Ο 9-φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Sébastien Ogier, στην κορυφή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Ο Sébastien Ogier κέρδισε το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 με Toyota, έπειτα από μάχη με Neuville και δραματικό φινάλε.

Ο Sébastien Ogier επέστρεψε στην κορυφή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, κατακτώντας τη νίκη στην εξαντλητική φετινή έκδοση του ελληνικού αγώνα. Ο 9 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, με συνοδηγό τον Vincent Landais, οδήγησε το Toyota GR Yaris Rally1 στην πρώτη θέση, ολοκληρώνοντας ιδανικά ένα Σαββατοκύριακο που είχε όλα όσα χαρακτηρίζουν το «Ράλλυ των Θεών»: ζέστη, πέτρες, φθορά, κλαταρίσματα και μια μάχη που κρίθηκε την τελευταία ημέρα.

Ο Γάλλος της Toyota Gazoo Racing World Rally Team επικράτησε με διαφορά 58,3 δευτερολέπτων από τον Thierry Neuville, σε έναν αγώνα όπου η αντοχή αποδείχθηκε εξίσου σημαντική με την ταχύτητα. Ήταν η 69η νίκη της καριέρας του Ogier στο WRC και η δεύτερη στο Ράλλυ Ακρόπολις, 15 χρόνια μετά την πρώτη του επιτυχία στον ελληνικό χωμάτινο αγώνα.

Ένα Ακρόπολις όπως παλιά, σκληρό μέχρι το τέλος

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη φήμη του ως ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βραχώδεις και ανώμαλοι ελληνικοί χωματόδρομοι δοκίμασαν ελαστικά, αναρτήσεις, πληρώματα και στρατηγικές.

Η Toyota ξεκίνησε τον αγώνα με δύσκολες συνθήκες, καθώς οι πέντε οδηγοί της άνοιγαν ουσιαστικά τον δρόμο λόγω των ισχυρών θέσεών τους στο πρωτάθλημα. Αυτό σήμαινε ότι καθάριζαν το χαλαρό χαλίκι για τους αντιπάλους που ακολουθούσαν, χάνοντας χρόνο στις πρώτες ειδικές της Παρασκευής.

Ο Ogier, όμως, είχε την καλύτερη θέση εκκίνησης μεταξύ των οδηγών της Toyota, ξεκινώντας πέμπτος στον δρόμο. Το εκμεταλλεύτηκε όσο μπορούσε και έκλεισε την Παρασκευή σε απόσταση περίπου 10 δευτερολέπτων από την κορυφή, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες του για τη νίκη.

Η μάχη με τον Neuville

Ο Thierry Neuville ήταν αυτός που έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα για μεγάλο μέρος του τριημέρου. Ο Βέλγος της Hyundai είχε το προβάδισμα μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική Παρασκευή και το διατήρησε μέχρι το τέλος του Σαββάτου, όμως η διαφορά από τον Ogier είχε μειωθεί στα 4,1 δευτερόλεπτα.

Η Κυριακή ξεκίνησε με τον Ogier αποφασισμένο να πιέσει. Στην πρώτη ειδική της ημέρας πήρε το προβάδισμα, ενώ στην επόμενη ειδική ο ίδιος και ο Neuville σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, κρατώντας τη μάχη ανοιχτή μέχρι τις δύο τελευταίες διαδρομές.

Το καθοριστικό σημείο ήρθε στην προτελευταία ειδική. Ο Ogier σημείωσε ακόμη έναν κορυφαίο χρόνο, την ώρα που ο Neuville αντιμετώπισε ζημιά στα ελαστικά, χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Από εκεί και πέρα, ο Γάλλος είχε πλέον διαφορά ασφαλείας πριν από την Power Stage.

Μέγιστη συγκομιδή βαθμών για τον Ogier

Ο Ogier δεν αρκέστηκε στη διαχείριση. Στην τελευταία ειδική, τη Wolf Power Stage στο Λουτράκι, ήταν ξανά ταχύτερος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μαζί με τον Vincent Landais εξασφάλισαν όχι μόνο τη γενική νίκη, αλλά και την πρωτιά στην Power Stage και στη Super Sunday.

Αυτό του έδωσε τη μέγιστη συγκομιδή των 35 βαθμών, αποτέλεσμα ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο ίδιος, σχολιάζοντας τη νίκη του, στάθηκε στη δυσκολία του αγώνα και στο πόσο κρίσιμο ήταν να μείνει μακριά από προβλήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι Έλληνες θεοί ήταν ξανά μαζί μου».

Η ατάκα ταιριάζει απόλυτα στο φετινό Ακρόπολις, γιατί ο αγώνας δεν κρίθηκε μόνο στην καθαρή ταχύτητα. Κρίθηκε στη διαχείριση, στην αντοχή και στην ικανότητα του πληρώματος να αποφύγει τις παγίδες που παραδοσιακά κρύβουν οι ελληνικές ειδικές.

Διπλό βάθρο για την Toyota

Η Toyota είχε ακόμη έναν λόγο να χαμογελά, καθώς ο Takamoto Katsuta με τον Aaron Johnston ανέβηκαν στο βάθρο, τερματίζοντας στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Ο Ιάπωνας πραγματοποίησε έναν ιδιαίτερα σταθερό αγώνα, αποφεύγοντας τα μεγάλα προβλήματα σε συνθήκες όπου πολλοί αντίπαλοι έχασαν χρόνο από κλαταρίσματα ή εξόδους.

