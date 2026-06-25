Πού θα δεις δωρεάν την Υπερειδική και την Τελετή Έναρξης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 και όλο το πρόγραμμα TV.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, με την Υπερειδική Διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park και το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο σε όσους θα βρεθούν από κοντά στο Ελληνικό. Η EKO Super Special Stage και η Τελετή Έναρξης θα μεταδοθούν δωρεάν, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει το πρώτο μεγάλο στιγμιότυπο του φετινού «Ράλλυ των Θεών» χωρίς συνδρομή.

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Συγκεκριμένα, η Υπερειδική θα μεταδοθεί ζωντανά στις 19:00 από το YouTube κανάλι της COSMOTE TV, ενώ θα προβληθεί δωρεάν και από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Παράλληλα, όλη η δράση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με τις 17 ειδικές διαδρομές, θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5HD.

Πού θα δεις δωρεάν την Υπερειδική στο Ελληνικό

Η δωρεάν μετάδοση αφορά την αγωνιστική εκκίνηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, δηλαδή την SS1 EKO Super Special Stage, που θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park.

Οι θεατές μπορούν να τη δουν:

από το YouTube κανάλι της COSMOTE TV ,

, από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ,

, καθώς και μέσα από το περιβάλλον της COSMOTE TV, για τους συνδρομητές.

Η μετάδοση έχει προγραμματιστεί για τις 19:00, ώρα κατά την οποία ξεκινά και η δράση της Υπερειδικής. Πρόκειται για το πρώτο αγωνιστικό σκέλος του φετινού Ράλλυ Ακρόπολις, με την ασφάλτινη διαδρομή στο Ελληνικό να λειτουργεί ως η μεγάλη τηλεοπτική εικόνα της έναρξης.

Όλες οι ειδικές στο COSMOTE SPORT 5HD

Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν ολόκληρο τον αγώνα, η πλήρης τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει από το COSMOTE SPORT 5HD. Το κανάλι θα μεταδώσει και τις 17 ειδικές διαδρομές του 8ου γύρου του FIA World Rally Championship για το 2026, από το Shakedown της Πέμπτης έως τη Wolf Power Stage της Κυριακής στο Λουτράκι.

Η κάλυψη της COSMOTE TV δεν περιορίζεται στις ζωντανές μεταδόσεις των ειδικών. Η δημοσιογραφική ομάδα θα βρίσκεται στα βασικά σημεία του αγώνα, με ειδικές εκπομπές, ζωντανές συνδέσεις, συνεντεύξεις, αφιερώματα και παρασκήνιο από το Ελληνικό και το Λουτράκι.

Η εκπομπή Acropolis Rally Show

Καθημερινή παρουσία στο πρόγραμμα έχει και η εκπομπή Acropolis Rally Show, με τους Κώστα Ψάρρα και Γιάννη-Μάριο Παπαδόπουλο. Καλεσμένος θα είναι ο πρωταθλητής ράλλυ χώματος Γιώργος Αμούτζας.

Η εκπομπή θα μεταδίδεται από την Τετάρτη 24 Ιουνίου έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου, με ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, συνεντεύξεις και παρασκήνιο από τον αγώνα. Ιδιαίτερα την Πέμπτη, ημέρα της Υπερειδικής, το Acropolis Rally Show θα μεταδοθεί και από το COSMOTE SPORT START και από το YouTube κανάλι της COSMOTE TV, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση στο κοινό.

Το πρόγραμμα μεταδόσεων του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Τετάρτη 24 Ιουνίου

Ώρα Μετάδοση Κανάλι 19:00 Acropolis Rally Show COSMOTE SPORT 5HD

Πέμπτη 25 Ιουνίου

Ώρα Μετάδοση Κανάλι 09:00 Shakedown COSMOTE SPORT 5HD 17:30 Acropolis Rally Show COSMOTE SPORT 5HD, COSMOTE SPORT START, YouTube COSMOTE TV 19:00 SS1 EKO Super Special Stage COSMOTE SPORT 5HD, COSMOTE SPORT START, YouTube COSMOTE TV, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 21:00 Acropolis Rally Show COSMOTE SPORT 5HD, COSMOTE SPORT START, YouTube COSMOTE TV

Παρασκευή 26 Ιουνίου

Η Παρασκευή περιλαμβάνει έξι ειδικές διαδρομές στη Στερεά Ελλάδα, με Βωξίτες, Παρνασσό, Στείρι, Ελικώνα και Θήβα. Όλες θα μεταδοθούν από το COSMOTE SPORT 5HD.

Ώρα Ειδική Κανάλι 08:45 SS2 Βωξίτες COSMOTE SPORT 5HD 09:50 SS3 Παρνασσός COSMOTE SPORT 5HD 11:10 SS4 Στείρι 1 COSMOTE SPORT 5HD 13:35 SS5 Ελικώνας COSMOTE SPORT 5HD 14:45 SS6 Στείρι 2 COSMOTE SPORT 5HD 16:55 SS7 Θήβα COSMOTE SPORT 5HD 19:30 Acropolis Rally Show COSMOTE SPORT 5HD

Σάββατο 27 Ιουνίου

Το Σάββατο ο αγώνας συνεχίζεται με Γυμνό, Κολλίνες, Μαίναλο και Κεφαλάρι. Η SS10 Μαίναλο 1 θα μεταδοθεί και από το COSMOTE SPORT START.

Ώρα Ειδική Κανάλι 07:50 SS8 Γυμνό 1 COSMOTE SPORT 5HD 09:15 SS9 Κολλίνες COSMOTE SPORT 5HD 11:00 SS10 Μαίναλο 1 COSMOTE SPORT 5HD, COSMOTE SPORT START 12:55 SS11 Κεφαλάρι COSMOTE SPORT 5HD 16:35 SS12 Γυμνό 2 COSMOTE SPORT 5HD 19:00 SS13 Μαίναλο 2 COSMOTE SPORT 5HD 20:30 Acropolis Rally Show COSMOTE SPORT 5HD

Κυριακή 28 Ιουνίου

Η Κυριακή ρίχνει την αυλαία του αγώνα με τις ειδικές Άγιοι Θεόδωροι και Λουτράκι, ενώ η τελευταία ειδική είναι η Wolf Power Stage.

Ώρα Ειδική Κανάλι 08:25 SS14 Άγιοι Θεόδωροι 1 COSMOTE SPORT 5HD 09:30 SS15 Λουτράκι 1 COSMOTE SPORT 5HD 12:10 SS16 Άγιοι Θεόδωροι 2 COSMOTE SPORT 5HD 14:00 SS17 Λουτράκι 2 Wolf Power Stage COSMOTE SPORT 5HD 15:45 Acropolis Rally Show COSMOTE SPORT 5HD

Τι κρατάμε;