαντικών με έναν αγώνα που παραδοσιακά ξεχωρίζει εκείνους που αντέχουν από εκείνους που απλώς ξεκινούν γρήγορα. Γιατί στο Ακρόπολις, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να γράψεις έναν καλό χρόνο. Είναι να φτάσεις στο τέλος. Και εκεί, η αντοχή, η αξιοπιστία και η σωστή υποστήριξη κάνουν όλη τη διαφορά.

Τι κρατάμε;