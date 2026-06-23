Ράλλυ Ακρόπολις: Έτοιμοι για τις ελληνικές ειδικές οι «Flandy» και Κώστας Στεφανής

Το Ράλλυ Ακρόπολις έχει πάντα τον τρόπο του να φέρνει στο ίδιο χώμα διαφορετικές γενιές, διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικούς ρυθμούς.

Άλλοι έρχονται για να γράψουν το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας τους, άλλοι για να συνεχίσουν μια διαδρομή που μοιάζει σχεδόν μυθική. Στην περίπτωση των «Flandy» και Κώστα Στεφανή, όλα αυτά συναντιούνται μέσα σε ένα Ford Fiesta Rally3, λίγο πριν την εκκίνηση του 70ού Ράλλυ Ακρόπολις.

Το ελληνικό πλήρωμα ολοκλήρωσε με επιτυχία την προετοιμασία του για τον 8ο γύρο του φετινού WRC, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για τις αναγνωρίσεις του αγώνα. Μετά από μία πρώτη ημέρα δοκιμών εξέλιξης πριν από μερικές εβδομάδες, οι «Flandy» και Κώστας Στεφανής πραγματοποίησαν επιπλέον χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του Ford Fiesta Rally3, το οποίο θα φέρει τον αριθμό 58 στις πόρτες του.

Η δεύτερη και καταληκτική ημέρα προετοιμασίας πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Θήβας Βοιωτίας, σε διαδρομή μήκους 3,4 χιλιομέτρων. Εκεί, το πλήρωμα είχε την ευκαιρία να δουλέψει σε πραγματικές συνθήκες, με στόχο όχι απλώς την εξοικείωση με το αυτοκίνητο, αλλά και την προσαρμογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του φετινού Ράλλυ Ακρόπολις.

Το Ford Fiesta Rally3, το οποίο κατασκευάζεται και θα υποστηριχθεί τεχνικά στον αγώνα από την M-Sport Πολωνίας, αποτέλεσε το βασικό εργαλείο αυτής της προετοιμασίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τόσο τα ελαστικά Hankook, τα οποία ο οδηγός θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στο Ράλλυ Ακρόπολις, όσο και οι ρυθμίσεις του αυτοκινήτου σε επίπεδο στησίματος.

Σε έναν αγώνα όπως το Ακρόπολις, η λεπτομέρεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Οι σκληρές ειδικές, οι πέτρες, η ζέστη, η σκόνη και η διάρκεια του αγώνα ζητούν από πλήρωμα και αυτοκίνητο κάτι περισσότερο από ταχύτητα. Ζητούν αντοχή, καθαρό μυαλό και σωστή προετοιμασία. Από τη στιγμή που το Pre-Event Test κύλησε ομαλά, οι «Flandy» και Στεφανής μπαίνουν πλέον στις αναγνωρίσεις με το σημαντικότερο εφόδιο: την αυτοπεποίθηση πως έχουν κάνει ό,τι χρειαζόταν πριν πέσει η σημαία της εκκίνησης.

Η φετινή παρουσία του πληρώματος δεν είναι μια απλή συμμετοχή. Έχει ξεκάθαρα επετειακό χαρακτήρα, τόσο για τον αγώνα όσο και για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή.

Μεγάλος χορηγός της προσπάθειας είναι η Coral A.E. – Shell Licensee, η οποία στηρίζει τη συμμετοχή με αιχμή του δόρατος τα καύσιμα Shell V-Power Racing. Η παρουσία της Shell στο πλευρό του πληρώματος συνδέεται και με τη συμπλήρωση 100 ετών συνεχούς παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο εγχείρημα.

Παράλληλα, η πρώτη εμφάνιση του «Flandy» στον ελληνικό αγώνα του WRC συνοδεύεται από μια ιστορική στιγμή για τον Κώστα Στεφανή. Ο πολύπειρος Έλληνας συνοδηγός, έχοντας συμμετάσχει για πρώτη φορά στο Ράλλυ Ακρόπολις το 1975, ετοιμάζεται να καταγράψει μια επίδοση που ξεπερνά τα στενά ελληνικά όρια.

