Η Toyota κέρδισε το διασημότερο αγώνα 24 Ωρών και ετοιμάζεται για το Ράλλυ Ακρόπολις

Άλλη μια σπουδαία νίκη για την Toyota Racing στις 24 Ώρες του Le Mans και επόμενος σταθμός το Ράλλυ Ακρόπολις!

Η Toyota κατέκτησε μια σπουδαία νίκη στις 24 Ώρες του Le Mans, επικρατώντας στον θρυλικό αγώνα που αποτέλεσε τον τρίτο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) της FIA για το 2026. Μπροστά σε 350.105 θεατές, η ιαπωνική ομάδα έγραψε ακόμη ένα κεφάλαιο στην ιστορία της, κατακτώντας την έκτη συνολικά νίκη της στον γαλλικό αγώνα έπειτα από μια εξαντλητική μάχη 24 ωρών στην κατηγορία Hypercar.

Επόμενος σταθμός το Ράλλυ Ακρόπολις, με την Toyota να θέλει να βάλει άλλη μια σημαντική διάκριση στο ήδη εντυπωσιακό παλμαρέ της.

Το #7 TOYOTA TR010 HYBRID στην κορυφή

Το πλήρωμα των Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries οδήγησε το #7 TOYOTA TR010 HYBRID στην κορυφή, ολοκληρώνοντας 381 γύρους και περνώντας πρώτο την καρό σημαία με διαφορά μόλις 10,913 δευτερολέπτων από τη δεύτερη θέση. Για τους Conway και Kobayashi ήταν η δεύτερη νίκη τους στο Le Mans μετά το 2021, ενώ για τον Nyck de Vries ήταν η πρώτη του συνολικά στον ιστορικό αγώνα.

Η επιτυχία της Toyota έγινε ακόμη μεγαλύτερη χάρη στο δεύτερο βάθρο που κατέκτησε το #8 TR010 HYBRID των Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryō Hirakawa, οι οποίοι τερμάτισαν τρίτοι, μόλις 20,417 δευτερόλεπτα πίσω από τους νικητές.

Παρότι τα δύο Toyota ξεκίνησαν από μη ιδανικές θέσεις μετά από μια δύσκολη διαδικασία Hyperpole, η ομάδα ακολούθησε επιθετική στρατηγική ανεφοδιασμών από τα πρώτα κιόλας στάδια του αγώνα. Η επιλογή αυτή επέτρεψε στα δύο TR010 HYBRID να εκμεταλλευτούν την καθαρή πίστα και να αναρριχηθούν γρήγορα στις πρώτες θέσεις.

Το #7 αντιμετώπισε νωρίς ένα κλατάρισμα που το άφησε πίσω στην κατάταξη, όμως ο εξαιρετικός ρυθμός του, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, το επανέφερε στη μάχη της κορυφής. Από την άλλη πλευρά, το #8 βρέθηκε ακόμη και στην πρώτη θέση, αλλά μια έξοδος, μια ποινή διέλευσης από τα pits και μια επισκευή στα φρένα περιόρισαν τις πιθανότητές του για τη νίκη.

Η είσοδος του αυτοκινήτου ασφαλείας περίπου έξι ώρες πριν τον τερματισμό ανακάτεψε ξανά την τράπουλα, δημιουργώντας μια συναρπαστική τετραπλή μάχη για την κορυφή. Τρεις ώρες πριν από το τέλος, οι Nyck de Vries και Brendon Hartley έφεραν προσωρινά την TOYOTA RACING στις δύο πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης.

Στο φινάλε, ο Kamui Kobayashi διαχειρίστηκε ιδανικά την πίεση και χάρισε τη νίκη στο #7, ενώ το #8 ολοκλήρωσε τον θρίαμβο της Toyota με την τρίτη θέση.

Kamui Kobayashi (Επικεφαλής Ομάδας και οδηγός, αυτοκίνητο #7): «Ήταν πολύ δύσκολο για εμάς, αλλά δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Το αυτοκίνητο #7 είχε πολλές δεύτερες θέσεις στο Le Mans, αλλά τελικά πήραμε τη δεύτερη νίκη μας. Περιμέναμε τόσο καιρό για αυτή τη νίκη και είναι καταπληκτικό. Όλη η εβδομάδα δεν ήταν εύκολη, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα που δεν ήταν ομαλός. Είχαμε ένα κλατάρισμα νωρίς και αυτό μας δυσκόλεψε. Αλλά ο Mike, ο Nyck, οι μηχανικοί μας και το πλήρωμα των pits έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ήταν μια απίστευτη μέρα. Ευχαριστούμε όλους όσους το έκαναν να συμβεί, συμπεριλαμβανομένων όλων των οπαδών που κάνουν αυτό το γεγονός τόσο ξεχωριστό».

Οι διπλοί βαθμοί που συγκέντρωσε η Toyota στο Le Mans αύξησαν το προβάδισμά της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών Hypercar στους 132 βαθμούς, έναντι 96 της BMW και 62 της Ferrari. Παράλληλα, το πλήρωμα του #7 με τους Kamui Kobayashi, Mike Conway και Nyck de Vries πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών με 75 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της TOYOTA RACING στο φετινό WEC.

Ο επόμενος γύρος του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένος για τις 12 Ιουλίου στην πίστα του Ιντερλάγκος, με τον 6ωρο αγώνα του Σάο Πάολο.

Επόμενος σταθμός το Ράλλυ Ακρόπολις

Μετά τον θρίαμβο στις 24 Ώρες του Le Mans, η Toyota Gazoo Racing στρέφει πλέον την προσοχή της στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC). Ο ελληνικός αγώνας θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2026 και αποτελεί τον 8ο γύρο της φετινής σεζόν.

Η Toyota Gazoo Racing συνεχίζει να αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη του WRC τα τελευταία χρόνια, έχοντας κατακτήσει διαδοχικούς τίτλους κατασκευαστών και οδηγών, ενώ και φέτος πρωταγωνιστεί στη μάχη των πρωταθλημάτων. Στον εθνικό μας αγώνα, η ιαπωνική ομάδα θα δώσει το «παρών» με πέντε Toyota GR Yaris Rally1, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της σε έναν από τους σημαντικότερους και πιο ιστορικούς αγώνες του θεσμού.

Το Ράλλυ Ακρόπολις παραμένει σημείο αναφοράς στο καλεντάρι του WRC, χάρη στις σκληρές ειδικές διαδρομές, τις υψηλές θερμοκρασίες και τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που δοκιμάζουν ανθρώπους και μηχανές.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Toyota Gazoo Racing θα επιδιώξει να συνεχίσει την εντυπωσιακή πορεία της, διεκδικώντας ακόμη μία σημαντική νίκη σε έναν αγώνα που παραδοσιακά ξεχωρίζει για τον βαθμό δυσκολίας και το κύρος του.