Πώς τα πήγαν οι αγωνιστικές Lancia στην επιστροφή τους στο Ράλλυ Ακροπολις;

Η Lancia Corse HF ολοκλήρωσε μία από τις δυσκολότερες δοκιμασίες της φετινής σεζόν στο Ράλλυ Ακρόπολις, αποκομίζοντας πολύτιμα συμπεράσματα για την εξέλιξη της νέας Ypsilon Rally2 HF Integrale σε χωμάτινες ειδικές διαδρομές.

Η Lancia επέστρεψε στο Ράλλυ Ακρόπολις και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, τις σκληρές συνθήκες και τις ατυχίες που αντιμετώπισαν ορισμένα πληρώματα, η ιταλική ομάδα θεωρεί θετικό τον συνολικό απολογισμό και στρέφει πλέον την προσοχή της στις επόμενες διεθνείς αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Το Ράλλυ Ακρόπολις επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη φήμη του ως ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Με περισσότερα από 320 αγωνιστικά χιλιόμετρα, δύσβατες χωμάτινες διαδρομές και ακραίες θερμοκρασίες, ο αγώνας έθεσε σε δοκιμασία τόσο τα πληρώματα όσο και τα αυτοκίνητα.

Το καλύτερο αποτέλεσμα για τη Lancia Corse HF ήρθε από τους Léo Rossel και Guillaume Mercoiret, οι οποίοι τερμάτισαν στην έκτη θέση. Ακριβώς πίσω τους ολοκλήρωσαν τη διαδρομή οι Pablo Sarrazin και Yannick Roche, που κατέλαβαν την έβδομη θέση, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες του ημερολογίου του WRC.

Οι Yohan Rossel και Arnaud Dunand είχαν δείξει από νωρίς ότι μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν, κινούμενοι σε ανταγωνιστικούς ρυθμούς στις πρώτες ειδικές διαδρομές. Ωστόσο, ένα πρόβλημα στην 10η Ειδική Διαδρομή τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν πρόωρα, στερώντας τους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Παρά την ατυχία, το γαλλικό πλήρωμα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει την ταχύτητα για να διακριθεί και στο χώμα.

Δύσκολο ήταν και το φινάλε για τους Conner Martell και Alessandro Gelsomino, οι οποίοι πραγματοποιούσαν την πρώτη τους συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με το Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Το πλήρωμα εγκατέλειψε στην 14η Ειδική Διαδρομή έπειτα από ανατροπή του αυτοκινήτου, με το θετικό στοιχείο να είναι πως τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός βγήκαν σώοι από το ατύχημα.

Παρά τις δυσκολίες, η Lancia θεωρεί ότι το Ράλλυ Ακρόπολις αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο τεστ για την Ypsilon Rally2 HF Integrale σε χωμάτινες συνθήκες. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και η εμπειρία που αποκτήθηκε αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη συνέχεια της εξέλιξης του αυτοκινήτου ενόψει των επόμενων αγώνων της χρονιάς.

Η δράση συνεχίζεται άμεσα, καθώς ήδη από την επόμενη εβδομάδα η Lancia Corse HF θα αγωνιστεί στο Rally di Roma Capitale, στο πλαίσιο του FIA European Rally Championship (ERC). Εκεί, οι Yohan Rossel και Nikolay Gryazin θα διεκδικήσουν ένα καλό αποτέλεσμα στις ασφάλτινες ειδικές διαδρομές του σημαντικότερου αγώνα του ERC στην Ιταλία.

Ο Didier Clément, Team Principal της Lancia Corse HF, δήλωσε: «Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες για μηχανικούς και πληρώματα. Έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε ικανοποιημένοι, παρότι ελπίζαμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μετά από πολλή δουλειά που ακολούθησε το Ράλλυ Πορτογαλίας, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο. Ο Yohan Rossel έδειξε τη βελτίωσή του, παρά το μειονέκτημα ότι εκκινούσε πρώτος στον δρόμο του WRC2. Δυστυχώς, ένα πρόβλημα στον κινητήρα σταμάτησε την πορεία του. Ο Léo Rossel, στην επιστροφή του στο χώμα, βελτίωνε συνεχώς τον ρυθμό του στις ειδικές, φτάνοντας σε ένα πολλά υποσχόμενο επίπεδο. Ο Pablo Sarrazin πέτυχε τον πιο επιτυχημένο αγώνα WRC της μέχρι τώρα καριέρας του, ενώ ο Conner Martell εντυπωσίασε στην πρώτη του εμφάνιση σε αυτό το επίπεδο. Όλα αυτά μας κάνουν να αισιοδοξούμε για τους επόμενους αγώνες».