Μόλις λάβει εκκίνηση στον φετινό αγώνα, ο Στεφανής θα συμπληρώσει 51 χρόνια, 1 μήνα και 1 ημέρα από το ντεμπούτο του στο WRC, επίδοση που τον καθιστά τον αγωνιζόμενο με τη μακροβιότερη παρουσία στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως γίνεται ο μοναδικός αγωνιζόμενος στην ιστορία του WRC που παραμένει ενεργός για χρονικό διάστημα άνω των 50 ετών, μετρώντας παράλληλα 31 συμμετοχές στον εθνικό μας αγώνα.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο «Flandy», γεννημένος το 1999, με πρώτη συμμετοχή σε ράλλυ το 2023 και ήδη μια σημαντική διάκριση στο ενεργητικό του, την 3η θέση γενικής και 1η μεταξύ των αυτοκινήτων Rally3 στο Ολυμπιακό Ράλλυ 2026. Από την άλλη, ο Κώστας Στεφανής, γεννημένος το 1949, με πρώτη συμμετοχή σε ράλλυ το 1970 και μια καριέρα που περιλαμβάνει πολυάριθμες κορυφαίες στιγμές στο Ράλλυ Ακρόπολις.

Η συνύπαρξη των δύο μέσα στο ίδιο αγωνιστικό αυτοκίνητο είναι από μόνη της μια ιστορία. Ο ένας φέρνει την ταχύτητα, τη φρεσκάδα και την ανάγκη να αποδείξει. Ο άλλος φέρνει εμπειρία δεκαετιών, γνώση των ελληνικών ειδικών και μια αγωνιστική μνήμη που λίγοι άνθρωποι στον κόσμο μπορούν να επικαλεστούν. Και σε ένα Ράλλυ Ακρόπολις, αυτή η ισορροπία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

Το αυτοκίνητο της προσπάθειας είναι ένα Ford Fiesta Rally3, με τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1.497 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 235 ίππους στις 5.000 σ.α.λ. και 415 Nm ροπής στις 3.500 σ.α.λ.. Η ισχύς περνά και στους τέσσερις τροχούς, μέσω σειριακού κιβωτίου 5 σχέσεων, στοιχείο που το καθιστά σαφώς πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό στις σκληρές ελληνικές ειδικές.

Η ανάρτηση αποτελείται από γόνατα McPherson με αμορτισέρ Reiger τριών ρυθμίσεων, ενώ το σύστημα πέδησης χρησιμοποιεί αεριζόμενους δίσκους AP Racing 280 χιλιοστών με τετραπίστονες δαγκάνες Alcon. Με μήκος 4.065 χιλιοστά, πλάτος 1.735 χιλιοστά, μεταξόνιο 2.490 χιλιοστά και ελάχιστο βάρος 1.210 κιλά, το Fiesta Rally3 είναι ένα αγωνιστικό φτιαγμένο για να αντέχει, αλλά και να εκμεταλλεύεται κάθε μέτρο πρόσφυσης.

Ένα Ακρόπολις με 323,77 αγωνιστικά χιλιόμετρα

Το 70ό Ράλλυ Ακρόπολις έχει ως επίκεντρο το Λουτράκι Κορινθίας και ξεκινά την Πέμπτη 25 Ιουνίου, με την τελετή πανηγυρικής εκκίνησης και την υπερειδική διαδρομή στο Ελληνικό. Ακολουθεί μια ιδιαίτερη διανυκτέρευση σε καράβι, καθώς τα πληρώματα θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιτέα, πριν μπουν στη μεγαλύτερη αγωνιστική ημέρα του αγώνα.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές στη Στερεά Ελλάδα, με συνολικό μήκος 129,22 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η δράση μεταφέρεται στην Πελοπόννησο, με ακόμη 6 ειδικές διαδρομές και 108,69 αγωνιστικά χιλιόμετρα, σε μια ημέρα που αναμένεται εξαντλητική, αφού τα πληρώματα θα παραμείνουν μέσα στα αυτοκίνητα για περίπου 15 ώρες.

Ο επίλογος της Κυριακής κάθε άλλο παρά διαδικαστικός θα είναι, με τις επαναλαμβανόμενες ειδικές Άγιοι Θεόδωροι και Λουτράκι να προσθέτουν άλλα 84 αγωνιστικά χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό. Συνολικά, το φετινό Ράλλυ Ακρόπολις περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές, μήκους 323,77 αγωνιστικών χιλιομέτρων, ενώ η συνολική απόσταση με απλές και ειδικές διαδρομές φτάνει τα 1.503,30 χιλιόμετρα.

Για τους «Flandy» και Κώστα Στεφανή, το 70ό Ράλλυ Ακρόπολις είναι κάτι παραπάνω από ένας ακόμη αγώνας. Είναι μια συμμετοχή με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ένας νέος οδηγός, ένας ιστορικός συνοδηγός, ένα Ford Fiesta Rally3 και ένας αγώνας που δεν χαρίζεται σε κανέναν. Το μόνο που απομένει πλέον είναι να μιλήσει το χρονόμετρο.

Τι κρατάμε;