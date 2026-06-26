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ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Παρνασσός: ο Fourmaux με εκπληκτικό χρόνο ηγείται της γενικής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Οι οδηγοί της Hyundai δείχνουν την δυναμική τους από νωρίς έχοντας καταλάβει τις δύο πρώτες θέσεις της γενικής, μετά την ολοκλήρωση της 3ης ειδικής στον Παρνασσό

Ειδική Διαδρομή: Παρνασσός 

Μήκος: 22,28 χλμ.

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 26°C

Συνθήκες οδοστρώματος: Μαλακό και μπόσικο χώμα

Φυσικά μιλάμε για Ράλλυ και μάλιστα για το Ακρόπολις, οπότε οποιαδήποτε εξαγωγή πρώιμων συμπερασμών, είναι τουλάχιστον ριψοκίνδυνη. Μέχρι στιγμής πάντως η Hyundai έχει μπει «με το δεξί» στον αγώνα. Ο Adrien Fourmaux σημείωσε έναν εκπληκτικό χρόνο και τέθηκε επικεφαλής της γενικής κατάταξης, ενώ ο «ομόσταυλος» Thierry Neuville πέτυχε το δεύτερο ταχύτερο χρόνο, 2 δλ. πίσω από τον Γάλλο οδηγό. Ο Sebastien Ogier διατηρήθηκε στην τρίτη θέση γενικής, αλλά πλέον με διαφορά 14,1 δευτερολέπτων. Στους άτυχους, ο Dani Sordo είχε κλατάρισμα, χάνοντας σχεδόν 2 λεπτά.

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Δεν είχα αίσθηση, δεν είχα πρόσφυση. Δύσκολη ειδική».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Έχει πολλές πέτρες. Δύσκολη ειδική. Είναι νέα ειδική, τσεκάραμε τις σημειώσεις σε κάποια σημεία, δεν ήταν άσχημα».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Είμαι προσεκτικός, δεν πιέζουμε. Δεν κατάλαβα πως έγινε το κλατάρισμα στην προηγούμενη ειδική».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Προσπαθώ να φερθώ έξυπνα σε πολλά σημεία, να ακολουθώ καθαρές γραμμές για να μην καταστρέψω τα ελαστικά».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Προφύλαξα το αυτοκίνητο, έχει πολλές πέτρες, η διαφορά με τον Adrien είναι, όμως, μεγάλη. Έχει, προφανώς, άλλη προσέγγιση».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Προσπαθούσα να προφυλάξω τα ελαστικά,παρόλα αυτά νιώθεις ότι δεν έχεις πρόσφυση. Στην αρχή πίεσα, θα δούμε τι θα γίνει».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Καλό συναίσθημα. Παλεύω με το πίσω μέρος σε κάποια σημεία, προσπαθώ να αποφύγω όσες περισσότερες πέτρες μπορώ. Είναι καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα, πάντως. Δεν είχαμε προβλήματα».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Δεν είχα πρόσφυση, φαντάζομαι ότι έτσι ήταν για όλους. Τα ελαστικά καταπονούνται πολύ σε αυτές τις ειδικές».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Είχαμε κλατάρισμα. Προσπαθούσα να κρατήσω καθαρές γραμμές, αλλά μια πέτρα έσκισε το πλαϊνό του ελαστικού».

Σταμάτησαν στην ειδική για αλλαγή ελαστικού, μετά από κλατάρισμα.

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Προσπαθούσα να είμαι προσεκτικός, να αποφύγω κάποιο κλατάρισμα. Είναι πραγματικά δύσκολη ειδική».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Δεν μπορούσα να βρω ρυθμό. Οι συνθήκες είναι πολύ σκληρές».

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Ωραία ειδική, την ευχαριστηθήκαμε».

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Tags
#ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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