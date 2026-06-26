Στείρι 1: Αντεπίθεση του Ogier

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Οδηγώντας εκπληκτικά, ο Sebastien Ogier σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, άτυχος ο Fourmaux με κλατάρισα, έχασε την πρώτη θέση της γενικής

Ειδική Διαδρομή: Στείρι 1

Μήκος: 24,18 χλμ.

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 30°C

Συνθήκες οδοστρώματος: Σκληρό και μπόσικο χώμα

Ο Sebastien Ogier σημείωσε έναν εκπληκτικό χρόνο στην 4η ειδική του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με το Thierry Neuville δεύτερο, στα 1,9 δλ. πίσω από τον Γάλλο. Ο πρώτος της γενικής Adrien Fourmaux είχε κλατάρισμα και πλέον ο Βέλγος οδηγός της Hyundai τίθεται επικεφαλής του αγώνα. Ο Ogier είναι δεύτερος και ο Jon Armstrong της M-Sport ανέβηκε στην τρίτη θέση!

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Ήταν σκληρή ειδική, περισσότερο απ’ ό,τι αναμέναμε. Δεν οδήγησα καλά, υπήρχαν τεράστιες πέτρες στη διαδρομή».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Το πίσω ελαστικό δεξί ελαστικό έχει φθαρεί τελείως. Όλα καλά».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Γλιστρούσε πολύ, προσπάθησα να προστατέψω τα ελαστικά, πάντα υπάρχει η πιθανότητα κλαταρίσματος».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Έγινε κάτι περίεργο με το αυτοκίνητο, έπρεπε να το ελέγξω, χάσαμε χρόνο».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Είναι καθαρά θέμα τύχης. Τα ελαστικά δεν είναι κατάλληλα για αυτές τις συνθήκες».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Δεν φταίει η φθορά των ελαστικών, ήταν το κλατάρισμα. Δεν χτύπησα κάπου, ήμουν προσεκτικός, μπορεί να συμβεί οπουδήποτε με όλες αυτές τις πέτρες».

Κλατάρισμα εμπρός δεξιού ελαστικού.

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Η φθορά στα ελαστικά είναι μεγάλη. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με έξι καινούρια ελαστικά. Δεν περίμενα να είναι τόσο σκληρές οι ειδικές. Στην τελευταία πάλεψα πολύ».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Κάνουμε καλό αγώνα μέχρι στιγμής. Προσπαθώ να εστιάσω στις καθαρές γραμμές. Έχουμε το πλεονέκτημα της θέσης εκκίνησης και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Δεν έχω καλή αίσθηση με το αυτοκίνητο, δεν έχουμε πρόσφυση, γλιστράει συνεχώς, είναι δύσκολα».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Είναι σκληρές ειδικές, προσπαθούσα να αποφύγω τα κλαταρίσματα».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Ήταν πολύ δύσκολη η διαχείριση των ελαστικών και πρέπει να καταφέρουμε να φτάσουμε στο σέρβις!».

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Σκληρή ειδική. Το πρώτο κομμάτι ήταν καλό, μετά έχασα τον ρυθμό. Αλλά είμαστε ακόμη εδώ».