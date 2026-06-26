Τα αποτελέσματα της υπερειδικής στο Ελληνικό

Επίσημα στο ρυθμό του Ράλλυ των Θεών, με την Shakedown και την υπερειδική να ανοίγουν την αυλαία

Είναι αυτή η εποχή του χρόνου, όπου η καρδιά του WRC χτυπά στην Ελλάδα! To ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεκίνησε με την δοκιμαστική Shakedown διαδρομή που δεν μετρά στην κατάταξη και την Υπερειδική που για φέτος, έλαβε χώρα στο πάρκο του Ελληνικού.

Μέρα: 1

Ειδική Διαδρομή: Shakedown

Μήκος: 3,34 χλμ.

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 27°C

Συνθήκες οδοστρώματος: Μαλακό και μπόσικο χώμα

Ο Thierry Neuville με Hyundai i20 N Rally1 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο shakedown, ενώ ο Sebastien Ogier με το Toyota GR Yaris Rally1 ήταν μόλις 0,1 δλ. πιο αργός. Ο Adrien Formaux και ο Oliver Solberg σημείωσαν τον 3ο και 4ο χρόνο αντίστοιχα. Μετά την ολοκλήρωση της δοιμαστικής Shakedown, τα πληρώματα κατευθύνονται προς την Αθήνα, για Υπερειδική Διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park.

Ειδική Διαδρομή: EKO Super Special Stage

Μήκος: 1,56 χλμ.

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 32°C

Συνθήκες οδοστρώματος: Άσφαλτος

Ο Sebastien Ogier σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, 1 δλ. μπροστά από τον Takamoto Katsuta. Ο Thierry Neuville ήταν τρίτος, 1,1 δλ. πίσω από τον εννιά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

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