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ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Τα αποτελέσματα της υπερειδικής στο Ελληνικό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Επίσημα στο ρυθμό του Ράλλυ των Θεών, με την Shakedown και την υπερειδική να ανοίγουν την αυλαία 

Είναι αυτή η εποχή του χρόνου, όπου η καρδιά του WRC χτυπά στην Ελλάδα! To ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεκίνησε με την δοκιμαστική Shakedown διαδρομή που δεν μετρά στην κατάταξη και την Υπερειδική που για φέτος, έλαβε χώρα στο πάρκο του Ελληνικού.

Μέρα: 1

Ειδική Διαδρομή: Shakedown 

Μήκος: 3,34 χλμ.

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 27°C

Συνθήκες οδοστρώματος: Μαλακό και μπόσικο χώμα

Ο Thierry Neuville με Hyundai i20 N Rally1 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο shakedown, ενώ ο Sebastien Ogier με το Toyota GR Yaris Rally1 ήταν μόλις 0,1 δλ. πιο αργός. Ο Adrien Formaux και ο Oliver Solberg σημείωσαν τον 3ο και 4ο χρόνο αντίστοιχα. Μετά την ολοκλήρωση της δοιμαστικής Shakedown, τα πληρώματα κατευθύνονται προς την Αθήνα, για Υπερειδική Διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park.

Ειδική Διαδρομή: EKO Super Special Stage

Μήκος: 1,56 χλμ.

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 32°C

Συνθήκες οδοστρώματος: Άσφαλτος

Ο Sebastien Ogier σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, 1 δλ. μπροστά από τον Takamoto Katsuta. Ο Thierry Neuville ήταν τρίτος, 1,1 δλ. πίσω από τον εννιά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

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Tags
#ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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