Ο Επίσημος Οδηγός του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 με τον Ελεύθερο Τύπο την Κυριακή 21 Ιουνίου

Κανόνες ασφαλείας, πρόσβασης, στάθμευσης και πρόγραμμα ειδικών για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Όλα στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής!

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 είναι ένας από τους σημαντικότερους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, αλλά για τον θεατή δεν είναι μια απλή βόλτα στο βουνό. Η σωστή προετοιμασία, η έγκαιρη άφιξη και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας δεν είναι τυπικές συστάσεις. Είναι προϋποθέσεις για να κυλήσει ο αγώνας ομαλά και να μπορέσει το κοινό να απολαύσει το θέαμα χωρίς κινδύνους.

Πριν ταξιδέψετε προς οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, πρέπει να γνωρίζετε πότε κλείνουν οι δρόμοι, πώς πρέπει να παρκάρετε, πού επιτρέπεται να σταθείτε και ποια σημεία θεωρούνται απαγορευμένα.

Στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής 21/6 θα βρείτε τα πάντα, μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα ειδικών της κάθε ημέρας για να ζήσετε από κοντά την αξέχαστη εμπειρία του «Ράλλυ των Θεών»!