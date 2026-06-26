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ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Στείρι 1: Αντεπίθεση του Ogier

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Οδηγώντας εκπληκτικά, ο Sebastien Ogier σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, άτυχος ο Fourmaux με κλατάρισα, έχασε την πρώτη θέση της γενικής

Ειδική Διαδρομή: Στείρι 1 

 Μήκος: 24,18 χλμ.

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 30°C

Συνθήκες οδοστρώματος: Σκληρό και μπόσικο χώμα

Ο Sebastien Ogier σημείωσε έναν εκπληκτικό χρόνο στην 4η ειδική του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με το  Thierry Neuville  δεύτερο, στα 1,9 δλ. πίσω από τον Γάλλο. Ο πρώτος της γενικής Adrien Fourmaux είχε κλατάρισμα και πλέον ο Βέλγος οδηγός της Hyundai τίθεται επικεφαλής του αγώνα. Ο Ogier είναι δεύτερος και ο Jon Armstrong της M-Sport ανέβηκε στην τρίτη θέση!

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Ήταν σκληρή ειδική, περισσότερο απ’ ό,τι αναμέναμε. Δεν οδήγησα καλά, υπήρχαν τεράστιες πέτρες στη διαδρομή».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Το πίσω ελαστικό δεξί ελαστικό έχει φθαρεί τελείως. Όλα καλά».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Γλιστρούσε πολύ, προσπάθησα να προστατέψω τα ελαστικά, πάντα υπάρχει η πιθανότητα κλαταρίσματος».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Έγινε κάτι περίεργο με το αυτοκίνητο, έπρεπε να το ελέγξω, χάσαμε χρόνο».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Είναι καθαρά θέμα τύχης. Τα ελαστικά δεν είναι κατάλληλα για αυτές τις συνθήκες».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Δεν φταίει η φθορά των ελαστικών, ήταν το κλατάρισμα. Δεν χτύπησα κάπου, ήμουν προσεκτικός, μπορεί να συμβεί οπουδήποτε με όλες αυτές τις πέτρες».

Κλατάρισμα εμπρός δεξιού ελαστικού.

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Η φθορά στα ελαστικά είναι μεγάλη. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με έξι καινούρια ελαστικά. Δεν περίμενα να είναι τόσο σκληρές οι ειδικές. Στην τελευταία πάλεψα πολύ».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Κάνουμε καλό αγώνα μέχρι στιγμής. Προσπαθώ να εστιάσω στις καθαρές γραμμές. Έχουμε το πλεονέκτημα της θέσης εκκίνησης και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Δεν έχω καλή αίσθηση με το αυτοκίνητο, δεν έχουμε πρόσφυση, γλιστράει συνεχώς, είναι δύσκολα».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Είναι σκληρές ειδικές, προσπαθούσα να αποφύγω τα κλαταρίσματα».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Ήταν πολύ δύσκολη η διαχείριση των ελαστικών και πρέπει να καταφέρουμε να φτάσουμε στο σέρβις!».

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Σκληρή ειδική. Το πρώτο κομμάτι ήταν καλό, μετά έχασα τον ρυθμό. Αλλά είμαστε ακόμη εδώ».

 

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Tags
#ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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