Ο Katsuta είχε δύσκολο έργο την Παρασκευή, καθώς εκκινούσε δεύτερος στον δρόμο, όμως ακολούθησε συντηρητική και ώριμη στρατηγική. Δεν είχε σημαντικό πρόβλημα με το αυτοκίνητο, κράτησε σταθερό ρυθμό και επιβραβεύθηκε με ένα πολύτιμο βάθρο.

Ο Sami Pajari με τον Marko Salminen ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην τέταρτη θέση μετά την αναθεώρηση της κατάταξης, έχοντας ανακάμψει εντυπωσιακά από τη 15η θέση στην οποία είχαν βρεθεί μετά από αλλαγή ελαστικού την Παρασκευή. Ο Pajari ήταν επίσης δεύτερος τόσο στην Power Stage όσο και στη Super Sunday, παίρνοντας σημαντικούς επιπλέον βαθμούς.

Ο Evans κρατά την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα

Ο Elfyn Evans και ο Scott Martin είχαν από τα πιο δύσκολα έργα του αγώνα, ανοίγοντας τον δρόμο την Παρασκευή ως πρωτοπόροι του πρωταθλήματος. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, κατάφεραν να ανακάμψουν και να πλησιάσουν την τέταρτη θέση, μέχρι που μια αλλαγή ελαστικού στην τελευταία ειδική του Σαββάτου τους κόστισε σημαντικό χρόνο.

Την Κυριακή, οι ελπίδες για ανάκτηση βαθμών περιορίστηκαν από ακόμη ένα πρόβλημα με ελαστικό στην πρώτη ειδική της ημέρας. Παρ’ όλα αυτά, μετά και τις ποινές που επιβλήθηκαν σε McErlean και Fourmaux, ο Evans ανέβηκε στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης και παραμένει επικεφαλής στο πρωτάθλημα οδηγών.

Για την Toyota, το αποτέλεσμα στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και σε επίπεδο κατασκευαστών, καθώς η TGR-WRT συνεχίζει να προηγείται και αύξησε τη διαφορά της από τη Hyundai.

Οι ποινές που άλλαξαν την τελική κατάταξη

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, οι Αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή ενός λεπτού στους Joshua McErlean – Eoin Treacy και στους Adrien Fourmaux – Alexandre Coria για παράβαση κανονισμών ασφαλείας, καθώς σε ξεχωριστές περιπτώσεις ο συνοδηγός δεν ήταν σωστά προσδεδεμένος ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν σε κίνηση.

Η ποινή άλλαξε την τελική εικόνα της γενικής κατάταξης. Ο McErlean, που είχε αρχικά βρεθεί τέταρτος, έπεσε στην έκτη θέση, ενώ ο Fourmaux υποχώρησε στην έβδομη. Έτσι, ο Pajari ανέβηκε τέταρτος και ο Evans πέμπτος, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συγκομιδή της Toyota.

Η αναθεωρημένη γενική κατάταξη

Θέση Πλήρωμα Αυτοκίνητο Διαφορά 1 Sébastien Ogier / Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 3h36m40.7s 2 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +58.3s 3 Takamoto Katsuta / Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +3m04.8s 4 Sami Pajari / Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +5m02.2s 5 Elfyn Evans / Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +5m54.9s 6 Josh McErlean / Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +5m55.5s 7 Adrien Fourmaux / Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +6m08.7s 8 Mārtiņš Sesks / Renārs Francis Ford Puma Rally1 +8m05.8s 9 Robert Virves / Jakko Viilo Skoda Fabia RS Rally2 +9m50.1s 10 Andreas Mikkelsen / Jørn Listerud Skoda Fabia RS Rally2 +10m52.5s

WRC2: Νίκη Virves με Skoda

Στην κατηγορία WRC2, τη νίκη πήραν οι Robert Virves – Jakko Viilo με Skoda Fabia RS Rally2, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα και στην ένατη θέση της γενικής κατάταξης. Δεύτεροι στην κατηγορία τερμάτισαν οι Andreas Mikkelsen – Jørn Listerud, επίσης με Skoda Fabia RS Rally2.

Για την Toyota, σημαντική ήταν και η παρουσία των GR Yaris Rally2, με τους Alejandro Cachón, Roope Korhonen και Diego Domínguez να ολοκληρώνουν στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση της WRC2 αντίστοιχα.

Ο Yuki Yamamoto, οδηγός του προγράμματος TGR WRC Challenge, έδειξε καλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έκλεισε το ελληνικό ράλι με νίκη στην Power Stage της WRC2, παρότι ο χρόνος που χάθηκε από κλαταρίσματα τον άφησε δέκατο στην κατηγορία.

Τι ακολουθεί στο WRC

Μετά την Ελλάδα, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ συνεχίζεται με το Ράλι Εσθονίας, από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου. Εκεί το σκηνικό αλλάζει εντελώς, καθώς οι ομάδες περνούν από το σκληρό, βραχώδες ελληνικό χώμα σε γρήγορες ειδικές με πιο μαλακή και αμμώδη επιφάνεια.

Για τον Ogier, η νίκη στο Ακρόπολις ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα που χρειαζόταν για να μείνει δυνατά στο κυνήγι του πρωταθλήματος. Για την Toyota, ήταν ακόμη μία απόδειξη βάθους, καθώς η ομάδα έφυγε από την Ελλάδα με νίκη, διπλό βάθρο και ισχυρή παρουσία στις κρίσιμες βαθμολογίες της Κυριακής.

Τι κρατάμε;